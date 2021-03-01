АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Февраль 2021 - страница 6
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прекрасно
Байден виноват. это как раз прогнозируемо было. засандалить в социалку столько бесследно не получится ни у кого. Популизмы ....
начиная с 01.03.2021 сессия по некоторым акциям начинается с 7:00
Зажигает RUGR прирост за 45 минут 10%
Ну вот, исчезла дрожь в руках,
Теперь - наверх!
Ну вот, сорвался в пропасть страх -
Навек, навек.
Для остановки нет причин -
Иду, скользя,
И в мире нет таких вершин,
Что взять нельзя.
Дедушка Джо Байден , красавец, спасибо за рост и очередные зеленые фантики на мой счет.