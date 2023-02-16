Индикаторы: Профиль с градиентом цвета и прозрачностью.
А под мт5?
ruspbtrader:
А под мт5?
А под мт5?
Будут заказы сделаю. Это один из заказов, которые один из заказчиков любезно разрешил выставить. Больше даже ни мне спасибо, а тому кто оплачивал работу. Так что дело за малым. Дождаться.
Симпатично. Мне нравится )
Andrei Novichkov:
Симпатично. Мне нравится )
Симпатично. Мне нравится )
Спасибо. Очень рад что Вам понравилось.
Данные от брокера берет?
uragan1505:
Данные от брокера берет?
Данные от брокера берет?
Да, конечно.
Вот место где копируются данные объёмов минутных свечей, которые потом используются
*** для вставки кода используйте кнопку ***
Если копирование происходит неудачно, строиться не будет.
Задумка хорошая.Только при переносе на график не отображается.
не отображается
trader:
Задумка хорошая.Только при переносе на график не отображается.
Что не отображается? Дбл клик. Рисуем квадратик и смотрим.
vladtrend59:
не отображается
не отображается
Что не отображается
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Профиль с градиентом цвета и прозрачностью.:
Градиент цвета и прозрачность в горизонтальном профиле.
Автор: ROMAN KIVERIN