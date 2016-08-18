Не могу вызвать индикатор из советника

Всем привет! Не могу прикрутить индюк к сову, помогите знающие люди.

Линия евро (зеленая) пересекает линюю фунта (свет.коричневая) сверху вниз открывает ордер на продажу евро фунта. Если фунт пересекает линюю евро снизу вверх, то покупаем евро фунт.

У меня в журнале пишет, что не видит индикатор.
Советник и индикатор прилагаю.

Что именно у Вас не получается?

 
не могу открыть ордер по сигналу индикатора
 
alexey1979621:
не могу открыть ордер по сигналу индикатора

Из справки по вызову iCustom:

Имя пользовательского индикатора, содержащее путь относительно корневой директории индикаторов (MQL4/Indicators/). Если индикатор находится в поддиректории, например, в MQL4/Indicators/Examples, то имя должно выглядеть соответственно, а именно – "Examples\\имя_индикатора" (обязательно указание двойного обратного слеша вместо одиночного в качестве разделителя).

А Вы в какую папку помещаете индикатор?

 

По Вашему совету исправил с "PotenzaFX_Powerlines" на "PotenzaFX\\PotenzaFX_Powerlines" (хорошая подсказка)

В Журнале пишет вот так.

2014.09.06 13:54:03.045    2014.01.02 09:02  Custom indicator PotenzaFX_Powerlines EURGBP,H1: removed

2014.09.06 13:54:03.045    2014.01.02 09:02  PotenzaFX_Powerlines EURGBP,H1: global initialization failed
2014.09.06 13:54:03.045    2014.01.02 09:02  PotenzaFX_Powerlines EURGBP,H1: Invalid EX4 file (8)


Мне кажется ранее этот индюк был декомпилирован, а потом скомпилирован заново. У меня он есть в открытом коде (если нужно выложу), правда я не знаю как определить декомпилирован ли файл или нет. Кажется это делается по описанию переменных, но я в упор не понимаю чем отличаются описание переменных в открытом коде этого индюка от переменных, скажем, терминальных стандартных индикаторов.

Папка MQL4/Indicators/PotenzaFX далее сам индикатор PotenzaFX_Powerlines

 
В Вашем коде (первоначальном) в названии индикатора вместо знака "_" был пробел :).

Насчет декомпила - это смертный грех для участника MQL5.community (вечный бан). 

 
знак "_"правильный все же

Если с пробелом, то вообще не видит индюк.

2014.09.06 14:20:13.715    2014.01.02 13:01  Cannot open file 'D:\Альпари демо квазиарбитраж\MQL4\indicators\PotenzaFX\PotenzaFX Powerlines.ex4' [2]


Знаю, что декомпил смертный грех (сам этим не занимаюсь и даже не пытался никогда), но как определить декомпилирован ли файл или нет. Если не сложно, то можно пояснить на примере того сова, что я приложил (там приведены во входящих параметрах - параметры индюка). В инете полно всего с открытым кодом - так сказать в порядке повышения образования)))

 

Знаю, что декомпил смертный грех (сам этим не занимаюсь и даже не пытался никогда), но как определить декомпилирован ли файл или нет. Если не сложно, то можно пояснить на примере того сова, что я приложил (там приведены во входящих параметрах - параметры индюка). В инете полно всего с открытым кодом - так сказать в порядке повышения образования)))

Программисты дают имена переменным, хоть как-то обозначающим то что они значат. Например, TP_pips, RSI_level и тд.

Декомпилятор же присваивает буквено-цифровые имена переменным при декомпиляции.  Поэтому, если Вы видите в коде ВСЕ переменные вида Sp_542,  Sp_25,  Sp_12 - то это Декомпилированный код с бОльшей долей вероятности. 

 
Спасибо, теперь понял. Тогда у меня 100% индикатор декомпилирован, там все переменные цифровые. А как Вы считаете, это может повлиять на работу индикатора, в частности, его использования в советнике?
 
А воровать нельзя, ну вот просто нельзя, и всё.
