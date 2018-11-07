Вопрос по котировкам FORTS - страница 6

komposter, мы с Вами говорим на разных языках.

Вы - про пропущенные тики, а я о их достоверности.

Не почувствовали разницу? 

 

Ренат!

Биржевой терминал срочного рынка ФОРТС

ДОЛЖЕН обеспечивать участника торгов 2-я видами ТОРГОВОЙ информации, а именно:

1. Стакан заявок, глубиной от 5 до 50 заявок с каждой стороны.

2. Котировками сделок с их реальными объёмами. 

 QUIK же даёт полную информацию:

 

Вот человек, начал программировать советника.

Прочитал документацию про OnTick

Какой он сделал вывод - Сработал OnTick произошла сделка

с таким-то объёмом. А на деле, оказывается, что это совсем не

так ( срабатывает на bid и ask)! Напишите в документации, то что Вы здесь написали, тогда

не будет ни вопросов, ни непоняток. 

И большое спасибо, что Вы объяснили как получить реальные котировки. 

 

Mikalas, вам раз 5 уже обьяснили.

В том, что вы себе сами придумали мироустройство OnTick, мы не виноваты. OnTick работает так, как написано в документации. 

 
Извините, до меня долго доходит....

И последний вопрос...

Это реальные котировки: 

970585969,10:00:26,ED-12.14,FORTS,EDZ4,1.2428,0.00,4,226625.56,,,0,,,,B

970586112,10:00:28,ED-12.14,FORTS,EDZ4,1.2426,0.00,10,566472.80,,,0,,,,S

970586116,10:00:28,ED-12.14,FORTS,EDZ4,1.2426,0.00,10,566472.80,,,0,,,,S

970586118,10:00:28,ED-12.14,FORTS,EDZ4,1.2428,0.00,8,453251.12,,,0,,,,B 

Это из МТ-5

KH 0 10:00:12.769 Kotirovki (ED-12.14,H1) 2014.11.11 10:00:26; Bid = 1.2426; Ask = 1.2428; Last = 1.2428; Vol = 4 Новая котировка!

DH 0 10:00:14.704 Kotirovki (ED-12.14,H1) 2014.11.11 10:00:28; Bid = 1.2426; Ask = 1.2428; Last = 1.2428; Vol = 8 Новая котировка!

 

В Мт-5 не хватает 2-х котировок ( объяснили почему не хватает )

Вопрос:

После котировки:

970585969,10:00:26,ED-12.14,FORTS,EDZ4,1.2428,0.00,4,226625.56,,,0,,,,B

было 2 котировки: 

970586112,10:00:28,ED-12.14,FORTS,EDZ4,1.2426,0.00,10,566472.80,,,0,,,,S

970586116,10:00:28,ED-12.14,FORTS,EDZ4,1.2426,0.00,10,566472.80,,,0,,,,S

В МТ-5 их нет

Что же делал терминал ДВЕ секунды, что "подхватил" третью, а не первую с объёмом 10 ( 10:00:28 ) ? 

 
Speculator

Извините, я не знаю что такое ФОРЕКС 

P/S Здесь Вы не найдёте грааля 

 
Грааля я не ищу. Ваши вопросы показались интересными. Извините.
 
Андрей (который компостер), Вы не правы совсем. Это спор теоретика (Вас) с практиком. Спорить с Вами не буду. Если что-то непонятно, можете написать мне в ЛС.

Что вы хотите спрятать в личку? Я не боюсь опозориться, давайте здесь обсудим мою неопытность.

Человек на техническом форуме хочет решить технический вопрос, но вместо чтения и понимания документации сам придумывает, как должна работать функция, и обвиняет разработчиков, что она работает иначе.

Кто в чем неправ? ) 

 
Mikalas:


Это то же что и у Вас?

 

 
Нет, не правы.

Потому, что Вы опираетесь на свои умозаключения, а я смотрю логи.

И в них совсем не то, что должно быть ( По описаниям и разъяснениям ).

(на вопрос о двух секундах так никто и не ответил, может быть это сделаете Вы?) 

