Индикаторы: Профиль с градиентом цвета и прозрачностью. - страница 2
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Двойной клик на области. Появится перекрестие, потом выделяете прямоугольником зону для отображения. Кнопками в правом верхнем углу управляете. Настройки смотрите.
Спасибо. Разобрался. Круто. Сам пытаюсь писать, но подобные фишки мне не по зубам. Я скорее аналитик чем программист. Мне это позволяет ускорить процесс анализа, но лень изучить все возможности языка. Сейчас пишу статью по поводу объемов. Обязательно упомяну о ваших работах.
Роман, не знаю как высказать свой восторг. Поставил и часа четыре игрался как маленький ребенок с самой желанной игрушкой. Есть конечно аналоги (TPO,VL) но они не в какое сравнение не идут. Не понимаю почему она еще не в марките. Для себя сделаю небольшой апгрейд (моуды раскрашу и добавлю панель оперативного перемещения). Ну класс. Я в восторге !!!!! А вот в другом индюке (к сожалению название не помню. Для себя я его переименовал для удобства, а в «шапке» и OnInit() оригинального имени нет.) Команда if(tmpTime < time[0]) { DrawFull();tmpTime = cTime; } не нужна. Достаточно if(prev_calculated <= 0) DrawFull(); . OnChartEvent и так запускает DrawFull после закрытия свечи. Там CHARTEVENT_CHART_CHANGE слишком универсальна. В оригинальной версии DrawFull запускается дважды. Это тормозит на маленьких TF. Без обид. Я понимаю что «яйца курицу не учат». СПАСИБО ЗА ОТЛИЧНУЮ РАБОТУ!!!!!
Спасибо. Разобрался. Круто. Сам пытаюсь писать, но подобные фишки мне не по зубам. Я скорее аналитик чем программист. Мне это позволяет ускорить процесс анализа, но лень изучить все возможности языка. Сейчас пишу статью по поводу объемов. Обязательно упомяну о ваших работах.
Спасибо. Мне очень приятно. Пишите в личку. Если смогу быть Вам полезным буду очень рад.
Роман, не знаю как высказать свой восторг. Поставил и часа четыре игрался как маленький ребенок с самой желанной игрушкой. Есть конечно аналоги (TPO,VL) но они не в какое сравнение не идут. Не понимаю почему она еще не в марките. Для себя сделаю небольшой апгрейд (моуды раскрашу и добавлю панель оперативного перемещения). Ну класс. Я в восторге !!!!! А вот в другом индюке (к сожалению название не помню. Для себя я его переименовал для удобства, а в «шапке» и OnInit() оригинального имени нет.) Команда if(tmpTime < time[0]) { DrawFull();tmpTime = cTime; } не нужна. Достаточно if(prev_calculated <= 0) DrawFull(); . OnChartEvent и так запускает DrawFull после закрытия свечи. Там CHARTEVENT_CHART_CHANGE слишком универсальна. В оригинальной версии DrawFull запускается дважды. Это тормозит на маленьких TF. Без обид. Я понимаю что «яйца курицу не учат». СПАСИБО ЗА ОТЛИЧНУЮ РАБОТУ!!!!!
Это тормозит на маленьких TF. Без обид. <- Мне всегда очень приятно выслушивать любую, даже не уместную критику. Так что был очень рад. Какие могут быть обиды? Всегда рассматриваю очень жадно каждые замечания. Порой этого очень не хватает.
Я понимаю что «яйца курицу не учат». <- Кто ещё здесь яйца, а кто курица. Вы уж скромничаете. Для меня любой собеседник это как курица. :) Каждый может добавить то чего нет у меня.
Верно, в коде много мусора. Но с одной стороны. С другой, проблема была в построениии изображения. А именно вот о чём речь. Если Вы открывает инструмент, у которого не загруженны данные, то он очень долго потом догружает данные. Именно с этим всязана такая сложность. Причём может не доглужаться всего маленький отрезок. Поэтому пришлось отказаться от он OnChartEvent, а сделать по таймеру. Это дольше выполняется, сложней, но определённая неизбежность.
Абсолютно с Вами согласен. Такое сложное построение можно выкинуть и строить как Вы написали. У OnChartEvent есть один недостаток. Он не выполняетется в режиме фиксированного масштаба, когда Вы двигаете график вертикально.
Красиво! Объемы конечно имеют значение в трейдинге, но когда в таких индикаторах на небольших таймфреймах образуется по две, а то и три вершины, то и ежику понятно, что по большому счету привязка объемов к цене, как говорится, просто притянута за уши. И цена тут не причем. Гораздо большее значение имеют другие факторы.
Может и так, может просто история не подгрузилась. Может способностям ума пока крайне далеки от того чтобы понять как устроен рынок. Разное бывает.
Могла история не подгрузиться.