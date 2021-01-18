Ищу добровольцев для обкатки советника - страница 2

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Dark Kchlyzov:

Вижу и  Vitaly Muzichenko здесь !!! 

Он точно обкатает !!!

А вот его коронное слово :  Пока вижу _так_

Спасибо за рекламу моей скромной персоны!

 
FullEngine:
Просьба внимательно ознакомиться с предложением.
Код будет подготовлен для работы участнику после настройки под его четкие предпочтения с прикреплением к его счету.
Пишите в ЛС.

Ну нет так нет.

 
FullEngine:
Возможно 2 варианта запуска:
- на моем VPS, доступен будет мониторинг для наблюдения и выводов
- на VPS участника.

Не совсем понятно, зачем нужны тогда третьи лица, если Вы можете проводить тесты на своём VPS?

В общем, если есть советник и к нему сет, то могу поставить на демку. Скидывайте в личные сообщения.

На график установлю индикатор и советник, отслеживающий ордера, просадку, прибыль по всем парам. Сделаю также мониторинг mql.

В качестве обратной связи, через пару недель после того, как увижу всю работу советника, напишу честно о его перспективности. В своё время потратил несколько месяцев на тест пары тысяч советников. В итоге все они меня разочаровали)

[Удален]  
Vitaliy Kuznetsov:

Не совсем понятно, зачем нужны тогда третьи лица, если Вы можете проводить тесты на своём VPS?


С позиции инвестора советник даёт очень широкий спектр вариантов по доходности, риску, временным интервалам. Необходима зацепка "Лучше синица в руках" в виде четко выбранных критериев результативности.
Для одного человека подойдёт 10% в день, но каждый. Другой мерит минутами, часами, неделями, месяцами и т.д.
По сути, советник ориентирован больше на задачи инвестора, а не на возможности рынка.
С третьими лицами возможна дальнейшая работа.
 
FullEngine:
С позиции инвестора советник даёт очень широкий спектр вариантов по доходности, риску, временным интервалам. Необходима зацепка "Лучше синица в руках" в виде четко выбранных критериев результативности.
Для одного человека подойдёт 10% в день, но каждый. Другой мерит минутами, часами, неделями, месяцами и т.д.
По сути, советник ориентирован больше на задачи инвестора, а не на возможности рынка.
С третьими лицами возможна дальнейшая работа.
Тут Ваши рассуждения вполне справедливы. Кто-то может подумать, что 10% в день удовлетворят и того, кому надо 10% в месяц.

Однажды создал систему. Шесть советников анализировали 6 инструментов и передавали седьмому, который торговал.


За 12 с хвостиком часов - запустил в 8-00 утра, отчет сделан в 20 с минутами - из $100 на демо они сделали $218 миллионов.

Даже график отчета терминала от удивления заглючил и отрезал последние 4 цифры правой оси.

На реал побоялся ставить - просадка $5 600 000 (хотя это всего 6,76%). Такое трудно перенести!

 
Konstantin Erin:
....

На реал побоялся ставить - просадка $5 600 000 (хотя это всего 6,76%). Такое трудно перенести!

Вот тут вы и ошиблись. Вам стоило открыть тут тему и найти добровольных помощников для обкатки советника.

 
Andrei Novichkov:

Вот тут вы и ошиблись. Вам стоило открыть тут тему и найти добровольных помощников для обкатки советника.

Вы думаете, кто-либо перенесет просадку в 5 миллионов долларов? И согласится ли кто иметь баланс 200 миллионов долларов?

Хотел сигнал сделать - но с таким балансом как на другой день торговать?

 
Konstantin Erin:

Вы думаете, кто-либо перенесет просадку в 5 миллионов долларов? И согласится ли кто иметь баланс 200 миллионов долларов?

Хотел сигнал сделать - но с таким балансом как на другой день торговать?

А тут надо формулу, до определенного размера депо риск один, а затем чем больше депо тем ниже риск. 

 
Roman KutemovА тут надо формулу, до определенного размера депо риск один, а затем чем больше депо тем ниже риск. 

У меня там риск постоянный 66%. С ростом депозита объем растет. И депозит растет все быстрее. Первая часть рисунка смахивает на экспоненту.

Но вот объем достигает МаксЛот=100. Дальше стоп. График вытягивается в прямую линию. Можно открывать сразу два ордера или более. Так что резерв есть.

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Позиционирование графика
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Позиционирование графика
  • www.mql5.com
Позиционирование графика - Константы графиков - Константы, перечисления и структуры - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
[Удален]  
Konstantin Erin:
Тут Ваши рассуждения вполне справедливы. Кто-то может подумать, что 10% в день удовлетворят и того, кому надо 10% в месяц.

Однажды создал систему. Шесть советников анализировали 6 инструментов и передавали седьмому, который торговал.


За 12 с хвостиком часов - запустил в 8-00 утра, отчет сделан в 20 с минутами - из $100 на демо они сделали $218 миллионов.

Даже график отчета терминала от удивления заглючил и отрезал последние 4 цифры правой оси.

На реал побоялся ставить - просадка $5 600 000 (хотя это всего 6,76%). Такое трудно перенести!

А что, и я бы взялся потестировать:) И... даже на реале:)

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