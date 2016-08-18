Не могу вызвать индикатор из советника - страница 2
Вот был заказ в Фрилансе на сову по этому индикатору https://www.mql5.com/ru/job/17482
Свяжитесь с заказчиком, спросите результаты, посоветуйтесь.
Кстати, у меня один из моих роботов работает на моём индикаторе, по подобному же принципу ))))
О, спасибо, обязательно свяжусь. Эта тема мне весьма интересна. Нашел только что и официальную версию)))
http://www.pimpmyea.com/potenzafx/
А знаете, как лот рассчитывается в подобных системах? К чему он привязан?
нет, не знаю.
А воровать нельзя, ну вот просто нельзя, и всё.
