Ищу добровольцев для обкатки советника - страница 5

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Konstantin Erin:

Демо VS реал. Приведите пример советника, дающего на демо БОЛЬШУЮ прибыль и сливающего реал.

Открыл профиль Ваш - 12 продуктов на маркет + сигнал. Ваше направление - клепать продукты для маркета. И видимо фриланс. Вас интересует теоретический вопрос.

У меня 55 лет опыта программирования. Направление работы - получить профит.

Один знакомый в аналогичной ситуации выпытывал у меня какой-то коэффициент качества. Возможно, это то, что Вас интересует.

Какой мне смысл делиться с Вами? Хотите сотрудничать - пожалуйста. Я приоткрыл свой багаж. Ваш ход: Поделитесь прибыльным советником.

Вот последние сделки. Из этого можно вычислить все то, что Вы хотите. Заодно и нам сообщите...

Type    Size      Item        PriceOp    S / L        T / P         Price Cl    Profit
sell    391.98    eurusd    1.10344    1.10393    1.10300    1.10300    17 247.12
buy    416.61    eurusd    1.10254    1.10206    1.10301    1.10301    19 580.67
sell    444.59    eurusd    1.10325    1.10374    1.10279    1.10279    20 451.14
buy    473.80    usdcad    1.30136    1.30085    1.30162    1.30162     9 464.21
buy    487.32    eurusd    1.10368    1.10322    1.10391    1.10391    11 208.36
sell    503.33    eurusd    1.10407    1.10453    1.10380    1.10380    13 589.91
sell    522.75    usdcad    1.30063    1.30115    1.30037    1.30037    10 452.03
buy    537.68    usdcad    1.30031    1.29979    1.30060    1.30060    11 988.87

А###неть. Респект ветеранам! Или год за три? ну да не суть)

В те годы скрин-шотов ещё не было, понимаю, поэтому верим старому доброму копи-пасту. Так держать! ;))

 
Konstantin Erin:

Демо VS реал. Приведите пример советника, дающего на демо БОЛЬШУЮ прибыль и сливающего реал.

Открыл профиль Ваш - 12 продуктов на маркет + сигнал. Ваше направление - клепать продукты для маркета. И видимо фриланс. Вас интересует теоретический вопрос.

У меня 55 лет опыта программирования. Направление работы - получить профит.

Один знакомый в аналогичной ситуации выпытывал у меня какой-то коэффициент качества. Возможно, это то, что Вас интересует.

Какой мне смысл делиться с Вами? Хотите сотрудничать - пожалуйста. Я приоткрыл свой багаж. Ваш ход: Поделитесь прибыльным советником.

Вот последние сделки. Из этого можно вычислить все то, что Вы хотите. Заодно и нам сообщите...

Type    Size      Item        PriceOp    S / L        T / P         Price Cl    Profit
sell    391.98    eurusd    1.10344    1.10393    1.10300    1.10300    17 247.12
buy    416.61    eurusd    1.10254    1.10206    1.10301    1.10301    19 580.67
sell    444.59    eurusd    1.10325    1.10374    1.10279    1.10279    20 451.14
buy    473.80    usdcad    1.30136    1.30085    1.30162    1.30162     9 464.21
buy    487.32    eurusd    1.10368    1.10322    1.10391    1.10391    11 208.36
sell    503.33    eurusd    1.10407    1.10453    1.10380    1.10380    13 589.91
sell    522.75    usdcad    1.30063    1.30115    1.30037    1.30037    10 452.03
buy    537.68    usdcad    1.30031    1.29979    1.30060    1.30060    11 988.87

В 1965 году начали программировать? На каком языке и на каких машинах, и кстати, как ваша должность или специальность тогда называлась. Интересно очень.

 
Valeriy Yastremskiy:

В 1965 году начали программировать? На каком языке и на каких машинах, и кстати, как ваша должность или специальность тогда называлась. Интересно очень.

Языки: АП Наири, Алгол и машинный язык трехадресной машины Стрела теоретически, Машинный язык Урал-11 практически. Студент -> Инженер -> ...
 
Konstantin Erin:
Языки: АП Наири, Алгол и машинный язык трехадресной машины Стрела теоретически, Машинный язык Урал-11 практически. Студент -> Инженер -> ...

Наири... перфокарты... Круто)))

 
Konstantin Erin:

Демо VS реал. Приведите пример советника, дающего на демо БОЛЬШУЮ прибыль и сливающего реал.

