Во внутреннем тесте анализатор опционных стратегий:



Молодцы! Дело не стоит на месте!  

 Я сейчас случайно представил как буду тестировать в тестере МТ какую-нибудь опционную стратегию.  А потом подумал - не , лучше не буду)) 

 
Мы с сегодняшнего дня начали предоставлять MetaTrader 5 для торговли на валютном рынке Московской биржи!
Вот бы еще регистрироваться у Вас можно было через интернет (для нерезидентов).
 
К сожалению, это нормативные ограничения. Мы обязаны идентифицировать клиента.
 
А почтой, что не получится? Или через службы доставки корреспонденции? Я так поступал без посещения брокера. Может и у Вас так можно?
Вы представитель брокера Открытие?  Очень здравое пожелание - напишите подробную статью о процедуре открытия счета физ. лица, нерезидента России.

А то на сайте у вас ничерта нету, даже форума. 

У меня впервые появилось желание  на свое имя открыть счет, а не на дядю Васю.  Платить двойной налог  хочу в случае прибыли!

 
Спасибо за конструктивную просьбу!

Для открытия счета вам как нерезиденту РФ нужно предоставить:

  1. Нотариально заверенный перевод паспорта
  2. Документ, где указан адрес регистрации по месту жительства (если такой штамп отсутствует в паспорте)
  3. Документ подтверждающий право пребывания на территории РФ (виза, разрешение на работу, миграционная карта и т.п.)

Вы присылаете скан-копии документов – наши юристы проверяют (проводят compliance), дают подтверждение на открытие счета.

Только после этого вы можете лично (это обязательное условие для нерезидента) обратиться в любой наш офис и подписать заранее подготовленный комплект документов.

Отменяйте это бредовое условие.  

Делайте так - пересылаете документы, клиент подписывает и отправляет обратно.

 Для дополнительного подтверждения своей нефейковости клиент обязан приложить видео где он танцует ламбаду со своим паспортом и выкрикивает фразу : "Открытие - лучший брокер".

 
Это дискриминация граждан Израиля и Украины!
