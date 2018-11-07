Вопрос по котировкам FORTS - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
komposter, мы с Вами говорим на разных языках.
Вы - про пропущенные тики, а я о их достоверности.
Не почувствовали разницу?
Ренат!
Биржевой терминал срочного рынка ФОРТС
ДОЛЖЕН обеспечивать участника торгов 2-я видами ТОРГОВОЙ информации, а именно:
1. Стакан заявок, глубиной от 5 до 50 заявок с каждой стороны.
2. Котировками сделок с их реальными объёмами.
QUIK же даёт полную информацию:
Вот человек, начал программировать советника.
Прочитал документацию про OnTick
Какой он сделал вывод - Сработал OnTick произошла сделка
с таким-то объёмом. А на деле, оказывается, что это совсем не
так ( срабатывает на bid и ask)! Напишите в документации, то что Вы здесь написали, тогда
не будет ни вопросов, ни непоняток.
И большое спасибо, что Вы объяснили как получить реальные котировки.
Mikalas, вам раз 5 уже обьяснили.
В том, что вы себе сами придумали мироустройство OnTick, мы не виноваты. OnTick работает так, как написано в документации.
Mikalas, вам раз 5 уже обьяснили.
В том, что вы себе сами придумали мироустройство OnTick, мы не виноваты. OnTick работает так, как написано в документации.
Извините, до меня долго доходит....
И последний вопрос...
Это реальные котировки:
970585969,10:00:26,ED-12.14,FORTS,EDZ4,1.2428,0.00,4,226625.56,,,0,,,,B
970586112,10:00:28,ED-12.14,FORTS,EDZ4,1.2426,0.00,10,566472.80,,,0,,,,S
970586116,10:00:28,ED-12.14,FORTS,EDZ4,1.2426,0.00,10,566472.80,,,0,,,,S
970586118,10:00:28,ED-12.14,FORTS,EDZ4,1.2428,0.00,8,453251.12,,,0,,,,B
Это из МТ-5
KH 0 10:00:12.769 Kotirovki (ED-12.14,H1) 2014.11.11 10:00:26; Bid = 1.2426; Ask = 1.2428; Last = 1.2428; Vol = 4 Новая котировка!
DH 0 10:00:14.704 Kotirovki (ED-12.14,H1) 2014.11.11 10:00:28; Bid = 1.2426; Ask = 1.2428; Last = 1.2428; Vol = 8 Новая котировка!
В Мт-5 не хватает 2-х котировок ( объяснили почему не хватает )
Вопрос:
После котировки:
970585969,10:00:26,ED-12.14,FORTS,EDZ4,1.2428,0.00,4,226625.56,,,0,,,,B
было 2 котировки:
970586112,10:00:28,ED-12.14,FORTS,EDZ4,1.2426,0.00,10,566472.80,,,0,,,,S
970586116,10:00:28,ED-12.14,FORTS,EDZ4,1.2426,0.00,10,566472.80,,,0,,,,S
В МТ-5 их нет
Что же делал терминал ДВЕ секунды, что "подхватил" третью, а не первую с объёмом 10 ( 10:00:28 ) ?
Извините, до меня долго доходит....
И последний вопрос...
Это реальные котировки:
970585969,10:00:26,ED-12.14,FORTS,EDZ4,1.2428,0.00,4,226625.56,,,0,,,,B
970586112,10:00:28,ED-12.14,FORTS,EDZ4,1.2426,0.00,10,566472.80,,,0,,,,S
970586116,10:00:28,ED-12.14,FORTS,EDZ4,1.2426,0.00,10,566472.80,,,0,,,,S
970586118,10:00:28,ED-12.14,FORTS,EDZ4,1.2428,0.00,8,453251.12,,,0,,,,B
Это из МТ-5
KH 0 10:00:12.769 Kotirovki (ED-12.14,H1) 2014.11.11 10:00:26; Bid = 1.2426; Ask = 1.2428; Last = 1.2428; Vol = 4 Новая котировка!
DH 0 10:00:14.704 Kotirovki (ED-12.14,H1) 2014.11.11 10:00:28; Bid = 1.2426; Ask = 1.2428; Last = 1.2428; Vol = 8 Новая котировка!
В Мт-5 не хватает 2-х котировок ( объяснили почему не хватает )
Вопрос:
После котировки:
970585969,10:00:26,ED-12.14,FORTS,EDZ4,1.2428,0.00,4,226625.56,,,0,,,,B
было 2 котировки:
970586112,10:00:28,ED-12.14,FORTS,EDZ4,1.2426,0.00,10,566472.80,,,0,,,,S
970586116,10:00:28,ED-12.14,FORTS,EDZ4,1.2426,0.00,10,566472.80,,,0,,,,S
В МТ-5 их нет
Что же делал терминал ДВЕ секунды?
Speculator
Извините, я не знаю что такое ФОРЕКС
P/S Здесь Вы не найдёте грааля
Speculator
Извините, я не знаю что такое ФОРЕКС
P/S Здесь Вы не найдёте грааля
Андрей (который компостер), Вы не правы совсем. Это спор теоретика (Вас) с практиком. Спорить с Вами не буду. Если что-то непонятно, можете написать мне в ЛС.
Что вы хотите спрятать в личку? Я не боюсь опозориться, давайте здесь обсудим мою неопытность.
Человек на техническом форуме хочет решить технический вопрос, но вместо чтения и понимания документации сам придумывает, как должна работать функция, и обвиняет разработчиков, что она работает иначе.
Кто в чем неправ? )
Это то же что и у Вас?
Что вы хотите спрятать в личку? Я не боюсь опозориться, давайте здесь обсудим мою неопытность.
Человек на техническом форуме хочет решить технический вопрос, но вместо чтения и понимания документации сам придумывает, как должна работать функция, и обвиняет разработчиков, что она работает иначе.
Кто в чем неправ? )
Нет, не правы.
Потому, что Вы опираетесь на свои умозаключения, а я смотрю логи.
И в них совсем не то, что должно быть ( По описаниям и разъяснениям ).
(на вопрос о двух секундах так никто и не ответил, может быть это сделаете Вы?)