Открыл профиль Ваш - 12 продуктов на маркет + сигнал. Ваше направление - клепать продукты для маркета. И видимо фриланс. Вас интересует теоретический вопрос.

У меня 55 лет опыта программирования. Направление работы - получить профит.

Один знакомый в аналогичной ситуации выпытывал у меня какой-то коэффициент качества. Возможно, это то, что Вас интересует.

Какой мне смысл делиться с Вами? Хотите сотрудничать - пожалуйста. Я приоткрыл свой багаж. Ваш ход: Поделитесь прибыльным советником.

Вот последние сделки. Из этого можно вычислить все то, что Вы хотите. Заодно и нам сообщите...

Type    Size      Item        PriceOp    S / L        T / P         Price Cl    Profit
sell    391.98    eurusd    1.10344    1.10393    1.10300    1.10300    17 247.12
buy    416.61    eurusd    1.10254    1.10206    1.10301    1.10301    19 580.67
sell    444.59    eurusd    1.10325    1.10374    1.10279    1.10279    20 451.14
buy    473.80    usdcad    1.30136    1.30085    1.30162    1.30162     9 464.21
buy    487.32    eurusd    1.10368    1.10322    1.10391    1.10391    11 208.36
sell    503.33    eurusd    1.10407    1.10453    1.10380    1.10380    13 589.91
sell    522.75    usdcad    1.30063    1.30115    1.30037    1.30037    10 452.03
buy    537.68    usdcad    1.30031    1.29979    1.30060    1.30060    11 988.87

мой профиль - это просто лояльное отношение к стратегии сайта

но меня интересовал только риск, чтобы понять - тестерная подгонка под историю или нет

ну вижу, что в пределах 7% (значит просадка 92%) и что, вываливать советника за какую то цифирю которую считал сам?

уверен, у Вас бы не было вообще подобных запросов, если бы программа шла на реале так же как на демо

она на реале не работает, это 100%
 
Renat Akhtyamov:

мой профиль - это просто лояльное отношение к стратегии сайта

но меня интересовал только риск, чтобы понять - тестерная подгонка под историю или нет

ну вижу, что в пределах 7% (значит просадка 92%) и что, вываливать советника за какую то цифирю которую считал сам?

уверен, у Вас бы не было вообще подобных запросов, если бы программа шла на реале так же как на демо

она на реале не работает, это 100%

Поясните, что такое тестерная подгонка под историю и как ее осуществить на демо-счете.

Откуда у Вас взялась (значит просадка 92%) если в отчете Максимальная просадка 5 600 000.00 (6,76%) Относительная просадка 23,14% (12 038,48)

Приведите пример программы, которая на демо дает БОЛЬШУЮ прибыль а на реале сливает. Может быть среди выложенных Вами на маркет такие есть?


 
Konstantin Erin:

Поясните, что такое тестерная подгонка под историю и как ее осуществить на демо-счете.

И откуда у Вас взялась (значит просадка 92%) если в отчете Максимальная просадка 5 600 000.00 (6,76%) Относительная просадка 23,14% (12 038,48)


корочччч поздравляю

я такое делал давненько уже

https://www.mql5.com/ru/forum/146887/page31#comment_3702830

Для любителей меряться... достижениями)))
Для любителей меряться... достижениями)))
  • 2013.11.18
  • www.mql5.com
Ветка создана специально для любителей мериться своими достижениями. Прошу не стесняться. Для примера наковырял, специально для стесняющихся...
 
Renat Akhtyamov:

корочччч поздравляю

я такое делал давненько уже

https://www.mql5.com/ru/forum/146887/page31#comment_3702830

Тот рисунок относится к тестеру, а я Вам толкую про ДЕМО.

Может ответите: Поясните, что такое тестерная подгонка под историю и как ее осуществить на демо-счете

 
Konstantin Erin:

Тот рисунок относится к тестеру, а я Вам толкую про ДЕМО.

Может ответите: Поясните, что такое тестерная подгонка под историю и как ее осуществить на демо-счете

я и говорю про то что это демо, а не реал

соответственно не тестер,

вопрос про тестер снят

 
Костя  твои  скриншоты  показывают   торговлю  ПРОТИВ   тренда . А как же твоё  изречение  " тренд йо френд " ? 
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