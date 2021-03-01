АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Февраль 2021
16.02.2021 4:07
И к чему это?
И к чему это?
К тому что пока продолжаю только покупать. К тому что S&P500 Хороший индикатор
К тому что пока продолжаю только покупать. К тому что S&P500 Хороший индикатор
Прекрасно!
А почему нет позиций на графике?
Прекрасно!
А почему нет позиций на графике?
:-) компаний которые входят в индекс ? их же порядка 500.
К примеру AT&T , к сожалению мало о чем скажет график, он малоинформативен.
Виталий тут только в одном месте тейк , надеюсь угадаешь где - третий слева :-), в остальном покупки, даже не пытаюсь шортить, жду очередной выброс вверх.
А эта бумага доступна только в лонг, шортить нельзя. Но ходит порой под 20% в день. Выхожу по тейкам, с рынка редко.
Тут сделки не большие, обычно до 2000$
На этой бумаге очень неплохо пипсуется, видел некоторые парни делают по этой бумаге порядка 3000 тыс сделок в месяц.
Доходность показывают до 2000% в год, но это не только на этой бумаге, к вечеру всегда сидят в кеше, а внутри дня только супер короткие сделки, я так не умею. Депозит у них меньше 10$ к не бывает, чаще значительно больше.
Один такой парень брокеру за неполный год стоимость хорошего автомобиля отдал только на комиссиях , не какой то там КИА - а класса неплохого мерса. Понимаешь уровень дохода у парня? Но ты же до сих пор сидишь на "честном" форе ?
А сторонники форекса считают что ничего доходней и быть не может, а тут и 2000% и все прелести финансовой защиты , и нет "реквотов" или что то типа извините нет связи, обычно как только с форы выводить начинаешь этих сообщений почему то прибавляется.
У фонды минус большой, уровень начального детского депо где то от ляма хорошо бы иметь, можно конечно начать с детского садика точнее с яслей - минимум 300к (руб)
Тут не видны точки входа, почему то всегда над свечой и вход и выход, но тут ни одного минуса нет. Графики не информативные.
Неплохо сегодня выстрелил ОРАКЛ
Может отчетность, у них вроде счас публикуют.
Может отчетность, у них вроде счас публикуют.
Давно замечено, что отчетность порой просто повод куда то пойти! Бывало отчетность положительная а летит вниз. Но это и понятно , просто цепляются ордера и возникает эффект домино, а там либо вверх либо вниз.В этот раз вверх.
Давно замечено, что отчетность порой просто повод куда то пойти! Бывало отчетность положительная а летит вниз. Но это и понятно , просто цепляются ордера и возникает эффект домино, а там либо вверх либо вниз.В этот раз вверх.
Отчётность положительная когда хотят что то продать ;)
Отчётность положительная когда хотят что то продать ;)
:-) а отрицательная когда купить?
Вот тут вопрос а КТО хочет ? Некое мифическое существо , которое управляет рынком ? или конкретный человек или некая экономически преступная - группа предварительно сговорившись.
Сидят так и решают за час ну или за день до новости , а давайка мы пульнем акции ORACL вверх, и даже решают до какого уровня, так как хотят продать.
Так что ли видите процесс ?
Ну просто других выводов от вашего комментария не находится.
:-) а отрицательная когда купить?
Вот тут вопрос а КТО хочет ? Некое мифическое существо , которое управляет рынком ? или конкретный человек или некая экономически преступная - группа предварительно сговорившись.
Сидят так и решают за час ну или за день до новости , а давайка мы пульнем акции ORACL вверх, и даже решают до какого уровня, так как хотят продать.
Так что ли видите процесс ?
Ну просто других выводов от вашего комментария не находится.
Юмор защитан ))
Вообще, период отчётности, самое вкусное время для спекуля.
Отслеживаются earnings, и после выхода отчёта, торгуют обычные сетапы тех анализа.
Отчёты дают только общий анализ фундамента, главное это то, что бумага будет двигаться в эти дни, что и нужно спекулю.
Скорее всего у оракл вышел отчёт, или какое другое событие.
Это событие и повлияло на движение акции. А события разные бывают, телефонные конференции, брифинги и т.д.
Но отчётность конечно важнее влияет на движ. По этому в основном отслеживают именно отчёты.
Да и по времени сейчас, начало отчётного сезона, скорее всего это и есть движ на отчёте.
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16.02.2021 4:07