Максимальная просадка и график Эквити. Должны ли они совпадать - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спор то ведь чисто теоретический. Если есть другая цифра мах просадки, значит график Эквити дает заведомо не правильную картину.
На этом и порешили...
Теоретически он не имеет смысла, нужны конкретные данные и их проверка.
Либо откройте доступ к сигналу, либо просто опубликуйте все странички статистики с подробностями.
Теоретически он не имеет смысла, нужны конкретные данные и их проверка.
Либо откройте доступ к сигналу, либо просто опубликуйте все странички статистики с подробностями.
Сигнал в открытом доступе. Если Вы не можете его найти по куче данных из картинки, то это вопрос к эффективности поиска сигнала.
Чевой-то тут не чисто.
https://www.mql5.com/ru/signals/55385
Вот и я про это: Если эта цифра верна, значит график Эквити показывает лажу, так там такой величины мах просадки не наблюдается.
Так где же правильная цифра, ведь она одна-единственная по определению.
Вот и я про это: Если эта цифра верна, значит график Эквити показывает лажу, так там такой величины мах просадки не наблюдается.
Так где же правильная цифра, ведь она одна-единственная по определению.
Может Вы неправильно понимаете, что такое график Эквити? Баланс - это отображение средств на счёту после закрытия позиции. А Эквити - это болтанка в плюс или в минус средств на счету вслед за движением цен - т.е. нереализованные возможности.
Никогда график Баланс и график Эквити не могут совпадать. Пересекаться могут, но только не совпадать (т.е. не могут следовать параллельно один другому).
Может Вы неправильно понимаете, что такое график Эквити? Баланс - это отображение средств на счёту после закрытия позиции. А Эквити - это болтанка в плюс или в минус средств на счету вслед за движением цен - т.е. нереализованные возможности.
просто разработчики должны чётко пояснить -- что и как считается.
в данном примере совершенно непонятно как считается "просадка по эквити".
да и "просадка по балансу" тоже требует пояснения
так как вы привели пример -- так считать тоже не верно -- промежуточный результат закрытия каждой сделки может быть различным -- например, закрывается мартингейловая цепочка -- например, цепочка закрывается одномоментно по тейку -- а в этом случае в привязке к результату закрытия каждого ордера -- баланс может "гулять" очень серьёзно -- и по такому "гулянию" нельзя считать просадку.