Код MQL5 для HFT (гиперчастота торгов) - страница 2

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Aleksei Stepanenko:

Роман, дурацкий вопрос: а за чем на такой скорости охотиться? За чьими-то большими заявками что-ли? Там вообще рыба-то водится?

Судя по серьёзному оборудованию похоже на покупку фермы для майнинга, вложиться можно, а заработать майнинговые плантации китайцев не позволяют.

???

Больших заявок на таких скоростях практически нет. Манипуляция наказуема законом.
А отвечая на вопрос, при работе в книге ордеров, чем ты быстрее тем лучше поймать залетный или не эффективный алгоритм. 

[Удален]  

Понял, а там комиссия за лот берётся, не спред же? И какие движения в основном: доли пунктов, пункты, десятки?

Может почитать есть что, а то я не ту книжку нашему бразильскому другу предложил 
[Удален]  
Roman:

тем лучше поймать залетный или не эффективный алгоритм. 

Это означает, что свой алгоритм должен быть эффективнее? И в чём заключается логика такого алгоритма?

 
Моя стратегия - книга предложений.
Введите покупку или продажу, в соответствии с этим накоплением, этот маленький шар, который создается.
 
Aleksei Stepanenko:

Понял, а там комиссия за лот берётся, не спред же? И какие движения в основном: доли пунктов, пункты, десятки?

Может почитать есть что, а то я не ту книжку нашему бразильскому другу предложил 

Комиссия, это условно договорённый пункт. Как договоришься с брокером.
В большинстве случаев у брокеров есть тарифная сетка за оборот или тарифный план на месяц.
К примеру отстегни $10K в месяц, и торгуй без комиссии.
По движениям, всё зависит от стратегии, можно тупо один тик собирать, а можно и крупнячков выявлять, или спред собирать, вариантов много.
Почитать? даже не знаю что предложить по технологиям, всё сам черпаю. Если из исторической, то для понимания можно почитать Flash Boys Майкл Льюис
На сколько мне известно, на основе его книги была создана биржа IEX(не крипта), где установили бухту кабеля для специальной задержки сигнала, чтоб HFT не были быстрее. 



[Удален]  
Roman:

Это интересно, спасибо!

diegotfcastro:
Моя стратегия - книга предложений.    

Это тоже интересно!

 
Бразилия - неиссякаемый источник денег.
Если я получу хороший алгоритм для HFT, он будет успешным. Фондовому рынку нужна ликвидность ... им нужна HFT.
[Удален]  

Возможно вид истории тиков на сетке круглых цен поможет дополнительно увидеть временные границы.

Здесь цена линии кратна 250 пунктам(0.00250). Как правило цена находится дольше между этими границами.

 
diegotfcastro:
Бразилия - неиссякаемый источник денег.
Если я получу хороший алгоритм для HFT, он будет успешным. Фондовому рынку нужна ликвидность ... им нужна HFT.

Если вы торгуете накопления, на мой взгляд кластерный график более информативней.
И HFT наверно излишне. Пример кластерного графика. 

ris

 
Да, это что-то новое, и я видел это несколько раз, но я бы не знал, как программировать, до сих пор мне удалось создать базовый HFT, подобный этому:


** Показатели:

1-периодная EMA, цена закрытия
1-периодная EMA, максимальная цена
1-периодная EMA, низкая цена
1-периодная EMA, средняя цена

Знак покупки:
- Последний тик выше средней EMA цены
- Последний тик выше / равен EMA максимальной цены
- Последний тик выше EMA минимальной цены
- Тиковый объем больше / равен 11

Знак продажи:
- Последний тик ниже средней EMA цены
- Отметка последней нижней / равной нижней EMA цены
- Последний тик меньше EMA максимальной цены
- Тиковый объем больше / равен 11
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