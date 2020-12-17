Код MQL5 для HFT (гиперчастота торгов)
- Как кодировать?
- Покупка/продажа советников и индикаторов
- 10 пунктов 3.mq4
Привет! Вижу Вы уже второй раз пишите. Решил поддержать Вашу ветку.
Что Вы делаете для того, чтобы Ваша мечта осуществилась? Вы учите язык программирования?
Почему Вы уверены, что гиперчастотная торговля HFT принесёт прибыль?
В больших и длительных движениях больше осмысленности и закономерности, а в небольших и быстрых больше хаоса и неопределённости. Вы уверены в правильности выбора направления?
Ну что ж, если Вы знаете, что Вам нужно - это хорошо.
Тут есть сложности перевода. Вы же говорите не об этом?
Ну и если Вы хотите использовать высокочастотную торговлю (скальпинг), то Вам нужно смотреть в сторону тиков, уровней, круглых цен.
Здесь русскоязычный форум, поэтому необходимо писать по-русски, но Вы можете продублировать на родном языке, но лучше английском.
Here is a Russian-language forum, so you need to write in Russian, but you can duplicate it in your native language, but better in English.
О какой книге Вы говорили?
For hyper high frequency trading, direct communication channels or dark fibers are used.
They also use programmable network cards with FPGA technology.
This is hardware-level technology. This is an expensive pleasure, both in terms of equipment, communication channels and knowledge of this technology.
Knowledge of mql or py is not suitable for this.
diegotfcastro:
С этого места можно поподробнее.
И что мы с этого будем иметь - какую часть от льгот.
Паспорт российский, бразильского (португальского) не знаю.
HFT внутри секунды математически не выгоден - вас разуют большие компании.
И что у вас там называется HFT - в наружу или во внутрь стакана.
Есть ли специфические условия: инструмент, лот...?
До Бразилии у меня самый дальний ping.
Вы находитесь в красном прямоугольнике.
Это большой интервал. Нужно стремится к зелёным прямоугольникам.
И сам пинг, это не показатель.
Важнее traceroute, какие узлы проходит сигнал.
Чем меньше узлов, тем лучше. По этому используют дорогие прямые каналы.
К примеру для биржи Nasdaq, прямой канал начинается от $4K в месяц.
В вашем случае, инвестиционный центр, это посредник.
Он не подойдёт для HFT, если он не предлагает скоростные каналы доступа.
Роман, дурацкий вопрос: а за чем на такой скорости охотиться? За чьими-то большими заявками что-ли? Там вообще рыба-то водится?
Судя по серьёзному оборудованию похоже на покупку фермы для майнинга, вложиться можно, а заработать майнинговые плантации китайцев не позволяют.
???
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования