Указал логин в MetaTester 5 Agents Manager, но в профиле в агентах не вижу ничего.

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Все сделал по инструкции. Закрываю MetaTester 5 Agents Manager и логин мой успешно оттуда стирается. Нет никаких кнопок "Сохранить". Агенты не отображаются на сайте. Но в программе что-то происходит.

Подскажите, пожалуйста, как быть, что сделал неправильно?

Спасибо!

 

Хотел проверить - а не тут-то было! Ноутбук:

2018.06.14 14:57:35.830 MetaTrader 5 x64 build 1847 started (MetaQuotes Software Corp.)
2018.06.14 14:57:35.832 Windows 10 (build 17134) x64, IE 11, UAC, Intel Core i3-3120M  @ 2.50GHz, Memory: 4250 / 8077 Mb, Disk: 302 / 464 Gb, GMT+2
2018.06.14 14:57:35.832 C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

В конце установки есть два чекбокса: открыть сайт и запустить MetaTester 5 Agents Manager - выбираю оба чекбоска. НО: сам MetaTester 5 Agents Manager не запускается! Нет его в диспетчере задач. В папке есть такие файлы:


Если принудительно попытаться запустить MetaTester 5 Agents Manager - он на две секунды появляется в диспетчера задач и потом исчезает:


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