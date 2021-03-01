АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Февраль 2021 - страница 5

Новый комментарий
 
VVT:

По моему просядет глубже, завтра будем посмотреть)

да пока тоже считаю что нужно обождать. 

кстати 500 й  лов от 23.02.2021 еще не прошил - посмотрим в пятницу
 

Бил Гейтц не рекомендует вкладываться в биткоины.  (С) Коммерсант ФМ

 
Yuriy Zaytsev:

Бил Гейтц не рекомендует вкладываться в биткоины.  (С) Коммерсант ФМ

Иначе чипировать всех не получиться?)))

 
Aleksey Mavrin:

Иначе чипировать всех не получиться?)))

Нет, считает что биткоин рисковая субстанция  особо ничем не обоснованная , кроме того аппаратура которая применяется для майнинга по его мнению вредит экологии.

Билл в свое время правда проспал первую вспышку с началом эры интернета. Он не заметил начало эры интернета. Кстати в отличии от него Стив Джобс не проспал.

Поэтому, и не только поэтому  к его заявлению , я отнесусь весьма сомнительно.

 
Yuriy Zaytsev:

Нет, считает что биткоин рисковая субстанция  особо ничем не обоснованная , кроме того аппаратура которая применяется для майнинга по его мнению вредит экологии.

Билл в свое время правда проспал первую вспышку с началом эры интернета. Он не заметил начало эры интернета. Кстати в отличии от него Стив Джобс не проспал.

Поэтому, и не только поэтому  к его заявлению , я отнесусь весьма сомнительно.

Ну тогда он должен был добавить - бегите за эфиром, там же уже POS в деле))

а серьёзно - уже не обращаю давно внимания на такие высказывания, как будто кто-то спал 5-10 лет, проснулся а тут такое) то что уже давно всем очевидно, ничего нового не сказано короче.

Понимаю если бы замутили какие-нибудь расчёты, мат. моделирование провели для прогнозирования вариантов развития и уже из этого сделали выводы. В этом плане интересны страт.прогнозы банков, у MS вроде видел полезное.

 
Aleksey Mavrin:

Ну тогда он должен был добавить - бегите за эфиром, там же уже POS в деле))

а серьёзно - уже не обращаю давно внимания на такие высказывания, как будто кто-то спал 5-10 лет, проснулся а тут такое) то что уже давно всем очевидно, ничего нового не сказано короче.

Понимаю если бы замутили какие-нибудь расчёты, мат. моделирование провели для прогнозирования вариантов развития и уже из этого сделали выводы. В этом плане интересны страт.прогнозы банков, у MS вроде видел полезное.

не , ну когда биток был по 0.00001 цента все точно спали ну кто  мешал Биллу взять хотя бы на 10$ от сдачи с  заказа в МакДональдс  и просто купить и забыть лет на 10-15 20 - на пенсию себе

 

26.02.2021

пожалуй лучше ждать понедельника , что в плюсе или подпереть безуботчным стопом  или может даже выйти    в кэш, если близко у цене.

похоже рухнем ниже чем 23.02.2021

Но рынок по прежнему бычий.

Переход в шорты , на любителей.  Всегда спрашиваю у Шортиста а стоп поcтавили ? При этом пытаюсь выяснить а где  - давая как бы понять , что возможно если нет стопа на усреднение может быть мало шансов.

И да, усреднять покупку это одно ,  а вот усреднять шорт на рынке акций это часто может быть последним усреднением.

В общем если входить в шорт то пожалуй лучше с самого утра на первых тиках. Главное подобрать верные акции. и не забыть про стоп.


 
Главные новости: голосование по стимулам поддержит рынок
 
Yuriy Zaytsev:

да пока тоже считаю что нужно обождать. 

кстати 500 й  лов от 23.02.2021 еще не прошил - посмотрим в пятницу

Прошил, чёрная пятница -> день закупок)

 
VVT:

Прошил, чёрная пятница -> день закупок)

прекрасно

123456
Новый комментарий