MetaTester 5 Agents Manager
- Не могу зарегестироваться
- MetaTester 5 Agents
- Metatester 5 agents manager
В англ части форума были несколько дней активны три ветки с таким (и другими) вопросами.
В этом (в вашем) случае (в случае, подобном вашему) пользователи форума нашли два решения.
Например, надо снять галочку тут (если она есть):
Думаю, что в вашем случае это поможет.
--------------
Сейчас найду еще ...
Тут есть еще моменты - они к вашему случаю не относятся, но о них, наверное, все знают (или должны знать):
============
Агенты тестирования переведены на работу только в 64-разрядных системах.
- В 32-битных версиях терминалов станет недоступно использование удаленных агентов и агентов сети MQL5 Cloud Network. Вместо списка этих агентов будет отображаться сообщение "Доступно только в 64-х битной версии".
- Менеджер агентов MetaTester 5 Agents Manager будет доступен только в 64-битной версии. Соответственно установку агентов можно будет производить только на 64-битных системах.
============
В англ части форума были несколько дней активны три ветки с таким (и другими) вопросами.
В это случае пользователи форума нашли два решения.
Например, надо снять галочку тут (если она есть):
Думаю, что в вашем случае это поможет.
--------------
Сейчас найду еще ...
Нашел, и это может относиться к вашему случаю:
============
Справка по MetaTrader 5 → MQL5 Cloud Network → Как стать участником - Ограничения участия в MQL5 Cloud Network
Для агентов существует ряд ограничений на участие в работе сети MQL5 Cloud Network:
- Для участия в вычислениях агенту должно быть доступно как минимум 768 МБ физической памяти.
- Для подключения агентов к MQL5 Cloud Network на компьютере, где установлены агенты должно быть не менее 2048МБ оперативной памяти.
- Для участия в вычислениях рейтинг производительности (PR) агента должен быть не ниже 50.
- Агенты, установленные на виртуальной машине, не могут принимать участие в вычислениях.
- Агенты с рейтингом производительности (PR) ниже 100 не используются при генетической оптимизации, чтобы не замедлять процесс расчетов. Это связано с тем, что при генетической оптимизации расчет осуществляется по поколениям (256 проходов), и пока одно поколение не посчитано, расчет следующего не начинается. Если даже один из 256 проходов рассчитывается агентом с низкой производительностью, снижается общая скорость расчетов.
- Если на компьютере, где установлен агент, остается менее 500МБ свободного дискового пространства, агент больше не сможет получать задания от MQL5 Cloud Network.
- Агенты не получают задания из сети, если компьютер, на котором они установлены, работает от батареи (актуально для ноутбуков).
- www.metatrader5.com
Нашел, и это может относиться к вашему случаю:
============
Справка по MetaTrader 5 → MQL5 Cloud Network → Как стать участником - Ограничения участия в MQL5 Cloud Network
Для агентов существует ряд ограничений на участие в работе сети MQL5 Cloud Network:
- Для участия в вычислениях агенту должно быть доступно как минимум 768 МБ физической памяти.
- Для подключения агентов к MQL5 Cloud Network на компьютере, где установлены агенты должно быть не менее 2048МБ оперативной памяти.
- Для участия в вычислениях рейтинг производительности (PR) агента должен быть не ниже 50.
- Агенты, установленные на виртуальной машине, не могут принимать участие в вычислениях.
- Агенты с рейтингом производительности (PR) ниже 100 не используются при генетической оптимизации, чтобы не замедлять процесс расчетов. Это связано с тем, что при генетической оптимизации расчет осуществляется по поколениям (256 проходов), и пока одно поколение не посчитано, расчет следующего не начинается. Если даже один из 256 проходов рассчитывается агентом с низкой производительностью, снижается общая скорость расчетов.
- Если на компьютере, где установлен агент, остается менее 500МБ свободного дискового пространства, агент больше не сможет получать задания от MQL5 Cloud Network.
- Агенты не получают задания из сети, если компьютер, на котором они установлены, работает от батареи (актуально для ноутбуков).
А почему я не могу войти с MetaTester 5 Agent Manager зайти в аккаунт?
А почему я не могу войти с MetaTester 5 Agent Manager зайти в аккаунт?
Пожалуйста перефразируйте свой вопрос. Разделите его на два предложения, если нужно. Приложите скриншоты.
На данный момент Ваш вопрос не понятен.
Пожалуйста перефразируйте свой вопрос. Разделите его на два предложения, если нужно. Приложите скриншоты.
На данный момент Ваш вопрос не понятен.
Объясните как работать с программой MetaTester 5 Agent Manager я ее установил запустил, запустилось 8 служб, в списке Агенты почему-то 1 а было 8.
Почему когда я просматриваю статистику агентов показывает 4?
Если я правильно понял то в этой программе нужно в ходить в Аккаунт с паролем или просто написать имя Аккаутна?
И еще вопрос. В какое время идет начисление?
Про аккаунт здесь написано (на этой странице со скриншотами):
============
Насчет количества агентов - или залогиньтесь и исправится, или читайте мои посты тут выше про PR (Performance Rating) и ограничения. Или кто-то другой (кто знает) - тоже напишет ...
============
Насчет оплаты (из FAQ по оплате):
Начисления за выполненные расчеты в MQL5 Cloud Network производятся по окончании суток, вы их увидите на следующий день в своем Профиле в разделе "Расчеты".
============
Есть 'Часто задаваемые вопросы' по этой теме, пойдите туда по ссылке и там есть ответы на многие вопросы.
============
- cloud.mql5.com
Вы установили и запустили всё правильно - по одному агенту на каждое ядро процессора. Все Ваши агенты успешно ПОДКЛЮЧИЛИСЬ к облаку и теперь находятся В ОЖИДАНИИ задач. Как Вы можете видеть в статистике своего аккаунта, пока только четыре агента получали задачи.
Если я правильно понял то в этой программе нужно в ходить в Аккаунт с паролем или просто написать имя Аккаутна?
***
Нужно прописывать НЕ ПАРОЛЬ, а аккаунт.
***
И еще вопрос. В какое время идет начисление?
Вроде в 00-00.
Справка по первичной настройке:
Для того чтобы продавать вычислительные ресурсы своих агентов, нужно отметить чек-бокс "Продавать мощности своих агентов через аккаунт MQL5.community" и указать корректный аккаунт в MQL5.community для зачисления денег за использованные ресурсы.
- cloud.mql5.com
Про аккаунт здесь написано (на этой странице со скриншотами):
============
Насчет количества агентов - или залогиньтесь и исправится, или читайте мои посты тут выше про PR (Performance Rating) и ограничения. Или кто-то другой (кто знает) - тоже напишет ...
============
Насчет оплаты (из FAQ по оплате):
Начисления за выполненные расчеты в MQL5 Cloud Network производятся по окончании суток, вы их увидите на следующий день в своем Профиле в разделе "Расчеты".
============
Есть 'Часто задаваемые вопросы' по этой теме, пойдите туда по ссылке и там есть ответы на многие вопросы.
============
Я уже 10 раз перелогинивался все равно не исправляется. У мене стоит Intel Core i7-4770 памяти 8ГБ место на жестком диске больше 700Мб система 64-х. Что еще то нужно?
Владимир выше правильно написал (ориентируйтесь на его ответ - у вас из восьми агентов четыре получали задачи - исходя из вашего скриншота).
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