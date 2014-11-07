Можно ли снизить ресурсы потребления(проц, винт, озу) во время тестирования советника? - страница 2

Mike_Kharkov:
   Есть в наличии другой диск с пространством.
  
   На внешний винт допустим можно все это дело поставить?

Можно.

Инфа по ключу:

Установка MetaTrader 5 на vps сервер

Renat, 2010.11.02 21:52

Попробуйте запускать терминал с ключом /portable - пропишите команду прямо в ярлык запуска.


   P.S. Програмно нельзя как то сделать что бы логи удалялись сами?
   (во время процесса тестирования.)

Неа. Только если писать стороннюю программу, вызываемую по окончании тестирования (например в событии OnTesterDeinit)

Как вариант, можно попробовать вызывать в упоминаемом событии (OnTesterDeinit) команды винды типа rmdir - удаление папки всех файлов в ней.

Пример команды:

rmdir /s /q c:\temp, где temp - "требуемая папка"

 

Вообще МТ4 и МТ5 прямо следят за своими каталогами и удаляют все массивные расчетные файлы, что создаются при работе тестера.

Приведите точные данные по типам файлов, что занимают больше всего места, пожалуйста. Иначе получается странное обсуждение.
 
IvanIvanov:
к стати  знаю некоторые аналитические программы используют мощности видюхи для вычислений, а у тестера мт5 с этим как... не встречал чтото ничего по этому поводу.... судя по агентам обычно их количество равно количеству ядер цп

Посмотрите на логи старта терминала:

2014.11.06 18:43:11.207 OpenCL  Device #0: GPU NVIDIA Corporation GeForce GTX 650 Ti with OpenCL 1.1 (4 units, 928 MHz, 1024 Mb, version 340.52, rating 744)
2014.11.06 18:43:10.936 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 1010 started (MetaQuotes Software Corp.)

и поведение в тестере стратегий:

2014.11.06 18:43:54     Core 01 OpenCL device: GPU NVIDIA Corporation GeForce GTX 650 Ti with OpenCL 1.1 (4 units, 928 MHz, 1024 Mb, version 340.52)
2014.11.06 18:43:54     Core 04 common synchronization completed
2014.11.06 18:43:54     Core 12 connecting to 127.0.0.1:3011

Пример в codebase: OpenCL в MetaTrader 5

Документация: работа с OpenCL в MetaTrader 5

 
Renat:

Вообще МТ4 и МТ5 прямо следят за своими каталогами и удаляют все массивные расчетные файлы, что создаются при работе тестера.

Приведите точные данные по типам файлов, что занимают больше всего места, пожалуйста. Иначе получается странное обсуждение.
   Точных данных у меня нет.
   Если бы знал в чем причина - соответственно не обращался бы за помощью на форум.
   При каждом запуске тестера на винте съедается в среднем 10 гектар.
   После окончания тестирования пространство заново освобождается.
   Но было что и 20 гектар съедало и потом возвращалось.
   Щас вот в логах удалил(по совету некоторых форумчан) текстовый файл на 6 гектар(как оказалось) ещё дополнительно.
   Вот по сути и все, что мне известно..
   P.S. У меня в коде много принтов, возможно из за этого пространства так много поглощается..
 
Mike_Kharkov:
   Точных данных у меня нет.
   Если бы знал в чем причина - соответственно не обращался бы за помощью на форум.
Достаточно посмотреть в каталог терминала или каталог данных терминала.


   Щас вот в логах удалил(по совету некоторых форумчан) текстовый файл на 6 гектар(как оказалось) ещё дополнительно.
   Вот по сути и все, что мне известно..

Если бы вы сразу сказали точный путь этого файла, то стало бы сразу понятно с первого сообщения.

Еще более понятнее бы стало, если бы вы посмотрели в раздел Журнал своего тестера или содержимое файла, где бы и увидели, что все эти сообщения относятся к вашему эксперту, который и приводит к генерации такого объема сообщений в лог. Скорее всего там гигабайты сообщений об ошибках вашего эксперта.

 
Mike_Kharkov:
    Например как? )
В каждом конкретном случае задача решается по своему. Универсальные решения есть. Но чаще всего они только помогают решить задачу, но сами по себе решения не дают
 
Renat:
Достаточно посмотреть в каталог терминала или каталог данных терминала.


Если бы вы сразу сказали точный путь этого файла, то стало бы сразу понятно с первого сообщения.

Еще более понятнее бы стало, если бы вы посмотрели в раздел Журнал своего тестера или содержимое файла, где бы и увидели, что все эти сообщения относятся к вашему эксперту, который и приводит к генерации такого объема сообщений в лог. Скорее всего там гигабайты сообщений об ошибках вашего эксперта.

   >> Если бы вы сразу сказали точный путь этого файла, то стало бы сразу понятно с первого сообщения.
 
   Я же о нем узнал только час назад уже в процессе общения в данной ветке.

  
  >> Еще более понятнее бы стало, если бы вы посмотрели в раздел Журнал своего тестера или содержимое файла, где бы и увидели, что все эти сообщения относятся к вашему эксперту, который и приводит к генерации такого объема сообщений в лог.      Скорее всего там гигабайты сообщений об ошибках вашего эксперта.

  в журнале нет ошибок - так же как и во время проверки на ошибки в редакторе.
  (0 ошибок 0 предупреждений.)
 
Mike_Kharkov:
...

  в журнале нет ошибок - так же как и во время проверки на ошибки в редакторе.
  (0 ошибок 0 предупреждений.)
А что есть в журнале тестера?
 
Mike_Kharkov:

  >> Еще более понятнее бы стало, если бы вы посмотрели в раздел Журнал своего тестера или содержимое файла, где бы и увидели, что все эти сообщения относятся к вашему эксперту, который и приводит к генерации такого объема сообщений в лог.     Скорее всего там гигабайты сообщений об ошибках вашего эксперта.

  в журнале нет ошибок - так же как и во время проверки на ошибки в редакторе.
  (0 ошибок 0 предупреждений.)

Почему вы смотрите на результат компиляции программы, а не на гигабайтовые логи работы программы?

Вы ведь самостоятельно нажимали кнопку "Старт", запускали эксперта, смотрели на результаты прохода, но не дошли до вкладки "Журнал" окна тестера?

 
tol64:
А что есть в журнале тестера?
  Вот пару минут потестил на истории - гектар получился.
  Что там посмотреть даже не могу.
  Не открывается у меня в редакторе - зависает. )
  P.S. Но примерно там повторяется  ,думаю, все то же, что и на скрине.
 
