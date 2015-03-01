Идеология тестера торговых стратегий MetaTrader 5: агенты - страница 10
Передавать на удаленных агентов какие-либо чужие файлы не будем ради безопасности.
Возможно, сделаем передачу назад от агента одного жестко заданного виртуального (не с диска) файла небольшого размера.
я полагаю, всегда найдутся люди, желающие получить некоторый $ за доступ к их 70-90% мощностей процессора и жестко определенный временной интервал.
что-то будет сделано в этом направлении?
У кого-нибудь удалось подключиться через агента на 270 билде?
Я уже честно говоря запарился, не работает агент и хоть ты тресни...
Только что запустил удаленных агентов на 270 билде. Все работает.
Терминал может использовать ресурсы удаленных агентов тестера стратегий, подключаясь к ним по сети.
Вот как выглядит первый запуск удаленного агента тестирования (тестированием управляет торговый терминал):
Как тестер запустить через командную строку?
Нужно батник вставить в автозагрузку на удаленной машине.
Только что запустил удаленных агентов на 270 билде. Все работает.
А как сразу получилось, или пришлось помучиться?
Да как то сразу получилось.
Делал так:
1. на удаленной машине запускаю metatester.exe (причем MetaTrader устанавливать не надо);
2. меняю пароль с MetaTester на 1;
3. нажимаю кнопку Install.
Все.
Агенты всегда работают, даже после перезагрузки.
Не сочтите за рекламу ДЦ, просто на картинке указан билд.
Да как то сразу получилось.
А в управлении также, IP - нули показывает?
Как эти параметры поменять ? Мож кто подскажет? Какого фига нули!?
Пробовал делать батник с нормальными параметрами... Результат - нулевой!