А прибыль на форексе есть??? - страница 14

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webgopnik:

У меня нет 100$ - я уже говорил. И мне нужно не 100$, а 100 тыщ. рублей.

Всем нужно, и даже не 100т, а несколько миллионов.

Вопрос только в том, кто и какие усилия к этому прилагает.

P.S. Перевёл онлайн-калькулятором рубли в деньги, получилось всего 1350$.

 Вы из-за такой суммы показываете своё невежество?  

 
webgopnik:

У меня нет 100$ - я уже говорил. И мне нужно не 100$, а 100 тыщ. рублей.

100тр - это всего лишь четыре удвоения начальных $100. Учитывая твои бахвальские заявления - для тебя это плевое дело. Дерзай, через месяц у тебя будут твои 100тр. 

 
Georgiy Merts:

100тр - это всего лишь четыре удвоения начальных $100. Учитывая твои бахвальские заявления - для тебя это плевое дело. Дерзай, через месяц у тебя будут твои 100тр. 

Да и так всё понятно, что вся его торговля дышит на ладан.

Свои можно слить - нужны инвесторские, то есть - чужие.

 
Georgiy Merts:

100тр - это всего лишь четыре удвоения начальных $100. Учитывая твои бахвальские заявления - для тебя это плевое дело. Дерзай, через месяц у тебя будут твои 100тр. 

Я говорю, что у меня нет 100$. Готов их мне дать? Или предлагаю тебе 5% от прибыли за приведённого инвестора.

 
webgopnik:

Я говорю, что у меня нет 100$. Готов их мне дать? Или предлагаю тебе 5% от прибыли за приведённого инвестора.

 
webgopnik:

Я говорю, что у меня нет 100$. Готов их мне дать? Или предлагаю тебе 5% от прибыли за приведённого инвестора.

У меня пенсия 10тр. И то, я могу с нее насобирать такую сумму. А если ты со своих доходов этого не можешь - значит ты нифига торговать не можешь!

 
Georgiy Merts:

У меня пенсия 10тр. И то, я могу с нее насобирать такую сумму. А если ты со своих доходов этого не можешь - значит ты нифига торговать не можешь!

Причём тут торговля, в которой  я, между прочим, ас и финансовое состояние? Я предлагаю тебе доход - приведи мне инвесторов и 5% от прибыли тебе.

 
Vitaly Muzichenko:

чо?

[Удален]  
webgopnik:

Причём тут торговля, в которой  я, между прочим, ас и финансовое состояние? Я предлагаю тебе доход - приведи мне инвесторов и 5% от прибыли тебе.

Инвесторы самим пригодятся )

 
Petr Baskakov:

Инвесторы самим пригодятся )

В 2009 г. Я просто показал отчёт с тестера и получил инвестицию в 1000$

В 2014 г. пришлось показать мониторинг реального счёта за 3 месяца - получил 100 000$, инвестор с Венгрии

В 2019 г. получил 7-е место в конкурсе у Герчика и реальный приз. Конкурс длится 3 месяца.

В 2020 г. никого не ищу, но вижу, что мониторингом в 3 месяца торговли уже сложно заманить

В 2025 г. а может и раньше, придётся показать мониторинг реального счёта за 1 год, документально оформить получение денег и отвечать за них материально.
Вот тогда можно будет реально оценить управляющего, готов ли он рисковать жильём и всем имуществом, ради получения инвестиции.

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Сейчас самое актуальное, это участвовать в конкурсах и побеждать, это самое безопасное получение инвестиций.

P.S. И ещё, регистроваться в конторах, где дают бонусы с отработкой лотов. тоже интересный вариант получения личных денег.

Получил 100$ с отработкой 75 лотов, выполнил условие налегке менее чем за 4 дня, вывел 100


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