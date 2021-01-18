Ищу добровольцев для обкатки советника - страница 2
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Вижу и Vitaly Muzichenko здесь !!!
Он точно обкатает !!!А вот его коронное слово : Пока вижу _так_
Спасибо за рекламу моей скромной персоны!
Просьба внимательно ознакомиться с предложением.
Ну нет так нет.
Не совсем понятно, зачем нужны тогда третьи лица, если Вы можете проводить тесты на своём VPS?
В общем, если есть советник и к нему сет, то могу поставить на демку. Скидывайте в личные сообщения.
На график установлю индикатор и советник, отслеживающий ордера, просадку, прибыль по всем парам. Сделаю также мониторинг mql.
В качестве обратной связи, через пару недель после того, как увижу всю работу советника, напишу честно о его перспективности. В своё время потратил несколько месяцев на тест пары тысяч советников. В итоге все они меня разочаровали)
Не совсем понятно, зачем нужны тогда третьи лица, если Вы можете проводить тесты на своём VPS?
С позиции инвестора советник даёт очень широкий спектр вариантов по доходности, риску, временным интервалам. Необходима зацепка "Лучше синица в руках" в виде четко выбранных критериев результативности.
Однажды создал систему. Шесть советников анализировали 6 инструментов и передавали седьмому, который торговал.
За 12 с хвостиком часов - запустил в 8-00 утра, отчет сделан в 20 с минутами - из $100 на демо они сделали $218 миллионов.
Даже график отчета терминала от удивления заглючил и отрезал последние 4 цифры правой оси.
На реал побоялся ставить - просадка $5 600 000 (хотя это всего 6,76%). Такое трудно перенести!
....
На реал побоялся ставить - просадка $5 600 000 (хотя это всего 6,76%). Такое трудно перенести!
Вот тут вы и ошиблись. Вам стоило открыть тут тему и найти добровольных помощников для обкатки советника.
Вот тут вы и ошиблись. Вам стоило открыть тут тему и найти добровольных помощников для обкатки советника.
Вы думаете, кто-либо перенесет просадку в 5 миллионов долларов? И согласится ли кто иметь баланс 200 миллионов долларов?
Хотел сигнал сделать - но с таким балансом как на другой день торговать?
Вы думаете, кто-либо перенесет просадку в 5 миллионов долларов? И согласится ли кто иметь баланс 200 миллионов долларов?
Хотел сигнал сделать - но с таким балансом как на другой день торговать?
У меня там риск постоянный 66%. С ростом депозита объем растет. И депозит растет все быстрее. Первая часть рисунка смахивает на экспоненту.
Но вот объем достигает МаксЛот=100. Дальше стоп. График вытягивается в прямую линию. Можно открывать сразу два ордера или более. Так что резерв есть.
Тут Ваши рассуждения вполне справедливы. Кто-то может подумать, что 10% в день удовлетворят и того, кому надо 10% в месяц.
Однажды создал систему. Шесть советников анализировали 6 инструментов и передавали седьмому, который торговал.
За 12 с хвостиком часов - запустил в 8-00 утра, отчет сделан в 20 с минутами - из $100 на демо они сделали $218 миллионов.
Даже график отчета терминала от удивления заглючил и отрезал последние 4 цифры правой оси.
На реал побоялся ставить - просадка $5 600 000 (хотя это всего 6,76%). Такое трудно перенести!
А что, и я бы взялся потестировать:) И... даже на реале:)