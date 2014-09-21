Максимальная просадка и график Эквити. Должны ли они совпадать - страница 4

Новый комментарий
 
VNIK:

Спор то ведь чисто теоретический. Если есть другая цифра мах просадки, значит график Эквити дает заведомо не правильную картину.

На этом и порешили...

Теоретически он не имеет смысла, нужны конкретные данные и их проверка.

Либо откройте доступ к сигналу, либо просто опубликуйте все странички статистики с подробностями. 

 
И всё же, хочется точно узнать, где ошибка. Предоставьте ссылку на сигнал, пожалуйста.
 
komposter:

Теоретически он не имеет смысла, нужны конкретные данные и их проверка.

Либо откройте доступ к сигналу, либо просто опубликуйте все странички статистики с подробностями. 

Сигнал в открытом доступе. Если Вы не можете его найти по куче данных из картинки, то это вопрос к эффективности поиска сигнала.
 
Чевой-то тут не чисто.
 
VNIK:
Сигнал в открытом доступе. Если Вы не можете его найти по куче данных из картинки, то это вопрос к эффективности поиска сигнала.
А вы действительно сегодня встали не с той ноги, или поссорились с кем-нибудь ?
 
barabashkakvn:
Чевой-то тут не чисто.
https://www.mql5.com/ru/signals/55385
Торговые сигналы для MetaTrader 5: ALMAZ
Торговые сигналы для MetaTrader 5: ALMAZ
  • 125.00 USD
  • Yurij Nikitin
  • www.mql5.com
Торговый Сигнал ALMAZ для MetaTrader 5: копирование сделок, мониторинг счета, автоматическое исполнение сигналов и социальный трейдинг
 
VNIK:
https://www.mql5.com/ru/signals/55385
1
 
barabashkakvn:

Вот и я про это: Если эта цифра верна, значит график Эквити показывает лажу, так там такой величины мах просадки не наблюдается.

Так где же правильная цифра, ведь она одна-единственная по определению.

 
VNIK:

Вот и я про это: Если эта цифра верна, значит график Эквити показывает лажу, так там такой величины мах просадки не наблюдается.

Так где же правильная цифра, ведь она одна-единственная по определению.

Может Вы неправильно понимаете, что такое график Эквити? Баланс - это отображение средств на счёту после закрытия позиции. А Эквити - это болтанка в плюс или в минус средств на счету вслед за движением цен - т.е. нереализованные возможности.

Никогда график Баланс и график Эквити не могут совпадать. Пересекаться могут, но только не совпадать (т.е. не могут следовать параллельно один другому). 

 
barabashkakvn:
Может Вы неправильно понимаете, что такое график Эквити? Баланс - это отображение средств на счёту после закрытия позиции. А Эквити - это болтанка в плюс или в минус средств на счету вслед за движением цен - т.е. нереализованные возможности.

просто разработчики должны чётко пояснить -- что и как считается.

в данном примере совершенно непонятно как считается "просадка по эквити".

да и "просадка по балансу" тоже требует пояснения

так как вы привели пример -- так считать тоже не верно -- промежуточный результат закрытия каждой сделки может быть различным -- например, закрывается мартингейловая цепочка -- например, цепочка закрывается одномоментно по тейку -- а в этом случае в привязке к результату закрытия каждого ордера -- баланс может "гулять" очень серьёзно -- и по такому "гулянию" нельзя считать просадку.

12345
Новый комментарий