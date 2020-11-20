MetaTester 5 Agents Manager

Новый комментарий
 
Запустил MetaTester он показывает 8 агентов. Захожу в статистику на сайт показывает только 4. Почему так? И почему не могу войти в свой аккаунт из него?
 

В англ части форума были несколько дней активны три ветки с таким (и другими) вопросами.

В этом (в вашем) случае (в случае, подобном вашему) пользователи форума нашли два решения.

Например, надо снять галочку тут (если она есть):

Думаю, что в вашем случае это поможет.

--------------

Сейчас найду еще ...

 

Тут есть еще моменты - они к вашему случаю не относятся, но о них, наверное, все знают (или должны знать):

============

Агенты тестирования переведены на работу только в 64-разрядных системах.

  • В 32-битных версиях терминалов станет недоступно использование удаленных агентов и агентов сети MQL5 Cloud Network. Вместо списка этих агентов будет отображаться сообщение "Доступно только в 64-х битной версии".
  • Менеджер агентов MetaTester 5 Agents Manager будет доступен только в 64-битной версии. Соответственно установку агентов можно будет производить только на 64-битных системах.

============

MetaTester: Добавлен запрет на использование в MQL5.Cloud агентов тестирования, работающих на виртуальных ОС.

 
Sergey Golubev:

В англ части форума были несколько дней активны три ветки с таким (и другими) вопросами.
В это случае пользователи форума нашли два решения.

Например, надо снять галочку тут (если она есть):

Думаю, что в вашем случае это поможет.

--------------

Сейчас найду еще ...


Нашел, и это может относиться к вашему случаю: 

============

Справка по MetaTrader 5 → MQL5 Cloud Network → Как стать участником - Ограничения участия в MQL5 Cloud Network

Для агентов существует ряд ограничений на участие в работе сети MQL5 Cloud Network:

  • Для участия в вычислениях агенту должно быть доступно как минимум 768 МБ физической памяти.
  • Для подключения агентов к MQL5 Cloud Network на компьютере, где установлены агенты должно быть не менее 2048МБ оперативной памяти.
  • Для участия в вычислениях рейтинг производительности (PR) агента должен быть не ниже 50.
  • Агенты, установленные на виртуальной машине, не могут принимать участие в вычислениях.
  • Агенты с рейтингом производительности (PR) ниже 100 не используются при генетической оптимизации, чтобы не замедлять процесс расчетов. Это связано с тем, что при генетической оптимизации расчет осуществляется по поколениям (256 проходов), и пока одно поколение не посчитано, расчет следующего не начинается. Если даже один из 256 проходов рассчитывается агентом с низкой производительностью, снижается общая скорость расчетов.
  • Если на компьютере, где установлен агент, остается менее 500МБ свободного дискового пространства, агент больше не сможет получать задания от MQL5 Cloud Network.
  • Агенты не получают задания из сети, если компьютер, на котором они установлены, работает от батареи (актуально для ноутбуков).
Как стать участником - MQL5 Cloud Network - Справка по MetaTrader 5
Как стать участником - MQL5 Cloud Network - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Участие в сети облачных вычислений MQL5 Cloud Network позволяет заработать на предоставлении вычислительной мощности своего компьютера. Для этого...
 
Sergey Golubev:

Нашел, и это может относиться к вашему случаю: 

============

Справка по MetaTrader 5 → MQL5 Cloud Network → Как стать участником - Ограничения участия в MQL5 Cloud Network

Для агентов существует ряд ограничений на участие в работе сети MQL5 Cloud Network:

  • Для участия в вычислениях агенту должно быть доступно как минимум 768 МБ физической памяти.
  • Для подключения агентов к MQL5 Cloud Network на компьютере, где установлены агенты должно быть не менее 2048МБ оперативной памяти.
  • Для участия в вычислениях рейтинг производительности (PR) агента должен быть не ниже 50.
  • Агенты, установленные на виртуальной машине, не могут принимать участие в вычислениях.
  • Агенты с рейтингом производительности (PR) ниже 100 не используются при генетической оптимизации, чтобы не замедлять процесс расчетов. Это связано с тем, что при генетической оптимизации расчет осуществляется по поколениям (256 проходов), и пока одно поколение не посчитано, расчет следующего не начинается. Если даже один из 256 проходов рассчитывается агентом с низкой производительностью, снижается общая скорость расчетов.
  • Если на компьютере, где установлен агент, остается менее 500МБ свободного дискового пространства, агент больше не сможет получать задания от MQL5 Cloud Network.
  • Агенты не получают задания из сети, если компьютер, на котором они установлены, работает от батареи (актуально для ноутбуков).

А почему я не могу войти с MetaTester 5 Agent Manager зайти в аккаунт?

 
VolhvStone:

А почему я не могу войти с MetaTester 5 Agent Manager зайти в аккаунт?


