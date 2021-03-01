АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Февраль 2021 - страница 4
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Хороший ход , объявить санкции , затем купить и снять санкции уже с самих же себя.
О планах крупных инвесторов Вы никогда не узнаете, а узнаете пост фактум как отработанный материал...
Отчётность, это не речи тухлых аналитиков.
Это официальная публикация о прибылях компании!
Манипуляции с отчётностью, рано или поздно всплывут не в пользу компании.
Нафига им эти игры с законом?
Некоторые компании и без подделки отчетов кидают инвесторов. Сначала наобещают златые горы инвесторы поддержат цену акции, а то и вверх ее закинут. А потом мажоритарий заявит ну простите не смогла я. Так было с ВТБ и буквально недавно с Энел Россия. Энел сначала установили фиксированные дивы на три года, продали один из активов (Рефтинскую ГРЭС), а вырученные деньги вместо того что бы пустить на дивы или развитие компании передали в виде возврата долгов в головную организацию. Потом и вовсе заявили, что за 2020 год дивов не будет и их переносят на 23 год.
Некоторые компании и без подделки отчетов кидают инвесторов. Сначала наобещают златые горы инвесторы поддержат цену акции, а то и вверх ее закинут. А потом мажоритарий заявит ну простите не смогла я. Так было с ВТБ и буквально недавно с Энел Россия. Энел сначала установили фиксированные дивы на три года, продали один из активов (Рефтинскую ГРЭС), а вырученные деньги вместо того что бы пустить на дивы или развитие компании передали в виде возврата долгов в головную организацию. Потом и вовсе заявили, что за 2020 год дивов не будет и их переносят на 23 год.
интересно, все знают что нефтянные компании в рф работают в убыток? заправки реально выживают за счет кофе-машин и сендвичей
Некоторые компании и без подделки отчетов кидают инвесторов. Сначала наобещают златые горы инвесторы поддержат цену акции, а то и вверх ее закинут. А потом мажоритарий заявит ну простите не смогла я. Так было с ВТБ и буквально недавно с Энел Россия. Энел сначала установили фиксированные дивы на три года, продали один из активов (Рефтинскую ГРЭС), а вырученные деньги вместо того что бы пустить на дивы или развитие компании передали в виде возврата долгов в головную организацию. Потом и вовсе заявили, что за 2020 год дивов не будет и их переносят на 23 год.
Если дебет(долги и расходы) превышает кредит(доходы), то это плохие управленцы ))
25.02.2021 вчера , позавчера неплохо так отскочило!
как подарок 23 числа хороший вход по RIG на нижнем шипе.
ВТБ и Открытие плюс еще какие то призы добавят.
https://www.moex.com/promo/7am/
25.02.2021 вчера , позавчера неплохо так отскочило!
Да уж, уверенно идёт, только не в ту сторону) Что там у них случилось, в курсе?
Да уж, уверенно идёт, только не в ту сторону) Что там у них случилось, в курсе?
Ну мой портфель сегодня в зеленой зоне.
А что случилось ? какие то несчастные 2% по 500 му что ли ? вообще не вижу повода для каких то волнений на тему. Наоборот - надо искать бумагу по которой имеет смысл войти - яблоко можно наверно притарить теслу AMD да много что - что в красное поле наивно ушло!
В Эфире сейчас только об Армении...
Политику тут мы не обсуждаем - но правда до тех пор пока крутые СВЕЧИ с шипами не вылетают.
Кстати для грамотного трейдера достаточно странно :-))) - не анализировать политику, не ну можно быть идитом ( идиот - человек не интересующийся политикой др. Греция)
А что случилось ? какие то несчастные 2% по 500 му что ли ? вообще не вижу повода для каких то волнений на тему.
По моему просядет глубже, завтра будем посмотреть)