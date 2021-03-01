АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Февраль 2021 - страница 5
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По моему просядет глубже, завтра будем посмотреть)
да пока тоже считаю что нужно обождать.кстати 500 й лов от 23.02.2021 еще не прошил - посмотрим в пятницу
Бил Гейтц не рекомендует вкладываться в биткоины. (С) Коммерсант ФМ
Бил Гейтц не рекомендует вкладываться в биткоины. (С) Коммерсант ФМ
Иначе чипировать всех не получиться?)))
Иначе чипировать всех не получиться?)))
Нет, считает что биткоин рисковая субстанция особо ничем не обоснованная , кроме того аппаратура которая применяется для майнинга по его мнению вредит экологии.
Билл в свое время правда проспал первую вспышку с началом эры интернета. Он не заметил начало эры интернета. Кстати в отличии от него Стив Джобс не проспал.
Поэтому, и не только поэтому к его заявлению , я отнесусь весьма сомнительно.
Нет, считает что биткоин рисковая субстанция особо ничем не обоснованная , кроме того аппаратура которая применяется для майнинга по его мнению вредит экологии.
Билл в свое время правда проспал первую вспышку с началом эры интернета. Он не заметил начало эры интернета. Кстати в отличии от него Стив Джобс не проспал.
Поэтому, и не только поэтому к его заявлению , я отнесусь весьма сомнительно.
Ну тогда он должен был добавить - бегите за эфиром, там же уже POS в деле))
а серьёзно - уже не обращаю давно внимания на такие высказывания, как будто кто-то спал 5-10 лет, проснулся а тут такое) то что уже давно всем очевидно, ничего нового не сказано короче.
Понимаю если бы замутили какие-нибудь расчёты, мат. моделирование провели для прогнозирования вариантов развития и уже из этого сделали выводы. В этом плане интересны страт.прогнозы банков, у MS вроде видел полезное.
Ну тогда он должен был добавить - бегите за эфиром, там же уже POS в деле))
а серьёзно - уже не обращаю давно внимания на такие высказывания, как будто кто-то спал 5-10 лет, проснулся а тут такое) то что уже давно всем очевидно, ничего нового не сказано короче.
Понимаю если бы замутили какие-нибудь расчёты, мат. моделирование провели для прогнозирования вариантов развития и уже из этого сделали выводы. В этом плане интересны страт.прогнозы банков, у MS вроде видел полезное.
не , ну когда биток был по 0.00001 цента все точно спали ну кто мешал Биллу взять хотя бы на 10$ от сдачи с заказа в МакДональдс и просто купить и забыть лет на 10-15 20 - на пенсию себе
26.02.2021
пожалуй лучше ждать понедельника , что в плюсе или подпереть безуботчным стопом или может даже выйти в кэш, если близко у цене.
похоже рухнем ниже чем 23.02.2021
Но рынок по прежнему бычий.
Переход в шорты , на любителей. Всегда спрашиваю у Шортиста а стоп поcтавили ? При этом пытаюсь выяснить а где - давая как бы понять , что возможно если нет стопа на усреднение может быть мало шансов.
И да, усреднять покупку это одно , а вот усреднять шорт на рынке акций это часто может быть последним усреднением.
В общем если входить в шорт то пожалуй лучше с самого утра на первых тиках. Главное подобрать верные акции. и не забыть про стоп.
да пока тоже считаю что нужно обождать.кстати 500 й лов от 23.02.2021 еще не прошил - посмотрим в пятницу
Прошил, чёрная пятница -> день закупок)
Прошил, чёрная пятница -> день закупок)
прекрасно