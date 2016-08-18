Не могу вызвать индикатор из советника
- Все о мобильных приложениях MetaTrader 5 за 2 минуты
- Пиши и зарабатывай на MQL5
- Предложения и благодарности [Ответы новичкам в картинках]
Всем привет! Не могу прикрутить индюк к сову, помогите знающие люди.
Линия евро (зеленая) пересекает линюю фунта (свет.коричневая) сверху вниз открывает ордер на продажу евро фунта. Если фунт пересекает линюю евро снизу вверх, то покупаем евро фунт.
У меня в журнале пишет, что не видит индикатор.
Советник и индикатор прилагаю.
Заранее благодарен.
Что именно у Вас не получается?
не могу открыть ордер по сигналу индикатора
Из справки по вызову iCustom:
Имя пользовательского индикатора, содержащее путь относительно корневой
директории индикаторов (MQL4/Indicators/). Если индикатор
находится в поддиректории, например, в MQL4/Indicators/Examples, то имя должно выглядеть соответственно, а именно
– "Examples\\имя_индикатора" (обязательно указание двойного
обратного слеша вместо одиночного в качестве разделителя).
А Вы в какую папку помещаете индикатор?
По Вашему совету исправил с "PotenzaFX_Powerlines" на "PotenzaFX\\PotenzaFX_Powerlines" (хорошая подсказка)
В Журнале пишет вот так.
2014.09.06 13:54:03.045 2014.01.02 09:02 Custom indicator PotenzaFX_Powerlines EURGBP,H1: removed2014.09.06 13:54:03.045 2014.01.02 09:02 PotenzaFX_Powerlines EURGBP,H1: global initialization failed
2014.09.06 13:54:03.045 2014.01.02 09:02 PotenzaFX_Powerlines EURGBP,H1: Invalid EX4 file (8)
Мне кажется ранее этот индюк был декомпилирован, а потом скомпилирован заново. У меня он есть в открытом коде (если нужно выложу), правда я не знаю как определить декомпилирован ли файл или нет. Кажется это делается по описанию переменных, но я в упор не понимаю чем отличаются описание переменных в открытом коде этого индюка от переменных, скажем, терминальных стандартных индикаторов.
Папка MQL4/Indicators/PotenzaFX далее сам индикатор PotenzaFX_Powerlines
По Вашему совету исправил с "PotenzaFX_Powerlines" на "PotenzaFX\\PotenzaFX_Powerlines" (хорошая подсказка)
В Журнале пишет вот так.
2014.09.06 13:54:03.045 2014.01.02 09:02 Custom indicator PotenzaFX_Powerlines EURGBP,H1: removed2014.09.06 13:54:03.045 2014.01.02 09:02 PotenzaFX_Powerlines EURGBP,H1: global initialization failed
2014.09.06 13:54:03.045 2014.01.02 09:02 PotenzaFX_Powerlines EURGBP,H1: Invalid EX4 file (8)
Мне кажется ранее этот индюк был декомпилирован, а потом скомпилирован заново. У меня он есть в открытом коде (если нужно выложу), правда я не знаю как определить декомпилирован ли файл или нет. Кажется это делается по описанию переменных, но я в упор не понимаю чем отличаются описание переменных в открытом коде этого индюка от переменных, скажем, терминальных стандартных индикаторов.
Папка MQL4/Indicators/PotenzaFX далее сам индикатор PotenzaFX_Powerlines
В Вашем коде (первоначальном) в названии индикатора вместо знака "_" был пробел :).
Насчет декомпила - это смертный грех для участника MQL5.community (вечный бан).
В Вашем коде (первоначальном) в названии индикатора вместо знака "_" был пробел :).
Насчет декомпила - это смертный грех для участника MQL5.community (вечный бан).
знак "_"правильный все же
Если с пробелом, то вообще не видит индюк.
2014.09.06 14:20:13.715 2014.01.02 13:01 Cannot open file 'D:\Альпари демо квазиарбитраж\MQL4\indicators\PotenzaFX\PotenzaFX Powerlines.ex4' [2]
Знаю, что декомпил смертный грех (сам этим не занимаюсь и даже не пытался никогда), но как определить декомпилирован ли файл или нет. Если не сложно, то можно пояснить на примере того сова, что я приложил (там приведены во входящих параметрах - параметры индюка). В инете полно всего с открытым кодом - так сказать в порядке повышения образования)))
Знаю, что декомпил смертный грех (сам этим не занимаюсь и даже не пытался никогда), но как определить декомпилирован ли файл или нет. Если не сложно, то можно пояснить на примере того сова, что я приложил (там приведены во входящих параметрах - параметры индюка). В инете полно всего с открытым кодом - так сказать в порядке повышения образования)))
Программисты дают имена переменным, хоть как-то обозначающим то что они значат. Например, TP_pips, RSI_level и тд.
Декомпилятор же присваивает буквено-цифровые имена переменным при декомпиляции. Поэтому, если Вы видите в коде ВСЕ переменные вида Sp_542, Sp_25, Sp_12 - то это Декомпилированный код с бОльшей долей вероятности.
Программисты дают имена переменным, хоть как-то обозначающим то что они значат. Например, TP_pips, RSI_level и тд.
Декомпилятор же присваивает буквено-цифровые имена переменным при декомпиляции. Поэтому, если Вы видите в коде ВСЕ переменные вида Sp_542, Sp_25, Sp_12 - то это Декомпилированный код с бОльшей долей вероятности.
Спасибо, теперь понял. Тогда у меня 100% индикатор декомпилирован, там все переменные цифровые. А как Вы считаете, это может повлиять на работу индикатора, в частности, его использования в советнике?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования