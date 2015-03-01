Идеология тестера торговых стратегий MetaTrader 5: агенты - страница 10

Мы посылаем на агента только и только свои рабочие файлы (история котировок, окружение рынка и тд).


Передавать на удаленных агентов какие-либо чужие файлы не будем ради безопасности.

Возможно, сделаем передачу назад от агента одного жестко заданного виртуального (не с диска) файла небольшого размера.

 

я полагаю, всегда найдутся люди, желающие получить некоторый $ за доступ к их 70-90% мощностей процессора и жестко определенный временной интервал.

что-то будет сделано в этом направлении? 

 

У кого-нибудь удалось подключиться через агента на 270 билде?
Я уже честно говоря запарился, не работает агент и хоть ты тресни...

 
У меня тоже не получается.
 

Только что запустил удаленных агентов на 270 билде. Все работает.


 
Renat:

Терминал может использовать ресурсы удаленных агентов тестера стратегий, подключаясь к ним по сети.

Вот как выглядит первый запуск удаленного агента тестирования (тестированием управляет торговый терминал):


Как тестер запустить через командную строку?

Нужно батник вставить в автозагрузку на удаленной машине.

 
1Serg:

Только что запустил удаленных агентов на 270 билде. Все работает.

А как сразу получилось, или пришлось помучиться?
 
Shurik740:
А как сразу получилось, или пришлось помучиться?

Да как то сразу получилось.

Делал так:

1. на удаленной машине запускаю metatester.exe (причем MetaTrader устанавливать не надо);

2. меняю пароль с MetaTester на 1;

3. нажимаю кнопку Install.

Все.

Агенты всегда работают, даже после перезагрузки.

Не сочтите за рекламу ДЦ, просто на картинке указан билд.

 
1Serg:

Да как то сразу получилось.


А в управлении также, IP - нули показывает?


 

Как эти параметры поменять ? Мож кто подскажет? Какого фига нули!?

Пробовал делать батник с нормальными параметрами... Результат - нулевой!

