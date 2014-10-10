отправка файла по ftp ошибки "FTP: STOR command failed" и "FTP: PORT command failed" - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нужно больше подробностей. Откройте заявку в сервисдеск, опишите ваше подключение, работающие файерволы, антивирусы и т.п. + постарайтесь вспомнить что делалось на компьютере в период с вчерашнего дня по сей момент.
Проверили у себя. WebRequest работает - штатный пример работает.
Публикация отчетов (и тестовая и периодическая) на поднятый FTP сервер так же проходит.
проверили... выше же написано што штатный пример с гетзапросом работает а вот с пост...
Пожалуйста оформите заявку в сервисдеск и приложите пример кода с WebRequest.
вот список процессов которые запущены на компьютере.
какой из них может блокировать работу функции отправки SendFTP и WebRequest?
вот список процессов которые запущены на компьютере.
какой из них может блокировать работу функции отправки SendFTP и WebRequest?
А комп давно перезагружался? Бывает просто сокеты "залипают" или порты заканчиваются, если какая-то программа их активно использует.
перед запуском скрипта тестирующего WebRequest и SendFTP
при всём при этом функции WinInet.dll работают, т.е. тормоза где-то в самом терминале,
сервисдеск грешит на файервол, антивирусник и подключение через прокси, но файервол отключён, антивирусник удалён, прокси не использую.
Какая операционка - XP? Что менялось на компе еще? Судя по wscntfy.exe, включено обновление винды - может она что-то доустановила? В общем, не плохо было бы уточнить, на том ли программном окружении МК проверяла функционал, как и у вас. alg.exe может быть связан с файрволом (некоторой поддержкой файрволов со стороны MS). Все это можно отключить в сервисах.
да ХР, ставил антивирусник, после когда перестала работать функция снёс его, откатил систему. wscntfy.exe - всё отключено, только значок в трее висит щит с крестиком.
ок, попробую по отключат всё в сервисах.
группа поддержки говорит:"Это означает ошибку в результате отправки запроса. "
это как? это то что вернул запрос? или в результате работы запроса возникла ошибка?