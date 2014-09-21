Максимальная просадка и график Эквити. Должны ли они совпадать - страница 2
Что за бред? История, как я думаю, всегда грузится полностью. Можно скачать "историю" в CSV и посмотреть там дату открытия счета. MQ всегда заявляла, что демонстрирует полную историю сигнала, или Вам это в новинку?
Грузится история баланса (сделок), а эквити мониторится онлайн.
Но судя по вашей же картинке, просадка была сильно больше:
Вот и я про тоже самое. Расчет должен быть ОДИН, но правильный и совпадать 100% с графиком ЭКВИТИ, иначе каждый будет нести всякий бред, манипулируя цифирками.
Кстати, обсуждаемый вопрос: мах просадка депозита и его расчет ( по балансу или по эквити ), а не текущая просадка отдельно взятой сделки.
Андрей, это скорее упущенная выгода нежели просадка. Закрой он позиции когда средства были около 220, то и баланс бы туда подтянулся. Но в случившемся просадки нет - средства не стали ниже баланса, к тому же, закрытие позиций привело к увеличению баланса относительно прошлой фиксации прибыли.
При всём что вижу, тоже не считаю закрытие минусовой позиции просадкой при имеющейся огромной незафиксированной прибыли по средствам - просадки средств в данном случае нет, и это не приводит к негативным последствиям, а скорее - правильное решение избавиться от груза убыточной позиции. При этом, такой верный на мой взгляд шаг, приводит к негативному отображению в статистике счёта в виде увеличения просадки, каковой в частности и не было.
В статистике счёта в ситуации, когда уменьшение баланса при огромной прибыли по средствам считается просадкой, происходит подмена положительного понятия на отрицательное - не потеряв в средствах избавились от убыточной позиции - это что, плохо? Разве это просадка? Вот если бы и средства при этом ушли в минус - тогда - да. Просадка по моему скромному мнению должна считаться тогда, когда средства стали ниже баланса в текущей ситуации, либо стали ниже максимального баланса за историю счёта в общей ситуации (за исключением вывода заработанных денег).
Возник вопрос. Есть расчетный параметр : максимальная просадка и есть график Эквити. Должны ли эти два параметра совпадать или они считаются по разным формулам?
Пример:
Расчетный параметр 19,53% , а на графике Эквити ~ 10% .
По идее - они должны совпадать, или это не так...
Откройте вкладку "Риски", там есть две строчки
например:
По эквити: 4.26% (47.74 USD)
Из этих выбирается максимальная просадка.
Просадка – это процент страхового депозита, который можно потерять в случае, когда возникает полоса проигранных сделок.
Это размер максимальной потери, которую может претерпеть депозит трейдера в любой момент или период времени.
Для начала необходимо определиться - график ЭКВИТИ дает достоверную картину по просадкам или нет. Если он дает правильную картину, тогда зачем нужен расчет просадки по балансу?
Я подозреваю, что этот двойной расчет возник из-за того, что с самого начала в "Сигналах" не было расчета ЭКВИТИ, и просадку считали только по балансу, но когда расчет Эквити запустили, решили не заморачиваться и объединили два расчета в один. Но это не правильно.
Необходимо сделать один правильный расчет, а не выбирать между двумя цифрами.
Они обе нужны, и вот почему.
1. Открываете ордер, и когда у вас просадка по средствам достигнет 10%, закрываете ордер с минусом. И это происходит например 5 раз подряд.
Если округлим расчеты, то у вас будет 10% просадки по средствам, и приблизительно 50% по балансу.
2. Открываете ордер, цена идет в обратную сторону и просадка по средствам доходит до 40%, о потом снижается до 5% и закрываем ордер тоже с минусом.
Тогда у вас будет 40% просадки по средствам и 5% по балансу.
Из этого максимальная просадка =50%. Обе варианты можно считать рискованными, потому что относительные просадки = 50% и 40%.
Непонятен предмет спора:
-- на вкладке "Риски" -- дано ДВА значения -- максимальная просадка по балансу и максимальная просадка по эквити
-- в обощённых показателелях слева -- дано максимальное из этих двух значений
Никаких противоречий нет. По каждому значению просадки -- при наведении мышки на число -- даётся пояснение, что означает этот показатель.
Просадка и балансу и по эквити имеют место быть и важны для анализа.
Каждый может оценить и работать с нужным ему значением.
... самый главный вопрос: График Эквити показывает просадку правильно или нет?
График Эквити не показывает просадку -- он показывает график Эквити.
А вот просадка -- максимальная просадка по эквити -- высчитывается -- и результат расчётов показан на вкладке "Риски".
Если конкретно этот расчёт неверен -- так надо конкретно и по примеру в сервисдеске и разобраться.