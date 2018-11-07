Вопрос по котировкам FORTS - страница 2
первая котировка АЖ 09:49:11
а я как то свыкся для себя с такой ситуацией
Да, на ФОРЕКСе - по-барабану, а на Бирже ВСЁ можно проверить документально.
Поэтому на ФОРТС такие "фокусы" не прокатят.
а я как то свыкся для себя с такой ситуацией
Ну, дык, человек привыкает ко всему. Поэтому и заполонил всю планету))
Дело не только во времени, а в реальном искажении потока данных.
Вот, кто не верит, что ФОРЕКС - КУХНЯ, сделайте выводы!
kond777 , Mikalas , а как брокер это объясняет?
Я только в 10-10 отправил брокеру кляузу.
Так быстро не ответят.
Но, думаю, ответ будет стандартным...
Есть один признак, что дело не в брокере.
Это то, что котировки дублируются многократно, видимо что-то в коде не так.
На ФОРТС брокеру нет смыла "играть" с котировками - это проверяется очень легко.
Ничего-себе "косяк".
Я не за фантики работаю...
P/S теперь понятно почему у меня лимитники реджектятся (такой цены на бирже НЕТ)
Скорее всего вы зацепили премаркет (на Открытии он с 09:45 до 10:00) и пытались в нем торговать.
Мы разрешаем трейдерам видеть накопление премаркета (с 9:45 по 10:00) и получать их экспертами тики. Это неторговые тики и они дают возможность экспертам приготовиться к рывку. Конечно же, не надо пытаться торговать в это время - закономерно будете получать отказы.
Сами чарты строятся исключительно по торговым last ценам, которые прошли по рынку и исключительно с таймстампом биржи. Тем самым чарты строятся исключительно точно для всех брокеров.
Вот доказательство: минутный бар открылся ровно в 10:00, его тиковый объем 88 тиков
Теперь перейдем в логам, выберем только первую минуту открытия рынка, чтобы провести сравнения:
Кода сбора этих тиков не было представлено, а сами тики многократно задублированы. Их 111 вместо 88.
Приведите полный код записи котировок и мы прямо сейчас его испытаем в реальной работе. Реальные счета на Quik и MT5 имеются.
Налицо ваша ошибка сбора тиков в МТ5. Скорее всего вы переборщили, вставив запись не туда, куда нужно, а потом неправильно интерпретировали результат. Еще я надеюсь, что вы замеры делали на реальном счете МТ5, а не на демо.
Еще дополнение: свечки полностью совпадают в Quik и MT5 вплоть до реальных объемов.
Это доказывает, что вы неправильно собирали тики в МТ5 в своей программе.