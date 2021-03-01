АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Февраль 2021 - страница 3
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2021.02.24 наблюдается некоторое снижение, интересно как надолго.
Может пора прикупить очередной кусок американского рынка.
Кстати поздравляю Россиян! Нашу RUSAL продали американцам весь "НАШ" алюминий уже принадлежит не нам! Точнее уже не нашему олигарху с очумительной бородкой, выпученными глазами и любителю молодых и глупых как рыба путан.
Есть идея, скупить у США весь APPLE и MSFT. В конце концов у нас же должны быть наконец то своя операционная система.
ты забыл сказать на каких условиях
Ну если бы продавал я , условия были бы примерно следующие. Десяти поколениям вперед, каждому включая младенцев, по 20,000$ в месяц , с учетом инфляции добавлять, а через десять поколений возврат RUSAL в РФ.
p.s.
ах да еще Дерипаске , огромный аквариум из алмазов с рыбками.
может и к лучшему, как то мне новолипетский камбинат отправил мне бочку жестянки, почти всю ее пришлось выбросить
президент у нас оборонный, больше проблем то и нет)
ты забыл сказать на каких условиях
Условия прекрасные, с rusal снимают санкции.
Хороший ход , объявить санкции , затем купить и снять санкции уже с самих же себя.
может и к лучшему, как то мне новолипетский камбинат отправил мне бочку жестянки, почти всю ее пришлось выбросить
президент у нас оборонный, больше проблем то и нет)
Нет, ну логика прослеживается , ну посудите сами зачем папуасам алюминий или жесть если они из нее ничего не умеют делать, даже машины так и не научились делать.
В общем прикуплю Apple.
Нет, ну логика прослеживается , ну посудите сами зачем папуасам алюминий или жесть если они из нее ничего не умеют делать, даже машины так и не научились делать.
В общем прикуплю Apple.
лучше англию, она все еще правит миром.
лучше англию, она все еще правит миром.
Англию не потянуть , но можно утром по расписанию объявить войну Англии.
Есть идея, скупить у США весь APPLE и MSFT.
Договорились. Устроим памп яблоку.