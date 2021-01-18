Ищу добровольцев для обкатки советника - страница 4
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А какую сумму Вы бы определили, как психологически легко переносимую?
Не более чем в три раза превышающий средний доход, иначе стресс. Для всех это разные суммы. Кто-то не может, например, в своём кошельке держать 20 тысяч наличными, будет постоянно нервничать и т.д.. А у кого-то могут быть 5 купюр по 500 евро на удачу. Не помню в какой книге было. Я не придумываю, честно-честно)
Тут Ваши рассуждения вполне справедливы. Кто-то может подумать, что 10% в день удовлетворят и того, кому надо 10% в месяц.
Однажды создал систему. Шесть советников анализировали 6 инструментов и передавали седьмому, который торговал.
За 12 с хвостиком часов - запустил в 8-00 утра, отчет сделан в 20 с минутами - из $100 на демо они сделали $218 миллионов.
Даже график отчета терминала от удивления заглючил и отрезал последние 4 цифры правой оси.
На реал побоялся ставить - просадка $5 600 000 (хотя это всего 6,76%). Такое трудно перенести!
Не более чем в три раза превышающий средний доход, иначе стресс. Для всех это разные суммы. Кто-то не может, например, в своём кошельке держать 20 тысяч наличными, будет постоянно нервничать и т.д.. А у кого-то могут быть 5 купюр по 500 евро на удачу. Не помню в какой книге было. Я не придумываю, честно-честно)
Щас пойду проверю, сколько там у меня в кошельке. Все монетки высыплю и пересчитаю по быстрому. Надеюсь, что стресса не будет
Считать в кошельке? Лучше сосредоточтесь на форексе, добейтесь прибыли. Сосчитание оставьте наследникам!
Считать в кошельке? Лучше сосредоточтесь на форексе, добейтесь прибыли. Сосчитание оставьте наследникам!
Андрей! Я написал: Считать в кошельке? Лучше сосредоточтесь на форексе, добейтесь прибыли. Сосчитание оставьте наследникам!
У Вас или плохая память и вы запоминаете последние три строки. Это поправимо. Развивайте память.
Или Вы не умеете фиксировать внимание на главном, в данном случае на середине строки - озаботьтесь прибылью на форексе.
Вот смотрите другая система. Более легальная. В тестере испытал. За год увеличивает депозит в 67 раз. Сейчас проверяю на демо. !5% за 10 рабочих дней
В первой части лот=0,01 а в конце лот=0,02 и еще кое-что изменил
Андрей! Я написал: Считать в кошельке? Лучше сосредоточтесь на форексе, добейтесь прибыли. Сосчитание оставьте наследникам!
У Вас или плохая память и вы запоминаете последние три строки. Это поправимо. Развивайте память.
Или Вы не умеете фиксировать внимание на главном, в данном случае на середине строки - озаботьтесь прибылью на форексе.
Вот смотрите другая система. Более легальная. В тестере испытал. За год увеличивает депозит в 67 раз. Сейчас проверяю на демо. !5% за 10 рабочих дней
В первой части лот=0,01 а в конце лот=0,02
Я надеялся на сотрудничество в деле добычи профита на форексе. Но где Ваш энтузиазм? У меня профит растет... Прибавилось еще 25$
Я надеялся на сотрудничество в деле добычи профита на форексе. Но где Ваш энтузиазм? У меня профит растет... Прибавилось еще 25$
демо не есть реал
а я про риск выше спрашивал
ответ будет?
демо не есть реал
а я про риск выше спрашивал
ответ будет?
риск по марже в % от депо какой?
Демо VS реал. Приведите пример советника, дающего на демо БОЛЬШУЮ прибыль и сливающего реал.
Открыл профиль Ваш - 12 продуктов на маркет + сигнал. Ваше направление - клепать продукты для маркета. И видимо фриланс. Вас интересует теоретический вопрос.
У меня 55 лет опыта программирования. Направление работы - получить профит.
Один знакомый в аналогичной ситуации выпытывал у меня какой-то коэффициент качества. Возможно, это то, что Вас интересует.
Какой мне смысл делиться с Вами? Хотите сотрудничать - пожалуйста. Я приоткрыл свой багаж. Ваш ход: Поделитесь прибыльным советником.
Вот последние сделки. Из этого можно вычислить все то, что Вы хотите. Заодно и нам сообщите...
Type Size Item PriceOp S / L T / P Price Cl Profit
sell 391.98 eurusd 1.10344 1.10393 1.10300 1.10300 17 247.12
buy 416.61 eurusd 1.10254 1.10206 1.10301 1.10301 19 580.67
sell 444.59 eurusd 1.10325 1.10374 1.10279 1.10279 20 451.14
buy 473.80 usdcad 1.30136 1.30085 1.30162 1.30162 9 464.21
buy 487.32 eurusd 1.10368 1.10322 1.10391 1.10391 11 208.36
sell 503.33 eurusd 1.10407 1.10453 1.10380 1.10380 13 589.91
sell 522.75 usdcad 1.30063 1.30115 1.30037 1.30037 10 452.03
buy 537.68 usdcad 1.30031 1.29979 1.30060 1.30060 11 988.87