Ищу добровольцев для обкатки советника - страница 4

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Andrei Novichkov:

А какую сумму Вы бы определили, как психологически легко переносимую?

Не более чем в три раза превышающий средний доход, иначе стресс. Для всех это разные суммы. Кто-то не может, например, в своём кошельке держать 20 тысяч наличными, будет постоянно нервничать и т.д.. А у кого-то могут быть 5 купюр по 500 евро на удачу. Не помню в какой книге было. Я не придумываю, честно-честно)

 
Konstantin Erin:
Тут Ваши рассуждения вполне справедливы. Кто-то может подумать, что 10% в день удовлетворят и того, кому надо 10% в месяц.

Однажды создал систему. Шесть советников анализировали 6 инструментов и передавали седьмому, который торговал.


За 12 с хвостиком часов - запустил в 8-00 утра, отчет сделан в 20 с минутами - из $100 на демо они сделали $218 миллионов.

Даже график отчета терминала от удивления заглючил и отрезал последние 4 цифры правой оси.

На реал побоялся ставить - просадка $5 600 000 (хотя это всего 6,76%). Такое трудно перенести!

риск по марже в % от депо какой?
 
Vitaliy Kuznetsov:

Не более чем в три раза превышающий средний доход, иначе стресс. Для всех это разные суммы. Кто-то не может, например, в своём кошельке держать 20 тысяч наличными, будет постоянно нервничать и т.д.. А у кого-то могут быть 5 купюр по 500 евро на удачу. Не помню в какой книге было. Я не придумываю, честно-честно)

Щас пойду проверю, сколько там у меня в кошельке. Все монетки высыплю и пересчитаю по быстрому. Надеюсь, что стресса не будет

 
Andrei Novichkov: Щас пойду проверю, сколько там у меня в кошельке. Все монетки высыплю и пересчитаю по быстрому. Надеюсь, что стресса не будет

Считать в кошельке? Лучше сосредоточтесь на форексе, добейтесь прибыли. Сосчитание оставьте наследникам!

 
Konstantin Erin:

Считать в кошельке? Лучше сосредоточтесь на форексе, добейтесь прибыли. Сосчитание оставьте наследникам!

Рано Вы меня хороните )
 
Andrei NovichkovРано Вы меня хороните )

Андрей! Я написал: Считать в кошельке? Лучше сосредоточтесь на форексе, добейтесь прибыли. Сосчитание оставьте наследникам!

У Вас или плохая память и вы запоминаете последние три строки. Это поправимо. Развивайте память.

Или Вы не умеете фиксировать внимание на главном, в данном случае на середине строки - озаботьтесь прибылью на форексе.

Вот смотрите другая система. Более легальная. В тестере испытал. За год увеличивает депозит в 67 раз. Сейчас проверяю на демо. !5% за 10 рабочих дней

В первой части лот=0,01 а в конце лот=0,02 и еще кое-что изменил


 
Konstantin Erin:

Андрей! Я написал: Считать в кошельке? Лучше сосредоточтесь на форексе, добейтесь прибыли. Сосчитание оставьте наследникам!

У Вас или плохая память и вы запоминаете последние три строки. Это поправимо. Развивайте память.

Или Вы не умеете фиксировать внимание на главном, в данном случае на середине строки - озаботьтесь прибылью на форексе.

Вот смотрите другая система. Более легальная. В тестере испытал. За год увеличивает депозит в 67 раз. Сейчас проверяю на демо. !5% за 10 рабочих дней

В первой части лот=0,01 а в конце лот=0,02


Прошу меня простить за невнимательность. Действительно, в Вашем посте важно каждое слово, а я позволил себе определенную вольность в восприятии. Совершенно очевидно, что Ваше указание о необходимости получения прибыли на форексе, самым тесным образом связано с Вашим же предложением о развитии памяти.  Получаем прибыль -> вкладываем в развитие памяти. ))))
 
Andrei NovichkovПрошу меня простить за невнимательность. Действительно, в Вашем посте важно каждое слово, а я позволил себе определенную вольность в восприятии. Совершенно очевидно, что Ваше указание о необходимости получения прибыли на форексе, самым тесным образом связано с Вашим же предложением о развитии памяти.  Получаем прибыль -> вкладываем в развитие памяти. ))))

Я надеялся на сотрудничество в деле добычи профита на форексе. Но где Ваш энтузиазм? У меня профит растет... Прибавилось еще 25$


 
Konstantin Erin:

Я надеялся на сотрудничество в деле добычи профита на форексе. Но где Ваш энтузиазм? У меня профит растет... Прибавилось еще 25$


демо не есть реал

а я про риск выше спрашивал

ответ будет?

 
Renat Akhtyamov:

демо не есть реал

а я про риск выше спрашивал

ответ будет?

Renat Akhtyamov:
риск по марже в % от депо какой?

Демо VS реал. Приведите пример советника, дающего на демо БОЛЬШУЮ прибыль и сливающего реал.

Открыл профиль Ваш - 12 продуктов на маркет + сигнал. Ваше направление - клепать продукты для маркета. И видимо фриланс. Вас интересует теоретический вопрос.

У меня 55 лет опыта программирования. Направление работы - получить профит.

Один знакомый в аналогичной ситуации выпытывал у меня какой-то коэффициент качества. Возможно, это то, что Вас интересует.

Какой мне смысл делиться с Вами? Хотите сотрудничать - пожалуйста. Я приоткрыл свой багаж. Ваш ход: Поделитесь прибыльным советником.

Вот последние сделки. Из этого можно вычислить все то, что Вы хотите. Заодно и нам сообщите...

Type    Size      Item        PriceOp    S / L        T / P         Price Cl    Profit
sell    391.98    eurusd    1.10344    1.10393    1.10300    1.10300    17 247.12
buy    416.61    eurusd    1.10254    1.10206    1.10301    1.10301    19 580.67
sell    444.59    eurusd    1.10325    1.10374    1.10279    1.10279    20 451.14
buy    473.80    usdcad    1.30136    1.30085    1.30162    1.30162     9 464.21
buy    487.32    eurusd    1.10368    1.10322    1.10391    1.10391    11 208.36
sell    503.33    eurusd    1.10407    1.10453    1.10380    1.10380    13 589.91
sell    522.75    usdcad    1.30063    1.30115    1.30037    1.30037    10 452.03
buy    537.68    usdcad    1.30031    1.29979    1.30060    1.30060    11 988.87

Знакомство с MQL5: написание простого советника и индикатора
Знакомство с MQL5: написание простого советника и индикатора
  • www.mql5.com
В этой статье проведен краткий обзор языка MQL5, приведен пример написания советника и индикатора. Данная статья ориентирована как на читателей, знакомых с программированием на языке MQL4, так и на тех, кто только начинает знакомство с программированием торговых систем и индикаторов.
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