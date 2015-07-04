Мартингейл и антимартингейл. - страница 8

SAASA_IVANOV:

Трейдеры! никогда не покупайте мартингейл!!!

Уже есть лучшие советники без мартина. Есть ребята!  Никакого мартина и хеджа!.

И я создал такую хрень без мартына!:))) не сливает. Не скальпер.

Dangeranimal:

1)Все Мартингейл рассматривают так  1,3,7,15,, Путём умножения + ещё чуть чуть. Ниже ссылка на модифицированного Мартингейла. Сделал сам. В советнике xt  ставки не умножаются а складываются. Поэтому моржа расходуется экономно..

2)Суть алгоритма. Математическая модель. История не используется. (Не разу не проиграл на demo счёте!!!) Советник xt.ex4 ставит ставки каждые 7 пунктов. Прибыльная ставка закрывается. Количество ставок приносящие убытки увеличиваются. На убыточных ставках постепенно увеличивается объём. Примерно это выглядит так стоят убыточные сделки с объёмом 1,2,3,4,5,6,7 вытянуты по вертикали | . Но рано или поздно рынок разворачивается. Естественно ставки с наибольшим объёмом начинаю быстро покрывать убытки. Советник ждёт пока убыточные сделки в сумме принесут +.  На самом деле всё намного сложнее. Думаю для 98% этот робот заставит верить в граали. 

главное - это верить:-)))
 
Главное- сидеть и долго работать над системой.
 
SAASA_IVANOV:
Главное- сидеть и долго работать над системой.
Отчёт реала с мартином показать? 
 
SAASA_IVANOV:

Для мартина, нужен четкая логика управления рисками - закрывать половину лота, часть ордеров, использовать время задержки ордеров, расчитывать тренд, лоу хай. Щоб было гибким .
 
SAASA_IVANOV:
Для мартина, нужен четкая логика управления рисками

Логика управления рисками для мартина только одна: увеличивать риск по мере невезения, пока есть свободные средства.

Именно по этой причине пришлось забросить мартин, т.к. у него есть только управление капиталом, но нет управления риском. А всё, что  неуправляемо рано или поздно приводит к форсмажорным обстоятельствам.

 
Reshetov:

Логика управления рисками для мартина только одна: увеличивать риск по мере невезения, пока есть свободные средства.

Именно по этой причине пришлось забросить мартин, т.к. у него есть только управление капиталом, но нет управления риском. А всё, что  неуправляемо рано или поздно приводит к форсмажорным обстоятельствам.

В точку. Решетов, давно еще в базах кодов нашел ваш советник - грааль  "исторический". :)) сначала обрадовался , что нашел истинный грааль.
 

разнообразие мира мартингейлов (коллекция)

А. по принципу действия

1. мартингейл обычный ставочный (каждая позиция имеет СЛ равный ТП, удвоение при срабатывании СЛ) 

2. мартингейл переворотный (удвоение-переворот при выходе за противоположную границу коридора)

3. мартингейл усредняющий (новая позиция усредняет уже имеющиеся убыточные а объем удваивается)

Б. по наличию встречных позиций

1. с перекрытыми позициями

2. без перекрытых позиций

В. по размеру шага

1. фиксированный шаг

2. плавающий динамический шаг

Г. по типу сигнала

1. рандомный

2. индикаторный

Д. по типу прогрессии лотов

1. геометрическая прогрессия

2. арифметическая прогрессия

3. фибоначчи и др. 

Е. по наличию учета тренда

1. учитывающий тренд

2. не учитывающий тренд 

 
миром правит мартингейл???
 

найн, миром правит капитал

мартингейл это просто хулиганство 

