Ищу добровольцев для обкатки советника - страница 6

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Костя  привожу  твой прогноз  по  евродоллару  
 

Костя  привет ! Привожу скрины теста твоего  советника .


[Удален]  
Dark Kchlyzov:

Вижу и  Vitaly Muzichenko здесь !!! 

Он точно обкатает !!!

А вот его коронное слово :  Пока вижу _так_
В точку!
 
ZvezdochetКостя  привет ! Привожу скрины теста твоего  советника .

Уважаемый Звездочет, он же Мамаев Магомед Хан-Магомедович!

Ты жаловался, что каждый месяц пополняешь депозит на штуку долларов и сливаешь. Мне стало жалко твою зарплату спец-электрика по железо-бетонным изделиям.

Я подсказал тебе как срубить по-легкой на ЕВРО. Вместо этого ты только выставил на форум скрин.

Я подарил тебе прибыльный советник - ты уже год гоняешь его в тестере. И что? По-прежнему будешь по штуке в месяц скармливать брокеру?

Хорошо тому, у кого зарплата большая...

Аркьни

 
Костя  твой советник  рвёт !
 
Zvezdochet:
Костя  твой советник  рвёт !

Пора на демо и реал.

 
Konstantin Erin:

Уважаемый Звездочет, он же Мамаев Магомед Хан-Магомедович!

...

Я подарил тебе прибыльный советник - ты уже год гоняешь его в тестере. И что? По-прежнему будешь по штуке в месяц скармливать брокеру?

...

Есть ли возможность где-нибудь его скачать и потестировать?

 
Zvezdochet:
Костя  твой советник  рвёт !

Вы чо

в день по 15 дней теструете?

чо за тормознутый комп?

;)

 
Konstantin Erin:

В порядке обмена опытом покажите парочку демо-граалей

Откройте сообщения в личку - пришлю или напишите, как вас найти в телеграме, там могу аналогичный вашему советник показать, тоже миллионами наколачивает за 2-3 дня со $100

[Удален]  
Aleksandr Matveev:

Откройте сообщения в личку - пришлю или напишите, как вас найти в телеграме, там могу аналогичный вашему советник показать, тоже миллионами наколачивает за 2-3 дня со $100

я тоже тут нашёл такого эксперта - правда со 100 долларами не пробовал. а вот с 50 000 рублей и плечом 500 

Снимок 50 000.1

Снимок 50 000

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правда есть одно "но" Автор Эксперта вам указывает, на какой паре тестировать и на каком периоде времени. (он не дёшево стоит)

- поэтому я не верю таким картинкам.

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а вот результат на другой паре и ещё на других парах, такая же картина.

Снимок 3 

Снимок 31

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