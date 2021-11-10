Эксперимент - страница 61
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Пустота, заполняющая пустоту (и тоже заполненная пустотой). Очень глубокая философия получается.
Юсуфу можно порекомендовать прогнать пнб в тестера по одному символу. Это просто и наглядно покажет всю силу и мощь пнб
Сначала нужно научить человека сомневаться)
Юсуфу можно порекомендовать прогнать пнб в тестера по одному символу. Это просто и наглядно покажет всю силу и мощь пнб
Это покажет всю силу и мощь Юсуфа в первую очередь !
потому что тестер он пока-что не смог освоить
Вообще что мы знаем о рынке?
Да практически ничего, кроме того, что график движется всегда вправо)
Как мы можем узнать что-либо еще?
Только частотным анализом, проще говоря, что чаще повторяется, то и является потенциальным ключом к разгадке.По сути трейдер должен абсолютно на любом графике провести этот анализ и в изначальном виде понять, что вообще он видит в данный момент времени и делать из этого выводы на чем он может скорее всего заработать.
Вы пропустили еще один момент - кроме того , что график движется вправо, еще и цена двигается вверх и вниз.
По моему мнению бесполезно искать и анализировать -" что чаще повторяется " анализируя график цены, все в природе стремиться к усреднению, т.е. 50 на 50 и рынки не исключение.
Я на неделе провел маленький и простой эксперимент, сделал сто сделок случайным образом (по монетке) с SL=TP=20, в результате статистика сделок практически синусоида вокруг нулевой линии, стабильность фантастическая. Как вы писали " что чаще повторяется, то и является потенциальным ключом к разгадке."
Вы пропустили еще один момент - кроме того , что график движется вправо, еще и цена двигается вверх и вниз.
По моему мнению бесполезно искать и анализировать -" что чаще повторяется " анализируя график цены, все в природе стремиться к усреднению, т.е. 50 на 50 и рынки не исключение.
Я на неделе провел маленький и простой эксперимент, сделал сто сделок случайным образом (по монетке) с SL=TP=20, в результате статистика сделок практически синусоида вокруг нулевой линии, стабильность фантастическая. Как вы писали " что чаще повторяется, то и является потенциальным ключом к разгадке."
не уподобляйся топик-стартеру, проанализируй результат полностью..Там немало неожиданного
Вы пропустили еще один момент - кроме того , что график движется вправо, еще и цена двигается вверх и вниз.
По моему мнению бесполезно искать и анализировать -" что чаще повторяется " анализируя график цены, все в природе стремиться к усреднению, т.е. 50 на 50 и рынки не исключение.
Я на неделе провел маленький и простой эксперимент, сделал сто сделок случайным образом (по монетке) с SL=TP=20, в результате статистика сделок практически синусоида вокруг нулевой линии, стабильность фантастическая. Как вы писали " что чаще повторяется, то и является потенциальным ключом к разгадке."
Если у Вас с нормальным спредом, комиссиями и с такими условиями торговли результат нулевой, то есть не в минус уходит, а просто вокруг нуля колеблется, то это уже грааль Если конечно речь будет идти об суммах не меньше миллиона долларов.
Но скорее всего вряд ли, на нормальном счету все равно будет в минус уходить.
Если у Вас с нормальным спредом, комиссиями и с такими условиями торговли результат нулевой, то есть не в минус уходит, а просто в ноль, то это уже грааль Если конечно речь будет идти об суммах не меньше миллиона долларов.
Но скорее всего вряд ли, на нормальном счету все равно будет в минус уходить.
Результат конечно уйдет в ноль, за счет комиссий спрэда и т.д., НО, ПОВТОРЯЕМОСТЬ ФАНТАСТИЧЕСКАЯ,
не это ли мы здесь ищем, не там ли находится источник прибыли ?
А пока "вести с полей"
раз уж оседлал всякую статистику
На EURUSD "Гипотеза о круглых и ровных уровнях" подтверждается. Действительно цены реагируют по круглым уровням.
и на прочих тоже, только шаг уровней внезапно вообще не круглый и видимо их надо время от времени корректировать (с изменением EURUSD они "плывут")
дошёл до первых иллюстраций
EURGBP, регулярная сетка уровней ..дистанция высчиталась ровная, 500 ; а расположение отнюдь
не уподобляйся топик-стартеру, проанализируй результат полностью..Там немало неожиданного
Статистика исходов будет будет болтаться около ноля. Если нет, то это и есть Грааль.