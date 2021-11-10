Эксперимент - страница 61

Новый комментарий
 
Aleksey Nikolayev:

Пустота, заполняющая пустоту (и тоже заполненная пустотой). Очень глубокая философия получается.


По Пелевину.
[Удален]  
Юсуфу можно порекомендовать прогнать пнб в тестера по одному символу. Это просто и наглядно покажет всю силу и мощь пнб
 
Vladimir Baskakov:
Юсуфу можно порекомендовать прогнать пнб в тестера по одному символу. Это просто и наглядно покажет всю силу и мощь пнб

Сначала нужно научить человека сомневаться)

 
Vladimir Baskakov:
Юсуфу можно порекомендовать прогнать пнб в тестера по одному символу. Это просто и наглядно покажет всю силу и мощь пнб

Это покажет всю силу и мощь Юсуфа в первую очередь ! 

потому что тестер он пока-что не смог освоить

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:


Вообще что мы знаем о рынке?

Да практически ничего, кроме того, что график движется всегда вправо)

Как мы можем узнать что-либо еще?

Только частотным анализом, проще говоря, что чаще повторяется, то и является потенциальным ключом к разгадке.

По сути трейдер должен абсолютно на любом графике провести этот анализ и в изначальном виде понять, что вообще он видит в данный момент времени и делать из этого выводы на чем он может скорее всего заработать.

Вы пропустили еще один момент - кроме того , что график движется вправо, еще и цена двигается вверх и вниз.

По моему мнению бесполезно искать и анализировать -"  что чаще повторяется " анализируя график цены, все в природе стремиться к усреднению, т.е.  50 на 50 и рынки не исключение.

Я на неделе провел маленький и простой эксперимент, сделал сто сделок случайным образом (по монетке) с SL=TP=20, в результате статистика сделок практически синусоида вокруг нулевой линии,  стабильность фантастическая. Как вы писали " что чаще повторяется, то и является потенциальным ключом к разгадке."  

 
apr73:

Вы пропустили еще один момент - кроме того , что график движется вправо, еще и цена двигается вверх и вниз.

По моему мнению бесполезно искать и анализировать -"  что чаще повторяется " анализируя график цены, все в природе стремиться к усреднению, т.е.  50 на 50 и рынки не исключение.

Я на неделе провел маленький и простой эксперимент, сделал сто сделок случайным образом (по монетке) с SL=TP=20, в результате статистика сделок практически синусоида вокруг нулевой линии,  стабильность фантастическая. Как вы писали " что чаще повторяется, то и является потенциальным ключом к разгадке."  

не уподобляйся топик-стартеру, проанализируй результат полностью..Там немало неожиданного

 
apr73:

Вы пропустили еще один момент - кроме того , что график движется вправо, еще и цена двигается вверх и вниз.

По моему мнению бесполезно искать и анализировать -"  что чаще повторяется " анализируя график цены, все в природе стремиться к усреднению, т.е.  50 на 50 и рынки не исключение.

Я на неделе провел маленький и простой эксперимент, сделал сто сделок случайным образом (по монетке) с SL=TP=20, в результате статистика сделок практически синусоида вокруг нулевой линии,  стабильность фантастическая. Как вы писали " что чаще повторяется, то и является потенциальным ключом к разгадке."  

Если у Вас с нормальным спредом, комиссиями и с такими условиями торговли результат нулевой, то есть не в минус уходит, а просто вокруг нуля колеблется, то это уже грааль Если конечно речь будет идти об суммах не меньше миллиона долларов. 

Но скорее всего вряд ли, на нормальном счету все равно будет в минус уходить.

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

Если у Вас с нормальным спредом, комиссиями и с такими условиями торговли результат нулевой, то есть не в минус уходит, а просто в ноль, то это уже грааль Если конечно речь будет идти об суммах не меньше миллиона долларов. 

Но скорее всего вряд ли, на нормальном счету все равно будет в минус уходить.

Результат конечно уйдет в ноль, за счет комиссий спрэда и т.д., НО, ПОВТОРЯЕМОСТЬ ФАНТАСТИЧЕСКАЯ,

не это ли мы здесь ищем, не там ли находится источник прибыли ?

 
Maxim Kuznetsov:

А пока "вести с полей"

раз уж оседлал всякую статистику

На EURUSD "Гипотеза о круглых и ровных уровнях" подтверждается. Действительно цены реагируют по круглым уровням. 

и на прочих тоже, только шаг уровней внезапно вообще не круглый и видимо их надо время от времени корректировать (с изменением EURUSD они "плывут")

дошёл до первых иллюстраций

EURGBP, регулярная сетка уровней ..дистанция высчиталась ровная, 500 ; а расположение отнюдь


 
Maxim Kuznetsov:

не уподобляйся топик-стартеру, проанализируй результат полностью..Там немало неожиданного

Статистика исходов будет  будет болтаться около ноля. Если нет, то это и есть Грааль.

1...545556575859606162636465666768...277
Новый комментарий