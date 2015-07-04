Мартингейл и антимартингейл. - страница 8
Трейдеры! никогда не покупайте мартингейл!!!
Уже есть лучшие советники без мартина. Есть ребята! Никакого мартина и хеджа!.
И я создал такую хрень без мартына!:))) не сливает. Не скальпер.
1)Все Мартингейл рассматривают так 1,3,7,15,, Путём умножения + ещё чуть чуть. Ниже ссылка на модифицированного Мартингейла. Сделал сам. В советнике xt ставки не умножаются а складываются. Поэтому моржа расходуется экономно..
2)Суть алгоритма. Математическая модель. История не используется. (Не разу не проиграл на demo счёте!!!) Советник xt.ex4 ставит ставки каждые 7 пунктов. Прибыльная ставка закрывается. Количество ставок приносящие убытки увеличиваются. На убыточных ставках постепенно увеличивается объём. Примерно это выглядит так стоят убыточные сделки с объёмом 1,2,3,4,5,6,7 вытянуты по вертикали | . Но рано или поздно рынок разворачивается. Естественно ставки с наибольшим объёмом начинаю быстро покрывать убытки. Советник ждёт пока убыточные сделки в сумме принесут +. На самом деле всё намного сложнее. Думаю для 98% этот робот заставит верить в граали.
Главное- сидеть и долго работать над системой.
:)
Для мартина, нужен четкая логика управления рисками
Логика управления рисками для мартина только одна: увеличивать риск по мере невезения, пока есть свободные средства.
Именно по этой причине пришлось забросить мартин, т.к. у него есть только управление капиталом, но нет управления риском. А всё, что неуправляемо рано или поздно приводит к форсмажорным обстоятельствам.
разнообразие мира мартингейлов (коллекция)
А. по принципу действия
Б. по наличию встречных позиций
В. по размеру шага
Г. по типу сигнала
Д. по типу прогрессии лотов
Е. по наличию учета тренда
найн, миром правит капитал
мартингейл это просто хулиганство