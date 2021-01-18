Ищу добровольцев для обкатки советника - страница 5
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Демо VS реал. Приведите пример советника, дающего на демо БОЛЬШУЮ прибыль и сливающего реал.
Открыл профиль Ваш - 12 продуктов на маркет + сигнал. Ваше направление - клепать продукты для маркета. И видимо фриланс. Вас интересует теоретический вопрос.
У меня 55 лет опыта программирования. Направление работы - получить профит.
Один знакомый в аналогичной ситуации выпытывал у меня какой-то коэффициент качества. Возможно, это то, что Вас интересует.
Какой мне смысл делиться с Вами? Хотите сотрудничать - пожалуйста. Я приоткрыл свой багаж. Ваш ход: Поделитесь прибыльным советником.
Вот последние сделки. Из этого можно вычислить все то, что Вы хотите. Заодно и нам сообщите...
Type Size Item PriceOp S / L T / P Price Cl Profit
sell 391.98 eurusd 1.10344 1.10393 1.10300 1.10300 17 247.12
buy 416.61 eurusd 1.10254 1.10206 1.10301 1.10301 19 580.67
sell 444.59 eurusd 1.10325 1.10374 1.10279 1.10279 20 451.14
buy 473.80 usdcad 1.30136 1.30085 1.30162 1.30162 9 464.21
buy 487.32 eurusd 1.10368 1.10322 1.10391 1.10391 11 208.36
sell 503.33 eurusd 1.10407 1.10453 1.10380 1.10380 13 589.91
sell 522.75 usdcad 1.30063 1.30115 1.30037 1.30037 10 452.03
buy 537.68 usdcad 1.30031 1.29979 1.30060 1.30060 11 988.87
А###неть. Респект ветеранам! Или год за три? ну да не суть)
В те годы скрин-шотов ещё не было, понимаю, поэтому верим старому доброму копи-пасту. Так держать! ;))
Демо VS реал. Приведите пример советника, дающего на демо БОЛЬШУЮ прибыль и сливающего реал.
Открыл профиль Ваш - 12 продуктов на маркет + сигнал. Ваше направление - клепать продукты для маркета. И видимо фриланс. Вас интересует теоретический вопрос.
У меня 55 лет опыта программирования. Направление работы - получить профит.
Один знакомый в аналогичной ситуации выпытывал у меня какой-то коэффициент качества. Возможно, это то, что Вас интересует.
Какой мне смысл делиться с Вами? Хотите сотрудничать - пожалуйста. Я приоткрыл свой багаж. Ваш ход: Поделитесь прибыльным советником.
Вот последние сделки. Из этого можно вычислить все то, что Вы хотите. Заодно и нам сообщите...
Type Size Item PriceOp S / L T / P Price Cl Profit
sell 391.98 eurusd 1.10344 1.10393 1.10300 1.10300 17 247.12
buy 416.61 eurusd 1.10254 1.10206 1.10301 1.10301 19 580.67
sell 444.59 eurusd 1.10325 1.10374 1.10279 1.10279 20 451.14
buy 473.80 usdcad 1.30136 1.30085 1.30162 1.30162 9 464.21
buy 487.32 eurusd 1.10368 1.10322 1.10391 1.10391 11 208.36
sell 503.33 eurusd 1.10407 1.10453 1.10380 1.10380 13 589.91
sell 522.75 usdcad 1.30063 1.30115 1.30037 1.30037 10 452.03
buy 537.68 usdcad 1.30031 1.29979 1.30060 1.30060 11 988.87
В 1965 году начали программировать? На каком языке и на каких машинах, и кстати, как ваша должность или специальность тогда называлась. Интересно очень.
В 1965 году начали программировать? На каком языке и на каких машинах, и кстати, как ваша должность или специальность тогда называлась. Интересно очень.
Языки: АП Наири, Алгол и машинный язык трехадресной машины Стрела теоретически, Машинный язык Урал-11 практически. Студент -> Инженер -> ...
