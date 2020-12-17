Код MQL5 для HFT (гиперчастота торгов)

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Привет друзья,

Прошу прощения за грамматические ошибки, я из Бразилии и пытаюсь связаться с вами на этом форуме, потому что я считаю, что именно там находятся самые блестящие умы.

У меня есть мечта о HFT - системе с гиперчастотностью торговли, я пробовал ее много раз, но ничего подобного сделать не могу.

Мне нужно было что-то, что просматривало бы книгу предложений, смотрело на лучшую цену в книге, смотрело на объем и пыталось совершать покупки и продажи на основе этой информации. Что ж, думаю, это был бы хороший HFT.

Не могли бы вы мне помочь, если знаете, как его сделать?

Я согласен нанять внештатную работу.

благодаря
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Привет! Вижу Вы уже второй раз пишите. Решил поддержать Вашу ветку.

Что Вы делаете для того, чтобы Ваша мечта осуществилась? Вы учите язык программирования?

Почему Вы уверены, что гиперчастотная торговля HFT принесёт прибыль?

В больших и длительных движениях больше осмысленности и закономерности, а в небольших и быстрых больше хаоса и неопределённости. Вы уверены в правильности выбора направления?

 
Спасибо за вашу поддержку, я ценю это.

Я очень хорошо разбираюсь в Python и MQL, поэтому могу многое понять, но у меня еще нет необходимого опыта, поэтому я прошу помощи.

Что ж, эта стратегия работает, потому что на самом деле это не просто стратегия.
В Бразилии существует программа льгот для тех, у кого есть HFT, нет комиссии или дополнительных расходов. На рынке много волатильности, то есть он много движется.

Я попытался сделать HFT на основе последней цены, цены спроса и предложения. Но я вижу, что лучше всего посмотреть книгу. Я попытался создать синтетический график с помощью Renko, чтобы получить наиболее точную информацию, но мне все равно не удалось.

Я хотел наблюдать за рынком, совершать сделку как можно быстрее, в случае финансовых потерь я провожу агрессивный мартингейл в противоположной позиции или в той же позиции (например, для продолжения тренда).

Буду вечно благодарен за вашу помощь.
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Ну что ж, если Вы знаете, что Вам нужно - это хорошо.

diegotfcastro:
Но я вижу, что лучше всего посмотреть книгу.    

Тут есть сложности перевода. Вы же говорите не об этом?

Ну и если Вы хотите использовать высокочастотную торговлю (скальпинг), то Вам нужно смотреть в сторону тиков, уровней, круглых цен.

 
Я использую переводчик Google, но мы можем говорить на английском, португальском или испанском языках, это языки, которыми я владею.
[Удален]  

Здесь русскоязычный форум, поэтому необходимо писать по-русски, но Вы можете продублировать на родном языке, но лучше английском.

Here is a Russian-language forum, so you need to write in Russian, but you can duplicate it in your native language, but better in English.


О какой книге Вы говорили?

 
diegotfcastro:
Привет друзья,

Прошу прощения за грамматические ошибки, я из Бразилии и пытаюсь связаться с вами на этом форуме, потому что я считаю, что именно там находятся самые блестящие умы.

У меня есть мечта о HFT - системе с гиперчастотностью торговли, я пробовал ее много раз, но ничего подобного сделать не могу.

Мне нужно было что-то, что просматривало бы книгу предложений, смотрело на лучшую цену в книге, смотрело на объем и пыталось совершать покупки и продажи на основе этой информации. Что ж, думаю, это был бы хороший HFT.

Не могли бы вы мне помочь, если знаете, как его сделать?

Я согласен нанять внештатную работу.

благодаря

For hyper high frequency trading, direct communication channels or dark fibers are used.
They also use programmable network cards with FPGA technology.
This is hardware-level technology. This is an expensive pleasure, both in terms of equipment, communication channels and knowledge of this technology.
Knowledge of mql or py is not suitable for this.

fp

 

diegotfcastro:

В Бразилии существует программа льгот для тех, у кого есть HFT, нет комиссии или дополнительных расходов.


С этого места можно поподробнее.

И что мы с этого будем иметь - какую часть от льгот.

Паспорт российский, бразильского (португальского) не знаю.


HFT внутри секунды математически не выгоден - вас разуют большие компании.

И что  у вас там называется  HFT  - в наружу или во внутрь стакана.

Есть ли специфические условия: инструмент, лот...?

До Бразилии у меня самый дальний ping.

 
У меня есть оборудование, и оно подключено к бразильскому инвестиционному центру. Задержка менее 6 миллисекунд.

Взамен я могу предложить участие в прибылях.
Я предпочитаю иметь 1% того, что работает, чем 100% того, что плохо работает или не работает.
 
diegotfcastro:
У меня есть оборудование, и оно подключено к бразильскому инвестиционному центру. Задержка менее 6 миллисекунд.

Взамен я могу предложить участие в прибылях.
Я предпочитаю иметь 1% того, что работает, чем 100% того, что плохо работает или не работает.

Вы находитесь в красном прямоугольнике.
Это большой интервал. Нужно стремится к зелёным прямоугольникам.

ms

И сам пинг, это не показатель.
Важнее traceroute, какие узлы проходит сигнал.
Чем меньше узлов, тем лучше. По этому используют дорогие прямые каналы. 
К примеру для биржи Nasdaq, прямой канал начинается от $4K в месяц.
В вашем случае, инвестиционный центр, это посредник.
Он не подойдёт для HFT, если он не предлагает скоростные каналы доступа.

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Roman:
   

Роман, дурацкий вопрос: а за чем на такой скорости охотиться? За чьими-то большими заявками что-ли? Там вообще рыба-то водится?

Судя по серьёзному оборудованию похоже на покупку фермы для майнинга, вложиться можно, а заработать майнинговые плантации китайцев не позволяют.

???

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