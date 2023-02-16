Индикаторы: Профиль с градиентом цвета и прозрачностью.

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Профиль с градиентом цвета и прозрачностью.:

Градиент цвета и прозрачность в горизонтальном профиле.

Профиль с градиентом цвета и прозрачностью.

Автор: ROMAN KIVERIN

 
А под мт5? 
 
ruspbtrader:
А под мт5? 

Будут заказы сделаю. Это один из заказов, которые один из заказчиков любезно разрешил выставить. Больше даже ни мне спасибо, а тому кто оплачивал работу. Так что дело за малым. Дождаться.

 
Симпатично. Мне нравится )
 
Andrei Novichkov:
Симпатично. Мне нравится )

Спасибо. Очень рад что Вам понравилось.

 
Данные от брокера берет?
 
uragan1505:
Данные от брокера берет?

Да, конечно.

Вот место где копируются данные объёмов минутных свечей, которые потом используются

*** для вставки кода используйте кнопку  Code***

Если копирование происходит неудачно, строиться не будет.

 

Задумка хорошая.Только при переносе на график не отображается.

[Удален]  
не отображается
 
trader:

Задумка хорошая.Только при переносе на график не отображается.

Что не отображается? Дбл клик. Рисуем квадратик и смотрим.

 
vladtrend59:
не отображается

Что не отображается

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