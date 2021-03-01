АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Февраль 2021 - страница 6

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Yuriy Zaytsev:

прекрасно

Байден виноват. это как раз прогнозируемо было. засандалить в социалку столько бесследно не получится ни у кого. Популизмы ....

 

начиная с 01.03.2021 сессия по некоторым акциям начинается с 7:00




 

Зажигает RUGR  прирост за 45 минут 10% 


 

Ну вот, исчезла дрожь в руках,
Теперь - наверх!
Ну вот, сорвался в пропасть страх -
Навек, навек.
Для остановки нет причин -
Иду, скользя,
И в мире нет таких вершин,
Что взять нельзя.

 
В пятницу прикуплено 140 акций A&T   пакет порядка 3,9к  от 28.06 с целью ближе к 29 - хорошая акция , еще порядка 7% годовых дивидендов - в валюте.
 

Дедушка Джо Байден , красавец, спасибо за рост и очередные зеленые фантики на мой счет.

 
Вот такие вот ребята , торгуют на фондовом рынке. На отдыхе был , видимо поэтому доход за месяц весьма скромный.

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