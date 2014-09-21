Максимальная просадка и график Эквити. Должны ли они совпадать

В эту тему были перенесены комментарии, не относящиеся к "FAQ по сервису Сигналы".
 

Возник вопрос. Есть расчетный параметр : максимальная просадка  и есть график Эквити. Должны ли эти два параметра совпадать или они считаются по разным формулам?

Пример:

Расчетный параметр 19,53% , а на графике Эквити ~ 10% .

По идее - они должны совпадать, или это не так...

 
Потому что Вы показали неполной график. Так сказать пытаетесь ввести в заблуждение.  
 
Поясните, где я ошибаюсь. Не красиво обвинять голословно.
 
Расчетный параметр 19,53% , а на графике Эквити ~ 10% .

По идее - они должны совпадать, или это не так...

Максимальная просадка определяется не только по Эквити, но и по балансу, используется максимальная из двух:


 
Понятно, если открытые позиции с огромным плюсом еще не были закрыты, то расчет показал просадку по балансу.

Мое мнение - этот подход не правильный, так как показывает не достоверную картину в текущий момент времени. Все таки точнее считать просадку по эквити, и эти две цифры должны полностью совпадать.

 
Покажите полный график, с начала существования счёта, а не с начала мониторинга.
 
Что за бред? История, как я думаю, всегда грузится полностью. Можно скачать "историю" в  CSV и посмотреть там дату открытия счета. MQ всегда заявляла, что демонстрирует полную историю сигнала, или Вам это в новинку?
 
вся история

Что скажите?

 
Картинка с моего счета. У меня их всего 3 .  Но обсуждение было совсем по другому счету.  Вы , наверное, попутали счета.... Тогда ясно, почему эти не понятки!
 
Так я и не телепат - ведь не было ссылки на проблемный сигнал; а частая ошибка пользователя - это незнание, что на счету учитываются показатели с момента рождения счёта, а не с начала мониторинга.

