Не могу вызвать индикатор из советника - страница 2

Вот был заказ в Фрилансе на сову по этому индикатору https://www.mql5.com/ru/job/17482

Свяжитесь с заказчиком, спросите результаты, посоветуйтесь.  

Привет, мне нужен советник торгующий по индикатору Potenza powerlines. _http://www.pimpmyea.com/wp-content/uploads/2011/11/PotenzaFX_Powerlines_Global_View.png Индикатор в виде осциллографа показывает силу 8 валют. по типу индексов. При достижении определенного значения той или иной валюты нужно открыть корзину ордеров. корзина должна траллиться по валюте. подробности по скайпу odin3431
 

Кстати, у меня один из моих роботов работает на моём индикаторе, по подобному же принципу ))))

 
О, спасибо, обязательно свяжусь. Эта тема мне весьма интересна. Нашел только что и официальную версию)))

http://www.pimpmyea.com/potenzafx/

The “PotenzaFX” set (“potenza” means “power” in Italian) is made out of 4 indicators: the PotenzaFX “POWERLINES” the PotenzaFX “CORRELATIONS” the PotenzaFX “DYNAMIC LOT SIZING” the “PotenzaOnChart” Here’s a brief description for each of them. PotenzaFX Powerlines The “Powerlines” shows you 8 lines, one for each of the 8 major currencies...
 
Кстати, у меня один из моих роботов работает на моём индикаторе, по подобному же принципу ))))

Да,  одна из разновидности потензы что то подобное использует (расхождение + или - по определенным валютам). Так называемая сила валюты. Более конкретно этим не занимался, как то сразу увлекся индикатором PotenzaFX_Powerlines. Довольно продолжительное время занимаюсь с товарищем индексами - очень много наработок и очень впечатляющие результаты на демке при ручной торговле с помощью целой кучи отдельных советников и индикаторов. Потихонечку идем к  написанию общего мультивалютного советника, но с нашими знаниями нам до советника как в 1942 г. до Берлина)))
 
О, спасибо, обязательно свяжусь. Эта тема мне весьма интересна. Нашел только что и официальную версию)))

http://www.pimpmyea.com/potenzafx/

А знаете, как лот рассчитывается в подобных системах? К чему он привязан?

 

 
А знаете, как лот рассчитывается в подобных системах? К чему он привязан?

 

нет, не знаю.

 
А знаете, как лот рассчитывается в подобных системах? К чему он привязан?

 

Там же в описании почти русским языком сказано: " scale in and scale out the size of your trades based on the spread between currencies power scores ", то есть в зависимости от расстояния между линиями валют.
 
По сабжу: просто Вы в iCustom параметры указали не так, как надо. Вот и ошибка инициализации глобальной переменной
 
А воровать нельзя, ну вот просто нельзя, и всё.
Да вот не каждый декомпил обязательно ворованный. Однажды встретил декомпил индикатора из CodeBase, вот спрашивается зачем это делать если есть открытый код??? Видимо по незнанию ил по недомыслию.
А воровать нельзя, ну вот просто нельзя, и всё.
А вот интересно я заказал сову и мне дали только вместо открытого кода файл exp ,а если я его открою тоже воровство))?