Пожалуйста перефразируйте свой вопрос. Разделите его на два предложения, если нужно. Приложите скриншоты.

На данный момент Ваш вопрос не понятен.

 
Vladimir Karputov:

Пожалуйста перефразируйте свой вопрос. Разделите его на два предложения, если нужно. Приложите скриншоты.

На данный момент Ваш вопрос не понятен.

Объясните как работать с программой MetaTester 5 Agent Manager я ее установил запустил, запустилось 8 служб, в списке Агенты почему-то 1 а было 8.

Спик служб

Почему когда я просматриваю статистику агентов показывает 4?

статистика


Если я правильно понял то в этой программе нужно в ходить в Аккаунт с паролем или просто написать имя Аккаутна?

аккаунт

И еще вопрос. В какое время идет начисление?

 

Про аккаунт здесь написано (на этой странице со скриншотами): 

MetaTrader 5 Strategy Tester Agent 

============

Насчет количества агентов - или залогиньтесь и исправится, или читайте мои посты тут выше про PR (Performance Rating) и ограничения. Или кто-то другой (кто знает) - тоже напишет ...

============

Насчет оплаты (из FAQ по оплате): 

Начисления за выполненные расчеты в MQL5 Cloud Network производятся по окончании суток, вы их увидите на следующий день в своем Профиле в разделе "Расчеты".

============

Есть 'Часто задаваемые вопросы' по этой теме, пойдите туда по ссылке и там есть ответы на многие вопросы.

============

Скачать MetaTrader 5 Strategy Tester Agent для работы в сети MQL5 Cloud Network
Скачать MetaTrader 5 Strategy Tester Agent для работы в сети MQL5 Cloud Network
  • cloud.mql5.com
Подключайтесь к сети распределенных вычислений MQL5 Cloud Network и получайте дополнительный доход круглосуточно — пусть компьютер работает на вас!
 
VolhvStone:

Объясните как работать с программой MetaTester 5 Agent Manager я ее установил запустил, запустилось 8 служб, в списке Агенты почему-то 1 а было 8.

Спик служб

Почему когда я просматриваю статистику агентов показывает 4?

статистика

***

Вы установили и запустили всё правильно - по одному агенту на каждое ядро процессора. Все Ваши агенты успешно ПОДКЛЮЧИЛИСЬ к облаку и теперь находятся В ОЖИДАНИИ задач. Как Вы можете видеть в статистике своего аккаунта, пока только четыре агента получали задачи.


VolhvStone:

Если я правильно понял то в этой программе нужно в ходить в Аккаунт с паролем или просто написать имя Аккаутна?

аккаунт

***

Нужно прописывать НЕ ПАРОЛЬ, а аккаунт.



VolhvStone:

***

И еще вопрос. В какое время идет начисление?

Вроде в 00-00.


Справка по первичной настройке:

Для того чтобы продавать вычислительные ресурсы своих агентов, нужно отметить чек-бокс "Продавать мощности своих агентов через аккаунт MQL5.community" и указать корректный аккаунт в MQL5.community для зачисления денег за использованные ресурсы.

Скачать MetaTrader 5 Strategy Tester Agent для работы в сети MQL5 Cloud Network
Скачать MetaTrader 5 Strategy Tester Agent для работы в сети MQL5 Cloud Network
  • cloud.mql5.com
Подключайтесь к сети распределенных вычислений MQL5 Cloud Network и получайте дополнительный доход круглосуточно — пусть компьютер работает на вас!
 
Sergey Golubev:

Про аккаунт здесь написано (на этой странице со скриншотами): 

MetaTrader 5 Strategy Tester Agent 

============

Насчет количества агентов - или залогиньтесь и исправится, или читайте мои посты тут выше про PR (Performance Rating) и ограничения. Или кто-то другой (кто знает) - тоже напишет ...

============

Насчет оплаты (из FAQ по оплате): 

Начисления за выполненные расчеты в MQL5 Cloud Network производятся по окончании суток, вы их увидите на следующий день в своем Профиле в разделе "Расчеты".

============

Есть 'Часто задаваемые вопросы' по этой теме, пойдите туда по ссылке и там есть ответы на многие вопросы.

============

Я уже 10 раз перелогинивался все равно не исправляется. У мене стоит Intel Core i7-4770 памяти 8ГБ место на жестком диске больше 700Мб система 64-х. Что еще то нужно?
 
VolhvStone:
Я уже 10 раз перелогинивался все равно не исправляется. У мене стоит Intel Core i7-4770 памяти 8ГБ место на жестком диске больше 700Мб система 64-х. Что еще то нужно?

Владимир выше правильно написал (ориентируйтесь на его ответ - у вас из восьми агентов четыре получали задачи - исходя из вашего скриншота).

12345
Новый комментарий