Можно ли снизить ресурсы потребления(проц, винт, озу) во время тестирования советника? - страница 4
Mike_Kharkov
Перед любым действием - ResetLastError, после выполнения куска кода - если _LastError > 0, то
выводите критические ошибки так, чтобы их было за километр видно
Может, так попроще будет найти.
Mike_Kharkov:
Код мой. Но комментировать мне нет смысла, потому как код находится в процессе постоянной модернизации и принты мне просто жизненно необходимы, что бы понимать природу тех или иных ошибок..
Можете использовать вот эти функции получения сведений о программе:
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/mql5_programm_info
Допустим, будете выводить в журнал только в тех случаях, когда тестируете в визуальном режиме:
Точных данных у меня нет.
Если бы знал в чем причина - соответственно не обращался бы за помощью на форум.
При каждом запуске тестера на винте съедается в среднем 10 гектар.
После окончания тестирования пространство заново освобождается.
Но было что и 20 гектар съедало и потом возвращалось.
Щас вот в логах удалил(по совету некоторых форумчан) текстовый файл на 6 гектар(как оказалось) ещё дополнительно.
Вот по сути и все, что мне известно..
P.S. У меня в коде много принтов, возможно из за этого пространства так много поглощается..
у меня есть некоторые предположения что это за советник если советник из маркета.... но там глюк кода однозначно
Код его, 100%
1)
2)
Посмотрите на логи старта терминала:
и поведение в тестере стратегий:
Пример в codebase: OpenCL в MetaTrader 5
Документация: работа с OpenCL в MetaTrader 5
Топикстартер, ты же сам забиваешь диск логами (Print).
Организуй у себя глобальную переменную навроде DEBUG, ставь ей true или false когда надо тестить.
а принты перепиши в таком стиле
Для тестирования задавай DEBUG = false, если ошибки работы с ордерами будут появляться, тестер сам покажет.
А вообще это моветон выводить все подряд Print'ом... только критические ошибки и события обычно выводят...
Обычно делают свою панельку типа Dashboard прям на чарте или в подокне... и туда уж все чего душа пожелает выливай :)) но не print ))
Можно.
Инфа по ключу:
Или я что то упустил?
Пробел перед /portable.
См. внимательно мою картинку
Попробовал - но вроде ничего не получется.
Хех, рабочий стол - не сильно загружен? :-)
Самый раз. )