АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Февраль 2021

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16.02.2021 4:07

 
Yuriy Zaytsev:

16.02.2021 4:07

И к чему это?

 
Vitaly Muzichenko:

И к чему это?

К тому что пока продолжаю только покупать. К тому что  S&P500 Хороший индикатор

 
Yuriy Zaytsev:

К тому что пока продолжаю только покупать. К тому что  S&P500 Хороший индикатор

Прекрасно!

А почему нет позиций на графике?

 
Vitaly Muzichenko:

Прекрасно!

А почему нет позиций на графике?

:-) компаний которые входят в индекс ? их же порядка 500. 

К примеру AT&T , к сожалению мало о чем скажет график, он малоинформативен. 

Виталий тут только в одном месте тейк  , надеюсь угадаешь где - третий слева :-), в остальном покупки, даже не пытаюсь шортить, жду очередной выброс вверх.


А эта бумага доступна только в лонг, шортить нельзя.  Но ходит порой под 20% в день. Выхожу по тейкам, с рынка редко.

Тут сделки не большие, обычно до 2000$


На этой бумаге очень неплохо пипсуется, видел некоторые парни делают по этой бумаге порядка 3000 тыс сделок в месяц.

Доходность показывают до 2000% в год, но это не только на этой бумаге, к вечеру всегда сидят в кеше, а внутри дня только супер короткие сделки, я так не умею. Депозит у них меньше 10$ к не бывает, чаще значительно  больше.

Один такой парень  брокеру за неполный год стоимость хорошего автомобиля отдал только на комиссиях , не какой то там КИА - а класса неплохого мерса. Понимаешь уровень дохода у парня?  Но ты же до сих пор сидишь на "честном" форе ?

А сторонники форекса считают что ничего доходней и быть не может,  а тут и 2000% и все прелести финансовой защиты , и нет "реквотов" или что то типа извините нет связи, обычно как только с форы выводить начинаешь этих сообщений почему то прибавляется.

У фонды минус большой, уровень начального детского депо  где то от ляма хорошо бы иметь, можно конечно начать с детского садика точнее с яслей  - минимум 300к (руб)

Тут не видны точки входа, почему то всегда над свечой и вход и выход, но тут ни одного минуса нет. Графики не информативные.


 

Неплохо сегодня выстрелил ОРАКЛ 


 
Yuriy Zaytsev:

Неплохо сегодня выстрелил ОРАКЛ 


Может отчетность, у них вроде счас публикуют.

 
Valeriy Yastremskiy:

Может отчетность, у них вроде счас публикуют.

Давно замечено, что отчетность порой просто повод куда то пойти! Бывало отчетность положительная а летит вниз. Но это и понятно , просто цепляются ордера и возникает эффект домино, а там  либо вверх либо вниз.

В этот раз вверх.
 
Yuriy Zaytsev:

Давно замечено, что отчетность порой просто повод куда то пойти! Бывало отчетность положительная а летит вниз. Но это и понятно , просто цепляются ордера и возникает эффект домино, а там  либо вверх либо вниз.

В этот раз вверх.

Отчётность положительная когда хотят что то продать ;)

 
VVT:

Отчётность положительная когда хотят что то продать ;)

:-) а отрицательная когда купить?

Вот тут вопрос а КТО хочет ?  Некое  мифическое существо , которое управляет рынком ? или конкретный человек или некая экономически преступная  - группа   предварительно  сговорившись.

Сидят так и решают за час ну или за день до новости , а давайка мы пульнем акции ORACL вверх, и даже решают до какого уровня, так как хотят продать.  

Так что ли видите процесс ?

Ну просто других выводов от вашего комментария не находится.

 
Yuriy Zaytsev:

:-) а отрицательная когда купить?

Вот тут вопрос а КТО хочет ?  Некое  мифическое существо , которое управляет рынком ? или конкретный человек или некая экономически преступная  - группа   предварительно  сговорившись.

Сидят так и решают за час ну или за день до новости , а давайка мы пульнем акции ORACL вверх, и даже решают до какого уровня, так как хотят продать.  

Так что ли видите процесс ?

Ну просто других выводов от вашего комментария не находится.

Юмор защитан ))
Вообще, период отчётности, самое вкусное время для спекуля.
Отслеживаются earnings, и после выхода отчёта, торгуют обычные сетапы тех анализа.
Отчёты дают только общий анализ фундамента, главное это то, что бумага будет двигаться в эти дни, что и нужно спекулю.
Скорее всего у оракл вышел отчёт, или какое другое событие.
Это событие и повлияло на движение акции. А события разные бывают, телефонные конференции, брифинги и т.д.
Но отчётность конечно важнее влияет на движ. По этому в основном отслеживают именно отчёты.
Да и по времени сейчас, начало отчётного сезона, скорее всего это и есть движ на отчёте. 

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