Мартингейл и антимартингейл. - страница 2
а почему не открываем в сторону движения цены??? т.е. против первой сделки- это же будет куда разумнее , чем упорное открытие против движения рынка..
Есть вопрос такой: - Открыли сделку на "бай" (допустим), а цена идет вниз, и через какой то шаг , допустим через 100пп (5-и знак) открываем вторую сделку на "бай" по системе мартингейл , с удвоенным лотом. тут выскочит у меня вопрос- а почему не открываем в сторону движения цены??? т.е. против первой сделки- это же будет куда разумнее , чем упорное открытие против движения рынка..
Это будет уже не мартин, а лок и это уже другая система
Это будет уже не мартин, а лок и это уже другая система
На днях пробую написать новый советник.
Чайник!
Прежде чем тему создавать и пытаться что то рассказать, почитай форум.
- ---
l
