Ищу добровольцев для обкатки советника - страница 6
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Костя привет ! Привожу скрины теста твоего советника .
Вижу и Vitaly Muzichenko здесь !!!
Он точно обкатает !!!А вот его коронное слово : Пока вижу _так_
Уважаемый Звездочет, он же Мамаев Магомед Хан-Магомедович!
Ты жаловался, что каждый месяц пополняешь депозит на штуку долларов и сливаешь. Мне стало жалко твою зарплату спец-электрика по железо-бетонным изделиям.
Я подсказал тебе как срубить по-легкой на ЕВРО. Вместо этого ты только выставил на форум скрин.
Я подарил тебе прибыльный советник - ты уже год гоняешь его в тестере. И что? По-прежнему будешь по штуке в месяц скармливать брокеру?
Хорошо тому, у кого зарплата большая...
Аркьни
Костя твой советник рвёт !
Пора на демо и реал.
Уважаемый Звездочет, он же Мамаев Магомед Хан-Магомедович!
...
Я подарил тебе прибыльный советник - ты уже год гоняешь его в тестере. И что? По-прежнему будешь по штуке в месяц скармливать брокеру?
...
Есть ли возможность где-нибудь его скачать и потестировать?
Костя твой советник рвёт !
Вы чо
в день по 15 дней теструете?
чо за тормознутый комп?
;)
В порядке обмена опытом покажите парочку демо-граалей
Откройте сообщения в личку - пришлю или напишите, как вас найти в телеграме, там могу аналогичный вашему советник показать, тоже миллионами наколачивает за 2-3 дня со $100
Откройте сообщения в личку - пришлю или напишите, как вас найти в телеграме, там могу аналогичный вашему советник показать, тоже миллионами наколачивает за 2-3 дня со $100
я тоже тут нашёл такого эксперта - правда со 100 долларами не пробовал. а вот с 50 000 рублей и плечом 500
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правда есть одно "но" Автор Эксперта вам указывает, на какой паре тестировать и на каком периоде времени. (он не дёшево стоит)
- поэтому я не верю таким картинкам.
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а вот результат на другой паре и ещё на других парах, такая же картина.