Можно ли снизить ресурсы потребления(проц, винт, озу) во время тестирования советника? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Есть в наличии другой диск с пространством.
На внешний винт допустим можно все это дело поставить?
Можно.
Инфа по ключу:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Установка MetaTrader 5 на vps сервер
Renat, 2010.11.02 21:52Попробуйте запускать терминал с ключом /portable - пропишите команду прямо в ярлык запуска.
P.S. Програмно нельзя как то сделать что бы логи удалялись сами?
(во время процесса тестирования.)
Неа. Только если писать стороннюю программу, вызываемую по окончании тестирования (например в событии OnTesterDeinit)
Как вариант, можно попробовать вызывать в упоминаемом событии (OnTesterDeinit) команды винды типа rmdir - удаление папки всех файлов в ней.
Пример команды:
rmdir /s /q c:\temp, где temp - "требуемая папка"
Вообще МТ4 и МТ5 прямо следят за своими каталогами и удаляют все массивные расчетные файлы, что создаются при работе тестера.Приведите точные данные по типам файлов, что занимают больше всего места, пожалуйста. Иначе получается странное обсуждение.
к стати знаю некоторые аналитические программы используют мощности видюхи для вычислений, а у тестера мт5 с этим как... не встречал чтото ничего по этому поводу.... судя по агентам обычно их количество равно количеству ядер цп
Посмотрите на логи старта терминала:
и поведение в тестере стратегий:
Пример в codebase: OpenCL в MetaTrader 5
Документация: работа с OpenCL в MetaTrader 5
Вообще МТ4 и МТ5 прямо следят за своими каталогами и удаляют все массивные расчетные файлы, что создаются при работе тестера.Приведите точные данные по типам файлов, что занимают больше всего места, пожалуйста. Иначе получается странное обсуждение.
Если бы знал в чем причина - соответственно не обращался бы за помощью на форум.
При каждом запуске тестера на винте съедается в среднем 10 гектар.
После окончания тестирования пространство заново освобождается.
Но было что и 20 гектар съедало и потом возвращалось.
Щас вот в логах удалил(по совету некоторых форумчан) текстовый файл на 6 гектар(как оказалось) ещё дополнительно.
Вот по сути и все, что мне известно..
P.S. У меня в коде много принтов, возможно из за этого пространства так много поглощается..
Точных данных у меня нет.
Если бы знал в чем причина - соответственно не обращался бы за помощью на форум.
Вот по сути и все, что мне известно..
Если бы вы сразу сказали точный путь этого файла, то стало бы сразу понятно с первого сообщения.
Еще более понятнее бы стало, если бы вы посмотрели в раздел Журнал своего тестера или содержимое файла, где бы и увидели, что все эти сообщения относятся к вашему эксперту, который и приводит к генерации такого объема сообщений в лог. Скорее всего там гигабайты сообщений об ошибках вашего эксперта.
Например как? )
Достаточно посмотреть в каталог терминала или каталог данных терминала.
Если бы вы сразу сказали точный путь этого файла, то стало бы сразу понятно с первого сообщения.
Еще более понятнее бы стало, если бы вы посмотрели в раздел Журнал своего тестера или содержимое файла, где бы и увидели, что все эти сообщения относятся к вашему эксперту, который и приводит к генерации такого объема сообщений в лог. Скорее всего там гигабайты сообщений об ошибках вашего эксперта.
Я же о нем узнал только час назад уже в процессе общения в данной ветке.
>> Еще более понятнее бы стало, если бы вы посмотрели в раздел Журнал своего тестера или содержимое файла, где бы и увидели, что все эти сообщения относятся к вашему эксперту, который и приводит к генерации такого объема сообщений в лог. Скорее всего там гигабайты сообщений об ошибках вашего эксперта.
в журнале нет ошибок - так же как и во время проверки на ошибки в редакторе.
(0 ошибок 0 предупреждений.)
...
в журнале нет ошибок - так же как и во время проверки на ошибки в редакторе.
(0 ошибок 0 предупреждений.)
>> Еще более понятнее бы стало, если бы вы посмотрели в раздел Журнал своего тестера или содержимое файла, где бы и увидели, что все эти сообщения относятся к вашему эксперту, который и приводит к генерации такого объема сообщений в лог. Скорее всего там гигабайты сообщений об ошибках вашего эксперта.
в журнале нет ошибок - так же как и во время проверки на ошибки в редакторе.
(0 ошибок 0 предупреждений.)
Почему вы смотрите на результат компиляции программы, а не на гигабайтовые логи работы программы?
Вы ведь самостоятельно нажимали кнопку "Старт", запускали эксперта, смотрели на результаты прохода, но не дошли до вкладки "Журнал" окна тестера?
А что есть в журнале тестера?
Что там посмотреть даже не могу.
Не открывается у меня в редакторе - зависает. )
P.S. Но примерно там повторяется ,думаю, все то же, что и на скрине.