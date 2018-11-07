Вопрос по котировкам FORTS

Всем доброе время суток!

Заметил, что с 06.11.14 терминал МТ5 (ДЦ Открытие) транслирует неправильные заявки и сделки по всем инструментам. 

kond777:

Всем доброе время суток!

Заметил, что с 06.11.14 терминал МТ5 (ДЦ Открытие) транслирует неправильные заявки и сделки по всем инструментам. 

А подробнее?
 
IvanIvanov:
А подробнее?
В КВИКЕ одни котировки, а в МТ5 - иные (и цены и объем).
 
Приведите пример, пожалуйста со скриншотами. Точно сравнивали реальные счета, а не демо с МТ5?
kond777:
В КВИКЕ одни котировки, а в МТ5 - иные (и цены и объем).
:-) а почему вы считаете что именно в мт неправильные коты, а не в квике...
 
IvanIvanov:
:-) а почему вы считаете что именно в мт неправильные коты, а не в квике...

Это легко проверить:

В МТ5 ставим логер:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    Kotirovki.mq5 |
//|                                                   Copyright 2014 |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2014, Mikalas"
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//
  MqlTick curr_tick;
//  
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
  return( INIT_SUCCEEDED );
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit( const int reason )
{

}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert On Tick event function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+  
void OnTick()
{
  if ( SymbolInfoTick( _Symbol, curr_tick ) )
  {
                Print( curr_tick.time, "; Bid = ", curr_tick.bid,
                      "; Ask = ", curr_tick.ask, "; Last = ", curr_tick.last,
                      "; Vol = ", curr_tick.volume );
  }
}

 А в квике смотрим таблицу всех сделок по тому же инструменту.

А затем идём в финам и смотрим там котировки по этому же инструменту.  

Завтра всё и выяснится 

А чо такое логер?
 
IvanIvanov:
А чо такое логер?

Логер - советник (эксперт), который записывает котировки инструмента в .log файл ..\\MQL5\Logs

Все команды Print(); советника записываются в файл

 

Ренат, как же Вы объясните это?

 

И ещё...

Вы говорили, что синхронизацию времени сделали....

Но как видно из логов НЕ СДЕЛАЛИ.

curr_tick.time должен содержать первую котировку со временем 10:00:00, а в логе

первая котировка АЖ 09:49:11 

 

 
Есть такой косяк - подтверждаю. Некоторые объемы вообще пропадают, некоторые двоятся/троятся.
 
Dima_S:
Есть такой косяк - подтверждаю. Некоторые объемы вообще пропадают, некоторые двоятся/троятся.

Ничего-себе "косяк".

Я не за фантики работаю...

P/S теперь понятно почему у меня лимитники реджектятся (такой цены на бирже НЕТ) 

