Прямой доступ в валютную секцию MOEX (ММВБ) в MetaTrader 5 - страница 2
Во внутреннем тесте анализатор опционных стратегий:
Молодцы! Дело не стоит на месте!
Я сейчас случайно представил как буду тестировать в тестере МТ какую-нибудь опционную стратегию. А потом подумал - не , лучше не буду))
Мы с сегодняшнего дня начали предоставлять MetaTrader 5 для торговли на валютном рынке Московской биржи!
Вот бы еще регистрироваться у Вас можно было через интернет (для нерезидентов).
К сожалению, это нормативные ограничения. Мы обязаны идентифицировать клиента.
Вы представитель брокера Открытие? Очень здравое пожелание - напишите подробную статью о процедуре открытия счета физ. лица, нерезидента России.
А то на сайте у вас ничерта нету, даже форума.
У меня впервые появилось желание на свое имя открыть счет, а не на дядю Васю. Платить двойной налог хочу в случае прибыли!
Спасибо за конструктивную просьбу!
Для открытия счета вам как нерезиденту РФ нужно предоставить:
Вы присылаете скан-копии документов – наши юристы проверяют (проводят compliance), дают подтверждение на открытие счета.
Только после этого вы можете лично (это обязательное условие для нерезидента) обратиться в любой наш офис и подписать заранее подготовленный комплект документов.
Отменяйте это бредовое условие.
Делайте так - пересылаете документы, клиент подписывает и отправляет обратно.
Для дополнительного подтверждения своей нефейковости клиент обязан приложить видео где он танцует ламбаду со своим паспортом и выкрикивает фразу : "Открытие - лучший брокер".
