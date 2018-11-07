Вопрос по котировкам FORTS
Всем доброе время суток!
Заметил, что с 06.11.14 терминал МТ5 (ДЦ Открытие) транслирует неправильные заявки и сделки по всем инструментам.
:-) а почему вы считаете что именно в мт неправильные коты, а не в квике...
Это легко проверить:
В МТ5 ставим логер:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Kotirovki.mq5 | //| Copyright 2014 | //| http://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2014, Mikalas" #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" // MqlTick curr_tick; // //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { return( INIT_SUCCEEDED ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit( const int reason ) { } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert On Tick event function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { if ( SymbolInfoTick( _Symbol, curr_tick ) ) { Print( curr_tick.time, "; Bid = ", curr_tick.bid, "; Ask = ", curr_tick.ask, "; Last = ", curr_tick.last, "; Vol = ", curr_tick.volume ); } }
А в квике смотрим таблицу всех сделок по тому же инструменту.
А затем идём в финам и смотрим там котировки по этому же инструменту.
Завтра всё и выяснится
А чо такое логер?
Логер - советник (эксперт), который записывает котировки инструмента в .log файл ..\\MQL5\Logs
Все команды Print(); советника записываются в файл.
Ренат, как же Вы объясните это?
И ещё...
Вы говорили, что синхронизацию времени сделали....
Но как видно из логов НЕ СДЕЛАЛИ.
curr_tick.time должен содержать первую котировку со временем 10:00:00, а в логе
первая котировка АЖ 09:49:11
Есть такой косяк - подтверждаю. Некоторые объемы вообще пропадают, некоторые двоятся/троятся.
Ничего-себе "косяк".
Я не за фантики работаю...
P/S теперь понятно почему у меня лимитники реджектятся (такой цены на бирже НЕТ)
