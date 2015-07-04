Мартингейл и антимартингейл. - страница 2

SAASA_IVANOV:
а почему не открываем в сторону движения цены??? т.е. против первой сделки- это же будет куда разумнее , чем упорное открытие против движения рынка..
мысль неплохая, возможно такой мартин будет безопаснее классики
 
SAASA_IVANOV:
Есть вопрос такой: - Открыли сделку на "бай" (допустим), а цена идет вниз, и через какой то шаг , допустим через 100пп (5-и знак) открываем вторую сделку на "бай" по системе мартингейл , с удвоенным лотом. тут выскочит у меня вопрос- а почему не открываем в сторону движения цены??? т.е. против первой сделки- это же будет куда разумнее , чем упорное открытие против движения рынка..
Это будет уже не мартин, а лок и это уже другая система
 
Alexey:
Это будет уже не мартин, а лок и это уже другая система
если будет удвоение лота, то это все равно мартин.
 
бред какой-то.. причем здесь лок? лок подразумевает одновременное держание двух противоположных позиций по одной паре, здесь же речь о мартингейле с такой же самой прогрессией ставок просто с другими правилами входа и выхода из сделок
 
На днях пробую написать новый советник.
 
SAASA_IVANOV:
На днях пробую написать новый советник.

Чайник!

Прежде чем тему создавать и пытаться что то рассказать, почитай форум.

Serj_Che:

Чайник!

Прежде чем тему создавать и пытаться что то рассказать, почитай форум.

Вспомнил кино китайский. Там был один актер по прозвищу "Чайник" . Может и я "Чайник" или "Самовар". Житие покажет. Но про мартингейл и антимартингейл буду развивать тему. Это интересно.
 
есть цифры "1" и "2", но между ними бесконечность. А ум это постичь не может. Это тоже интересная тема. Короче вокруг много чего неопознанного.
 

Serj_Che:

 

переводи пожалуйста что там написано.... сорри вери мачь сеньку.
