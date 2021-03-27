А прибыль на форексе есть??? - страница 14
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У меня нет 100$ - я уже говорил. И мне нужно не 100$, а 100 тыщ. рублей.
Всем нужно, и даже не 100т, а несколько миллионов.
Вопрос только в том, кто и какие усилия к этому прилагает.
P.S. Перевёл онлайн-калькулятором рубли в деньги, получилось всего 1350$.
Вы из-за такой суммы показываете своё невежество?
У меня нет 100$ - я уже говорил. И мне нужно не 100$, а 100 тыщ. рублей.
100тр - это всего лишь четыре удвоения начальных $100. Учитывая твои бахвальские заявления - для тебя это плевое дело. Дерзай, через месяц у тебя будут твои 100тр.
100тр - это всего лишь четыре удвоения начальных $100. Учитывая твои бахвальские заявления - для тебя это плевое дело. Дерзай, через месяц у тебя будут твои 100тр.
Да и так всё понятно, что вся его торговля дышит на ладан.
Свои можно слить - нужны инвесторские, то есть - чужие.
100тр - это всего лишь четыре удвоения начальных $100. Учитывая твои бахвальские заявления - для тебя это плевое дело. Дерзай, через месяц у тебя будут твои 100тр.
Я говорю, что у меня нет 100$. Готов их мне дать? Или предлагаю тебе 5% от прибыли за приведённого инвестора.
Я говорю, что у меня нет 100$. Готов их мне дать? Или предлагаю тебе 5% от прибыли за приведённого инвестора.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
А прибыль на форексе есть???
webgopnik, 2021.03.18 12:56
У меня всего 30-40 тыщ доход.
Я говорю, что у меня нет 100$. Готов их мне дать? Или предлагаю тебе 5% от прибыли за приведённого инвестора.
У меня пенсия 10тр. И то, я могу с нее насобирать такую сумму. А если ты со своих доходов этого не можешь - значит ты нифига торговать не можешь!
У меня пенсия 10тр. И то, я могу с нее насобирать такую сумму. А если ты со своих доходов этого не можешь - значит ты нифига торговать не можешь!
Причём тут торговля, в которой я, между прочим, ас и финансовое состояние? Я предлагаю тебе доход - приведи мне инвесторов и 5% от прибыли тебе.
чо?
Причём тут торговля, в которой я, между прочим, ас и финансовое состояние? Я предлагаю тебе доход - приведи мне инвесторов и 5% от прибыли тебе.
Инвесторы самим пригодятся )
Инвесторы самим пригодятся )
В 2009 г. Я просто показал отчёт с тестера и получил инвестицию в 1000$
В 2014 г. пришлось показать мониторинг реального счёта за 3 месяца - получил 100 000$, инвестор с Венгрии
В 2019 г. получил 7-е место в конкурсе у Герчика и реальный приз. Конкурс длится 3 месяца.
В 2020 г. никого не ищу, но вижу, что мониторингом в 3 месяца торговли уже сложно заманить
В 2025 г. а может и раньше, придётся показать мониторинг реального счёта за 1 год, документально оформить получение денег и отвечать за них материально.
Вот тогда можно будет реально оценить управляющего, готов ли он рисковать жильём и всем имуществом, ради получения инвестиции.
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Сейчас самое актуальное, это участвовать в конкурсах и побеждать, это самое безопасное получение инвестиций.
P.S. И ещё, регистроваться в конторах, где дают бонусы с отработкой лотов. тоже интересный вариант получения личных денег.
Получил 100$ с отработкой 75 лотов, выполнил условие налегке менее чем за 4 дня, вывел 100