Наири... перфокарты... Круто)))
Демо VS реал. Приведите пример советника, дающего на демо БОЛЬШУЮ прибыль и сливающего реал.
Открыл профиль Ваш - 12 продуктов на маркет + сигнал. Ваше направление - клепать продукты для маркета. И видимо фриланс. Вас интересует теоретический вопрос.
У меня 55 лет опыта программирования. Направление работы - получить профит.
Один знакомый в аналогичной ситуации выпытывал у меня какой-то коэффициент качества. Возможно, это то, что Вас интересует.
Какой мне смысл делиться с Вами? Хотите сотрудничать - пожалуйста. Я приоткрыл свой багаж. Ваш ход: Поделитесь прибыльным советником.
Вот последние сделки. Из этого можно вычислить все то, что Вы хотите. Заодно и нам сообщите...
Type Size Item PriceOp S / L T / P Price Cl Profit
sell 391.98 eurusd 1.10344 1.10393 1.10300 1.10300 17 247.12
buy 416.61 eurusd 1.10254 1.10206 1.10301 1.10301 19 580.67
sell 444.59 eurusd 1.10325 1.10374 1.10279 1.10279 20 451.14
buy 473.80 usdcad 1.30136 1.30085 1.30162 1.30162 9 464.21
buy 487.32 eurusd 1.10368 1.10322 1.10391 1.10391 11 208.36
sell 503.33 eurusd 1.10407 1.10453 1.10380 1.10380 13 589.91
sell 522.75 usdcad 1.30063 1.30115 1.30037 1.30037 10 452.03
buy 537.68 usdcad 1.30031 1.29979 1.30060 1.30060 11 988.87
мой профиль - это просто лояльное отношение к стратегии сайта
но меня интересовал только риск, чтобы понять - тестерная подгонка под историю или нет
ну вижу, что в пределах 7% (значит просадка 92%) и что, вываливать советника за какую то цифирю которую считал сам?
уверен, у Вас бы не было вообще подобных запросов, если бы программа шла на реале так же как на демоона на реале не работает, это 100%
мой профиль - это просто лояльное отношение к стратегии сайта
но меня интересовал только риск, чтобы понять - тестерная подгонка под историю или нет
ну вижу, что в пределах 7% (значит просадка 92%) и что, вываливать советника за какую то цифирю которую считал сам?
уверен, у Вас бы не было вообще подобных запросов, если бы программа шла на реале так же как на демоона на реале не работает, это 100%
Поясните, что такое тестерная подгонка под историю и как ее осуществить на демо-счете.
Откуда у Вас взялась (значит просадка 92%) если в отчете Максимальная просадка 5 600 000.00 (6,76%) Относительная просадка 23,14% (12 038,48)
Приведите пример программы, которая на демо дает БОЛЬШУЮ прибыль а на реале сливает. Может быть среди выложенных Вами на маркет такие есть?
Поясните, что такое тестерная подгонка под историю и как ее осуществить на демо-счете.
И откуда у Вас взялась (значит просадка 92%) если в отчете Максимальная просадка 5 600 000.00 (6,76%) Относительная просадка 23,14% (12 038,48)
корочччч поздравляю
я такое делал давненько уже
https://www.mql5.com/ru/forum/146887/page31#comment_3702830
корочччч поздравляю
я такое делал давненько уже
https://www.mql5.com/ru/forum/146887/page31#comment_3702830
Тот рисунок относится к тестеру, а я Вам толкую про ДЕМО.
Может ответите: Поясните, что такое тестерная подгонка под историю и как ее осуществить на демо-счете
Тот рисунок относится к тестеру, а я Вам толкую про ДЕМО.
Может ответите: Поясните, что такое тестерная подгонка под историю и как ее осуществить на демо-счете
я и говорю про то что это демо, а не реал
соответственно не тестер,
вопрос про тестер снят