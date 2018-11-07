Вопрос по котировкам FORTS - страница 2

Mikalas:


первая котировка АЖ 09:49:11 

 

а я как то свыкся для себя с такой ситуацией
решил что утром брокер приходит на работу к полдевятого, кофейку попьет включит трансляцию котировок.... иногда раньше иногда позже... как то так
 
IvanIvanov:
а я как то свыкся для себя с такой ситуацией
решил что утром брокер приходит на работу к полдевятого, кофейку попьет включит трансляцию котировок.... иногда раньше иногда позже... как то так

Да, на ФОРЕКСе - по-барабану, а на Бирже ВСЁ можно проверить документально.

Поэтому на ФОРТС такие "фокусы" не прокатят. 

 
IvanIvanov:
а я как то свыкся для себя с такой ситуацией
решил что утром брокер приходит на работу к полдевятого, кофейку попьет включит трансляцию котировок.... иногда раньше иногда позже... как то так

Ну, дык, человек привыкает ко всему. Поэтому и заполонил всю планету))

Дело не только во времени, а в реальном искажении потока данных.

 
Dima_S:

Ну, дык, человек привыкает ко всему. Поэтому и заполонил всю планету))

Дело не только во времени, а в реальном искажении потока данных.

Вот, кто не верит, что ФОРЕКС - КУХНЯ, сделайте выводы!

 
не ожидал такой подставы. у брокера нужно лицензию за это отнять! Откуда вообще котировки тогда берутся, если не с биржи? 
 
kond777 , Mikalas  , а как брокер это объясняет?
 
-Aleks-:
kond777 , Mikalas  , а как брокер это объясняет?

Я только в 10-10 отправил брокеру кляузу.

Так быстро не ответят.

Но, думаю, ответ будет стандартным...

Есть один признак, что дело не в брокере.

Это то, что котировки дублируются многократно, видимо что-то в коде не так.

На ФОРТС брокеру нет смыла "играть" с котировками - это проверяется очень легко. 

 
Mikalas:

Ничего-себе "косяк".

Я не за фантики работаю...

P/S теперь понятно почему у меня лимитники реджектятся (такой цены на бирже НЕТ) 

Скорее всего вы зацепили премаркет (на Открытии он с 09:45 до 10:00) и пытались в нем торговать.

Мы разрешаем трейдерам видеть накопление премаркета (с 9:45 по 10:00) и получать их экспертами тики. Это неторговые тики и они дают возможность экспертам приготовиться к рывку. Конечно же, не надо пытаться торговать в это время - закономерно будете получать отказы.

Сами чарты строятся исключительно по торговым last ценам, которые прошли по рынку и исключительно с таймстампом биржи. Тем самым чарты строятся исключительно точно для всех брокеров.

Вот доказательство: минутный бар открылся ровно в 10:00, его тиковый объем 88 тиков

Теперь перейдем в логам, выберем только первую минуту открытия рынка, чтобы провести сравнения:

  1. Если возьмем чистые тики ED-12.14 из Quik, то получим 88 тика, что точно совпадает с количеством тиков на M1 чарте в MetaTrader 5. Open/High/Low/Close тикового потока из лога Quik тоже совпадают с минутным баром в МТ5
    Quik.Last

