А прибыль на форексе есть??? - страница 15
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P.S. И ещё, регистроваться в конторах, где дают бонусы с отработкой лотов. тоже интересный вариант получения личных денег.
Получил 100$ с отработкой 75 лотов, выполнил условие налегке менее чем за 4 дня, вывел 100
Вариант)
Также, можно регнуться в рибейт сервисе (выбрать, где выгоднее возврат "наценки").
За 75 лотов (что достаточно много для $100), можно получить в разы больше, чем $100.
Вариант)
Также, можно регнуться в рибейт сервисе (выбрать, где выгоднее возврат "наценки").
За 75 лотов (что достаточно много для $100), можно получить в разы больше, чем $100.
Согласен, это скрин с ребейтов
Посмотрел Ваши сигналы:
средняя прибыльность -66% МИНУС!!! так о каких инвестициях речь сливатору?
Да, кредит надо закрыть. Но как пришло в голову выпрашивать на это деньги на форуме? Да еще выставив ощеренную рожу и сливные сигналы!!! Сходите к психиатру
Посмотрел Ваши сигналы:
средняя прибыльность -66% МИНУС!!! так о каких инвестициях речь сливатору?
Было +120% и +750%
Было +120% и +750%
Выходят Василь Иваныч с Петькой из казино:Петька голый, а Василь Иваныч в одних труселях.
-Вот за что я тебя, Василий Иванович, уважаю, - говорит Петька, - так это за то, что умеешь вовремя остановиться!
А вот Вы, думаю, даже Петьку зауважаете...
Было да сплыло, цыплят по осени считают
Причём тут торговля, в которой я, между прочим, ас и финансовое состояние? Я предлагаю тебе доход - приведи мне инвесторов и 5% от прибыли тебе.
уже хотел этому асу торговли дать 100 тр, думал ему для торговли нужны. А он хочет финансовое состояние поправить и кредит погасить...
Да откуда у тебя 100тр? Ты же нищеброд.