Код MQL5 для HFT (гиперчастота торгов) - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Роман, дурацкий вопрос: а за чем на такой скорости охотиться? За чьими-то большими заявками что-ли? Там вообще рыба-то водится?
Судя по серьёзному оборудованию похоже на покупку фермы для майнинга, вложиться можно, а заработать майнинговые плантации китайцев не позволяют.
???
Больших заявок на таких скоростях практически нет. Манипуляция наказуема законом.
А отвечая на вопрос, при работе в книге ордеров, чем ты быстрее тем лучше поймать залетный или не эффективный алгоритм.
Понял, а там комиссия за лот берётся, не спред же? И какие движения в основном: доли пунктов, пункты, десятки?Может почитать есть что, а то я не ту книжку нашему бразильскому другу предложил
тем лучше поймать залетный или не эффективный алгоритм.
Это означает, что свой алгоритм должен быть эффективнее? И в чём заключается логика такого алгоритма?
Понял, а там комиссия за лот берётся, не спред же? И какие движения в основном: доли пунктов, пункты, десятки?Может почитать есть что, а то я не ту книжку нашему бразильскому другу предложил
Комиссия, это условно договорённый пункт. Как договоришься с брокером.
В большинстве случаев у брокеров есть тарифная сетка за оборот или тарифный план на месяц.
К примеру отстегни $10K в месяц, и торгуй без комиссии.
По движениям, всё зависит от стратегии, можно тупо один тик собирать, а можно и крупнячков выявлять, или спред собирать, вариантов много.
Почитать? даже не знаю что предложить по технологиям, всё сам черпаю. Если из исторической, то для понимания можно почитать Flash Boys Майкл Льюис
На сколько мне известно, на основе его книги была создана биржа IEX(не крипта), где установили бухту кабеля для специальной задержки сигнала, чтоб HFT не были быстрее.
Это интересно, спасибо!
Это тоже интересно!
Возможно вид истории тиков на сетке круглых цен поможет дополнительно увидеть временные границы.
Здесь цена линии кратна 250 пунктам(0.00250). Как правило цена находится дольше между этими границами.
Если вы торгуете накопления, на мой взгляд кластерный график более информативней.
И HFT наверно излишне. Пример кластерного графика.