10:00:00        ED-12,14        1,2467
10:00:00        ED-12,14        1,2468
10:00:00        ED-12,14        1,2469
10:00:00        ED-12,14        1,2470
10:00:00        ED-12,14        1,2470
10:00:00        ED-12,14        1,2471
10:00:00        ED-12,14        1,2472
10:00:00        ED-12,14        1,2472
10:00:00        ED-12,14        1,2472
10:00:00        ED-12,14        1,2473
10:00:00        ED-12,14        1,2473
10:00:00        ED-12,14        1,2473
10:00:00        ED-12,14        1,2471
10:00:00        ED-12,14        1,2473
10:00:00        ED-12,14        1,2475
10:00:00        ED-12,14        1,2475
10:00:00        ED-12,14        1,2478
10:00:00        ED-12,14        1,2478
10:00:00        ED-12,14        1,2471
10:00:00        ED-12,14        1,2471
10:00:00        ED-12,14        1,2478
10:00:00        ED-12,14        1,2478
10:00:00        ED-12,14        1,2479
10:00:00        ED-12,14        1,2480
10:00:00        ED-12,14        1,2480
10:00:00        ED-12,14        1,2476
10:00:01        ED-12,14        1,2476
10:00:01        ED-12,14        1,2476
10:00:01        ED-12,14        1,2475
10:00:01        ED-12,14        1,2475
10:00:01        ED-12,14        1,2475
10:00:01        ED-12,14        1,2475
10:00:01        ED-12,14        1,2475
10:00:01        ED-12,14        1,2471
10:00:02        ED-12,14        1,2471
10:00:02        ED-12,14        1,2470
10:00:02        ED-12,14        1,2470
10:00:03        ED-12,14        1,2476
10:00:03        ED-12,14        1,2477
10:00:03        ED-12,14        1,2477
10:00:03        ED-12,14        1,2478
10:00:03        ED-12,14        1,2478
10:00:03        ED-12,14        1,2479
10:00:03        ED-12,14        1,2480
10:00:03        ED-12,14        1,2476
10:00:03        ED-12,14        1,2476
10:00:03        ED-12,14        1,2476
10:00:03        ED-12,14        1,2479
10:00:03        ED-12,14        1,2477
10:00:04        ED-12,14        1,2479
10:00:04        ED-12,14        1,2480
10:00:04        ED-12,14        1,2479
10:00:04        ED-12,14        1,2480
10:00:04        ED-12,14        1,2480
10:00:04        ED-12,14        1,2480
10:00:04        ED-12,14        1,2483
10:00:04        ED-12,14        1,2483
10:00:04        ED-12,14        1,2477
10:00:05        ED-12,14        1,2472
10:00:06        ED-12,14        1,2473
10:00:08        ED-12,14        1,2480
10:00:08        ED-12,14        1,2479
10:00:08        ED-12,14        1,2479
10:00:11        ED-12,14        1,2474
10:00:11        ED-12,14        1,2481
10:00:11        ED-12,14        1,2482
10:00:18        ED-12,14        1,2476
10:00:19        ED-12,14        1,2476
10:00:19        ED-12,14        1,2482
10:00:19        ED-12,14        1,2483
10:00:33        ED-12,14        1,2476
10:00:34        ED-12,14        1,2476
10:00:34        ED-12,14        1,2475
10:00:36        ED-12,14        1,2474
10:00:44        ED-12,14        1,2474
10:00:44        ED-12,14        1,2477
10:00:45        ED-12,14        1,2477
10:00:45        ED-12,14        1,2477
10:00:45        ED-12,14        1,2477
10:00:45        ED-12,14        1,2477
10:00:45        ED-12,14        1,2478
10:00:48        ED-12,14        1,2474
10:00:50        ED-12,14        1,2474
10:00:51        ED-12,14        1,2474
10:00:51        ED-12,14        1,2475
10:00:51        ED-12,14        1,2475
10:00:51        ED-12,14        1,2474
10:00:51        ED-12,14        1,2476
  2. А вот собранные тики в MetaTrader 5 откровенно ошибочны.

    Кода сбора этих тиков не было представлено, а сами тики многократно задублированы. Их 111 вместо 88.
    10:00:00        1,2470
10:00:00        1,2472
10:00:00        1,2472
10:00:00        1,2472
10:00:00        1,2473
10:00:00        1,2473
10:00:00        1,2475
10:00:00        1,2478
10:00:00        1,2478
10:00:00        1,2478
10:00:00        1,2478
10:00:00        1,2480
10:00:00        1,2480
10:00:00        1,2476
10:00:01        1,2476
10:00:01        1,2475
10:00:01        1,2475
10:00:01        1,2471
10:00:01        1,2471
10:00:01        1,2471
10:00:01        1,2471
10:00:01        1,2471
10:00:02        1,2471
10:00:02        1,2471
10:00:02        1,2470
10:00:02        1,2470
10:00:03        1,2476
10:00:03        1,2477
10:00:03        1,2477
10:00:03        1,2477
10:00:03        1,2478
10:00:03        1,2478
10:00:03        1,2480
10:00:03        1,2476
10:00:03        1,2476
10:00:03        1,2479
10:00:03        1,2479
10:00:03        1,2477
10:00:04        1,2477
10:00:04        1,2480
10:00:04        1,2480
10:00:04        1,2483
10:00:04        1,2483
10:00:04        1,2477
10:00:05        1,2472
10:00:05        1,2472
10:00:06        1,2473
10:00:06        1,2473
10:00:06        1,2473
10:00:06        1,2473
10:00:06        1,2473
10:00:06        1,2473
10:00:07        1,2473
10:00:08        1,2473
10:00:08        1,2480
10:00:08        1,2480
10:00:08        1,2480
10:00:08        1,2480
10:00:08        1,2479
10:00:11        1,2474
10:00:11        1,2474
10:00:11        1,2474
10:00:11        1,2474
10:00:11        1,2482
10:00:11        1,2482
10:00:14        1,2482
10:00:15        1,2482
10:00:18        1,2476
10:00:19        1,2483
10:00:26        1,2483
10:00:27        1,2483
10:00:27        1,2483
10:00:33        1,2476
10:00:34        1,2475
10:00:34        1,2475
10:00:36        1,2475
10:00:36        1,2475
10:00:36        1,2474
10:00:36        1,2474
10:00:37        1,2474
10:00:42        1,2474
10:00:42        1,2474
10:00:42        1,2474
10:00:42        1,2474
10:00:44        1,2474
10:00:44        1,2474
10:00:44        1,2477
10:00:44        1,2477
10:00:45        1,2477
10:00:45        1,2477
10:00:45        1,2478
10:00:45        1,2478
10:00:45        1,2478
10:00:45        1,2478
10:00:47        1,2478
10:00:47        1,2478
10:00:48        1,2474
10:00:48        1,2474
10:00:48        1,2474
10:00:50        1,2474
10:00:50        1,2474
10:00:50        1,2474
10:00:51        1,2474
10:00:51        1,2474
10:00:51        1,2475
10:00:51        1,2474
10:00:51        1,2476
10:00:51        1,2476
10:00:54        1,2476
10:00:57        1,2476
10:00:57        1,2476

  3. Локальное время вашего компьютера неправильное, синхронизируйте его


Налицо ваша ошибка сбора тиков в МТ5. Скорее всего вы переборщили, вставив запись не туда, куда нужно, а потом неправильно интерпретировали результат. Еще я надеюсь, что вы замеры делали на реальном счете МТ5, а не на демо.

Приведите полный код записи котировок и мы прямо сейчас его испытаем в реальной работе. Реальные счета на Quik и MT5 имеются.
 

Еще дополнение: свечки полностью совпадают в Quik и MT5 вплоть до реальных объемов.

Это доказывает, что вы неправильно собирали тики в МТ5 в своей программе.


  
void OnTick()
{
  if ( SymbolInfoTick( _Symbol, curr_tick ) )
  {
                Print( curr_tick.time, "; Bid = ", curr_tick.bid,
                      "; Ask = ", curr_tick.ask, "; Last = ", curr_tick.last,
                      "; Vol = ", curr_tick.volume );
  }
}
Укажите, где ошибка?
И причём время моего компьютера?
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    Kotirovki.mq5 |
//|                                                   Copyright 2014 |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2014, Mikalas"
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//
  MqlTick curr_tick;
//  
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
  return( INIT_SUCCEEDED );
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit( const int reason )
{

}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert On Tick event function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+  
void OnTick()
{
  if ( SymbolInfoTick( _Symbol, curr_tick ) )
  {
                Print( curr_tick.time, "; Bid = ", curr_tick.bid,
                      "; Ask = ", curr_tick.ask, "; Last = ", curr_tick.last,
                      "; Vol = ", curr_tick.volume );
  }
}
