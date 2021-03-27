А прибыль на форексе есть??? - страница 15

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Vitaly Muzichenko:

P.S. И ещё, регистроваться в конторах, где дают бонусы с отработкой лотов. тоже интересный вариант получения личных денег.

Получил 100$ с отработкой 75 лотов, выполнил условие налегке менее чем за 4 дня, вывел 100


Вариант)

Также, можно регнуться в рибейт сервисе (выбрать, где выгоднее возврат "наценки").

За 75 лотов (что достаточно много для $100), можно получить в разы больше, чем $100.

Файлы:
rebate.png  9 kb
 
trading_bro:

Вариант)

Также, можно регнуться в рибейт сервисе (выбрать, где выгоднее возврат "наценки").

За 75 лотов (что достаточно много для $100), можно получить в разы больше, чем $100.

Согласен, это скрин с ребейтов


 
Конечно, ну или, конечно все )))
 
webgopnikу меня нет денег на реал, вот и нечего показывать. Дай денег - покажу. Хотя какая разница - я демо показываю.

Посмотрел Ваши сигналы:

     

средняя прибыльность -66%  МИНУС!!! так о каких инвестициях речь сливатору?

 
webgopnikУ меня нет 100$ - я уже говорил. И мне нужно не 100$, а 100 тыщ. рублей.

Да, кредит надо закрыть. Но как пришло в голову выпрашивать на это деньги на форуме? Да еще выставив ощеренную рожу и сливные сигналы!!! Сходите к психиатру

 
Konstantin Erin:

Посмотрел Ваши сигналы:

     

средняя прибыльность -66%  МИНУС!!! так о каких инвестициях речь сливатору?

Было +120% и +750%

 
webgopnik:

Было +120% и +750%

Выходят Василь Иваныч с Петькой из казино:Петька голый, а Василь Иваныч в одних труселях.

-Вот за что я тебя, Василий Иванович, уважаю, - говорит Петька, - так это за то, что умеешь вовремя остановиться!


А вот Вы, думаю, даже Петьку зауважаете...

 
webgopnikБыло +120% и +750%

Было да сплыло, цыплят по осени считают

 
webgopnik:

Причём тут торговля, в которой  я, между прочим, ас и финансовое состояние? Я предлагаю тебе доход - приведи мне инвесторов и 5% от прибыли тебе.

уже хотел этому асу торговли дать 100 тр, думал ему для торговли нужны. А он хочет финансовое состояние поправить и кредит погасить...
 
Konstantin Erin:
уже хотел этому асу торговли дать 100 тр, думал ему для торговли нужны. А он хочет финансовое состояние поправить и кредит погасить...

Да откуда у тебя 100тр? Ты же нищеброд.

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