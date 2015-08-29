Прямой доступ в валютную секцию MOEX (ММВБ) в MetaTrader 5 - страница 4
пока что для каждого рынка нужен отдельный счет (FORTS и валютный рынок, фондовый есть в планах). Соответственно, на каждый рынок - отдельный логин МТ5. Переключаться между логинами можно довольно быстро, внутри одного терминала.
Понятно. Вопросы к Вам и к разработчикам.
1) скажем, я хочу запустить 3 советника - один на валютке, другой на срочке, третий - на фондовом. Что, для этого мне придется устанавливать 3 терминала в разные папки? Это ж ....
2) Скажем, для некоторых опционных стратегий мне нужна будет рыночная информация сразу с трех секций. Смогу ли я глянуть график котировок, либо стакан по всем трем секциям, не переключая логин? Т.е будет ли маркет дата трех секций общей?
1. наверно, девелоперы лучше чем я подскажут. не уверен, что на все 100% знаю терминал.
2. Маркет-дата с 3х секций - реализуемо. Обсужу с девелоперами возможные риски.
Достаточно для группы клиентов включить/добавить нужный сегмент рынка и выставить запрет торговли на этом сегменте.
Будет живее выглядеть обзор рынков, а не только RTS:
Достаточно для группы клиентов включить нужный сегмент рынка и выставить запрет торговли на этом сегменте.
Спасибо, Ренат!
А железо серверное/каналы на выдеражат ли потоки с 3 рынков. Это довольно большой массив данных.
Конечно.
Мы скоро включим полный доступ к тиковому массиву и time&sales потокам и даже с ними все в порядке будет. Ставьте больше географически распределенных Access серверов и никакой нагрузки на ядро системы не будет.
Это очень хороший + что маркетдата будет единой. Появление time&sales - тоже очень радует.
Насчет единого счета- много кто хеджирует сделки на фондовом опционами и иногда приходится переливать со счета на счет, да и во многих других ситуациях единый счет - удобство, кайф и благо.
Это было бы неоспоримым преимуществом. Склеить счета, а маржинальные требования дифференцировать по инструментам.
Я не знаю сколько тут подводных камней т.к не знаком со всей внутренней спецификой, но все же..
Есть ли у вас какие-нибудь лимиты на уровень активности трейдера, торгуещего через МТ5 ? Ведь по-любому найдутся "монстры" которые захотят двигать сетку из 100500 ордеров на каждом тике и положат сервер, забьют поток, ущемив в скорости исполнения других трейдеров). На прямом доступе они бы в бабки влетели по тарифу.
Есть ли у вас какие-нибудь лимиты на уровень активности трейдера, торгуещего через МТ5 ? Ведь по-любому найдутся "монстры" которые захотят двигать сетку из 100500 ордеров на каждом тике и положат сервер, забьют поток, ущемив в скорости исполнения других трейдеров). На прямом доступе они бы в бабки влетели по тарифу.
Ограничений мы никаких не выставляем, но мы также руководствуемся требованиями биржи. Если условия по переизбытку транзакций без заключения сделок будет нарушено, то будет взиматься дополнительная комиссия биржи (порядок ее расчета есть здесь: http://moex.com/s615). Хочу отметить, что далеко не все алготрейдеры, работающие напрямую со шлюзов биржи и стоящими в зоне колокации биржи могут достигнуть таких показателей переизбытка транзакций.