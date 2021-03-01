АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Февраль 2021 - страница 4

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Yuriy Zaytsev:

Хороший ход , объявить санкции , затем купить и снять санкции уже с самих же себя.

VVT:

О планах крупных инвесторов Вы никогда не узнаете, а узнаете пост фактум как отработанный материал...

 
Roman:
Отчётность, это не речи тухлых аналитиков.
Это официальная публикация о прибылях компании!
Манипуляции с отчётностью, рано или поздно всплывут не в пользу компании.
Нафига им эти игры с законом?

Некоторые компании и без подделки отчетов кидают инвесторов. Сначала наобещают златые горы инвесторы поддержат цену акции, а то и вверх ее закинут. А потом мажоритарий заявит ну простите не смогла я. Так было с ВТБ и буквально недавно с Энел Россия. Энел сначала установили фиксированные дивы на три года, продали один из активов (Рефтинскую ГРЭС), а вырученные деньги вместо того что бы пустить на дивы или развитие компании передали в виде возврата долгов в головную организацию. Потом и вовсе заявили, что за 2020 год дивов не будет и их переносят на 23 год.

 
Vitalii Ananev:

Некоторые компании и без подделки отчетов кидают инвесторов. Сначала наобещают златые горы инвесторы поддержат цену акции, а то и вверх ее закинут. А потом мажоритарий заявит ну простите не смогла я. Так было с ВТБ и буквально недавно с Энел Россия. Энел сначала установили фиксированные дивы на три года, продали один из активов (Рефтинскую ГРЭС), а вырученные деньги вместо того что бы пустить на дивы или развитие компании передали в виде возврата долгов в головную организацию. Потом и вовсе заявили, что за 2020 год дивов не будет и их переносят на 23 год.

интересно, все знают что нефтянные компании в рф работают в убыток? заправки реально выживают за счет кофе-машин и сендвичей

 
Vitalii Ananev:

Некоторые компании и без подделки отчетов кидают инвесторов. Сначала наобещают златые горы инвесторы поддержат цену акции, а то и вверх ее закинут. А потом мажоритарий заявит ну простите не смогла я. Так было с ВТБ и буквально недавно с Энел Россия. Энел сначала установили фиксированные дивы на три года, продали один из активов (Рефтинскую ГРЭС), а вырученные деньги вместо того что бы пустить на дивы или развитие компании передали в виде возврата долгов в головную организацию. Потом и вовсе заявили, что за 2020 год дивов не будет и их переносят на 23 год.

Если дебет(долги и расходы) превышает кредит(доходы), то это плохие управленцы ))

 

25.02.2021 вчера , позавчера неплохо так отскочило!

как подарок 23 числа хороший вход  по RIG на нижнем шипе.

 
https://quote.rbc.ru/news/article/6037940e9a794702ad859c21
ЦБ установил факты манипулирования акциями «Сбера» и «Газпрома»
ЦБ установил факты манипулирования акциями «Сбера» и «Газпрома»
  • РБК
  • quote.rbc.ru
ЦБ провел проверку и выявил случаи манипулирования акциями. Кипрская компания и несколько частных инвесторов манипулировали бумагами «Газпрома», «Сбера», «Башнефти» и нескольких других эмитентов, сообщил регулятор Банк России рассказал, что провел проверку, в результате которой установил, что несколько физических лиц совершали операции с...
 
Участники ранних торгов смогут получить в подарок от Мосбиржи одну из 100 умных колонок.

Конкурс начнется с 1 марта. Для участия в конкурсе нужно совершить хотя бы одну сделку с валютой, фьючерсами, опционами на Мосбирже с 7 до 10 утра мск с 1 по 31 марта 2021 года включительно.
Каждому инвестору, который совершит сделку, Мосбиржа присвоит уникальный номер. Победителей выберут после окончания акции с помощью генератора случайных чисел в прямом эфире на официальном youtube-канале Московской биржи.

ВТБ и Открытие плюс еще какие то призы добавят.

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Ранние торги на Московской бирже: торгуйте с 7 утра и выиграйте умные колонки
Ранние торги на Московской бирже: торгуйте с 7 утра и выиграйте умные колонки
  • www.moex.com
Ранние торги на срочном и валютном рынке, а также рынке драгметаллов Московской биржи. Старт 1 марта в 7 утра.
 
Yuriy Zaytsev:

25.02.2021 вчера , позавчера неплохо так отскочило!

Да уж, уверенно идёт, только не в ту сторону) Что там у них случилось, в курсе?

 
VVT:

Да уж, уверенно идёт, только не в ту сторону) Что там у них случилось, в курсе?

Ну мой портфель  сегодня в зеленой зоне.

А что случилось ? какие то несчастные 2% по 500 му  что ли ? вообще не вижу повода для каких то волнений на тему. Наоборот - надо искать бумагу по которой имеет смысл войти - яблоко можно наверно  притарить теслу AMD да много что - что в красное поле наивно ушло!

В Эфире сейчас  только об Армении...

Политику тут мы не обсуждаем - но правда до тех пор пока крутые СВЕЧИ  с шипами не вылетают.

Кстати для грамотного трейдера достаточно странно  :-))) - не анализировать политику, не ну  можно быть идитом ( идиот - человек не интересующийся политикой др. Греция) 

 
Yuriy Zaytsev:

А что случилось ? какие то несчастные 2% по 500 му  что ли ? вообще не вижу повода для каких то волнений на тему.

По моему просядет глубже, завтра будем посмотреть)

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