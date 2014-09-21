Максимальная просадка и график Эквити. Должны ли они совпадать
Возник вопрос. Есть расчетный параметр : максимальная просадка и есть график Эквити. Должны ли эти два параметра совпадать или они считаются по разным формулам?
Пример:
Расчетный параметр 19,53% , а на графике Эквити ~ 10% .
По идее - они должны совпадать, или это не так...
Потому что Вы показали неполной график. Так сказать пытаетесь ввести в заблуждение.
Максимальная просадка определяется не только по Эквити, но и по балансу, используется максимальная из двух:
Понятно, если открытые позиции с огромным плюсом еще не были закрыты, то расчет показал просадку по балансу.
Мое мнение - этот подход не правильный, так как показывает не достоверную картину в текущий момент времени. Все таки точнее считать просадку по эквити, и эти две цифры должны полностью совпадать.
Поясните, где я ошибаюсь. Не красиво обвинять голословно.
Покажите полный график, с начала существования счёта, а не с начала мониторинга.
Что за бред? История, как я думаю, всегда грузится полностью. Можно скачать "историю" в CSV и посмотреть там дату открытия счета. MQ всегда заявляла, что демонстрирует полную историю сигнала, или Вам это в новинку?
Картинка с моего счета. У меня их всего 3 . Но обсуждение было совсем по другому счету. Вы , наверное, попутали счета.... Тогда ясно, почему эти не понятки!
Так я и не телепат - ведь не было ссылки на проблемный сигнал; а частая ошибка пользователя - это незнание, что на счету учитываются показатели с момента рождения счёта, а не с начала мониторинга.
