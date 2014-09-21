Максимальная просадка и график Эквити. Должны ли они совпадать - страница 2

VNIK:
Что за бред? История, как я думаю, всегда грузится полностью. Можно скачать "историю" в  CSV и посмотреть там дату открытия счета. MQ всегда заявляла, что демонстрирует полную историю сигнала, или Вам это в новинку?

Грузится история баланса (сделок), а эквити мониторится онлайн.

Но судя по вашей же картинке, просадка была сильно больше:

 

 
komposter:

Вот и я про тоже самое. Расчет должен быть ОДИН, но правильный и совпадать 100% с графиком ЭКВИТИ, иначе каждый будет нести всякий бред, манипулируя цифирками.

Кстати, обсуждаемый вопрос: мах просадка депозита и его расчет ( по балансу или по эквити ), а не текущая просадка отдельно взятой сделки.

 
Андрей, это скорее упущенная выгода нежели просадка. Закрой он позиции когда средства были около 220, то и баланс бы туда подтянулся. Но в случившемся просадки нет - средства не стали ниже баланса, к тому же, закрытие позиций привело к увеличению баланса относительно прошлой фиксации прибыли.

При всём что вижу, тоже не считаю закрытие минусовой позиции просадкой при имеющейся огромной незафиксированной прибыли по средствам - просадки средств в данном случае нет, и это не приводит к негативным последствиям, а скорее - правильное решение избавиться от груза убыточной позиции. При этом, такой верный на мой взгляд шаг, приводит к негативному отображению в статистике счёта в виде увеличения просадки, каковой в частности и не было.

В статистике счёта в ситуации, когда уменьшение баланса при огромной прибыли по средствам считается просадкой, происходит подмена положительного понятия на отрицательное - не потеряв в средствах избавились от убыточной позиции - это что, плохо? Разве это просадка? Вот если бы и средства при этом ушли в минус - тогда - да. Просадка по моему скромному мнению должна считаться тогда, когда средства стали ниже баланса в текущей ситуации, либо стали ниже максимального баланса за историю счёта в общей ситуации (за исключением вывода заработанных денег).

 
VNIK:

Возник вопрос. Есть расчетный параметр : максимальная просадка  и есть график Эквити. Должны ли эти два параметра совпадать или они считаются по разным формулам?

Пример:

Расчетный параметр 19,53% , а на графике Эквити ~ 10% .

По идее - они должны совпадать, или это не так...

Откройте вкладку "Риски", там есть две строчки

например:

Отноcительная просадка:
По балансу:       5.67% (62.39 USD)

По эквити:        4.26% (47.74 USD) 

Из этих выбирается максимальная просадка. 

Просадка – это процент страхового депозита, который можно потерять в случае, когда возникает полоса проигранных сделок.

Это размер максимальной потери, которую может претерпеть депозит трейдера в любой момент или период времени. 

 
Для начала необходимо определиться - график ЭКВИТИ дает достоверную картину по просадкам или нет. Если он дает правильную картину, тогда зачем нужен расчет просадки по балансу?

Я подозреваю, что  этот двойной расчет возник из-за того, что с самого начала  в "Сигналах" не было расчета ЭКВИТИ, и просадку считали только по балансу, но когда расчет Эквити запустили, решили не заморачиваться и объединили  два расчета в один. Но это не правильно.

Необходимо сделать один правильный расчет, а не выбирать между двумя цифрами.

 
VNIK:

Для начала необходимо определиться - график ЭКВИТИ дает достоверную картину по просадкам или нет. Если он дает правильную картину, тогда зачем нужен расчет просадки по балансу?

Я подозреваю, что  этот двойной расчет возник из-за того, что с самого начала  в "Сигналах" не было расчета ЭКВИТИ, и просадку считали только по балансу, но когда расчет Эквити запустили, решили не заморачиваться и объединили  два расчета в один. Но это не правильно.

Необходимо сделать один правильный расчет, а не выбирать между двумя цифрами.

Они обе нужны, и вот почему.

1.  Открываете ордер, и когда у вас просадка по средствам достигнет 10%, закрываете ордер с минусом. И это происходит например 5 раз подряд.

     Если округлим расчеты, то  у вас будет 10% просадки по средствам, и приблизительно 50% по балансу.

2.  Открываете ордер, цена идет в обратную сторону и просадка по средствам доходит до 40%, о потом снижается до 5% и закрываем ордер тоже с минусом.

   Тогда у вас будет 40% просадки по средствам и 5% по балансу.

Из этого максимальная просадка =50%.  Обе варианты можно считать рискованными, потому что относительные просадки = 50% и 40%. 

 
Вы так и не ответили на самый главный вопрос: График Эквити показывает просадку правильно или нет?
 

Непонятен предмет спора:

-- на вкладке "Риски" -- дано ДВА значения -- максимальная просадка по балансу и максимальная просадка по эквити

-- в обощённых показателелях слева -- дано максимальное из этих двух значений

Никаких противоречий нет. По каждому значению просадки -- при наведении мышки на число -- даётся пояснение, что означает этот показатель.

Просадка и балансу и по эквити имеют место быть и важны для анализа.

Каждый может оценить и работать с нужным ему значением. 

 
Мах значение просадки - это экстремум, т.е. одно единственное значение; не два, не три , а одно. Возможно другие цифирки тоже будут полезны, но это уже не экстремум. 
 
VNIK:
 ... самый главный вопрос: График Эквити показывает просадку правильно или нет?

График Эквити не показывает просадку -- он показывает график Эквити.

А вот просадка -- максимальная просадка по эквити -- высчитывается -- и результат расчётов показан на вкладке "Риски".

Если конкретно этот расчёт неверен -- так надо конкретно и по примеру в сервисдеске и разобраться. 

