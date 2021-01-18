Ищу добровольцев для обкатки советника - страница 7
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я тоже тут нашёл такого эксперта - правда со 100 долларами не пробовал. а вот с 50 000 рублей и плечом 500
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правда есть одно "но" Автор Эксперта вам указывает, на какой паре тестировать и на каком периоде времени. (он не дёшево стоит)
- поэтому я не верю таким картинкам.
Какой смысл продавать такого Эксперта, если он миллионы рубит, по любому есть подвох.
Какой смысл продавать такого Эксперта, если он миллионы рубит, по любому есть подвох.
- ну да! какой дурак будет продавать, такое чудо эксперта!? - вот и говорю, не верю я таким картинкам.
- ну да! какой дурак будет продавать, такое чудо эксперта!? - вот и говорю, не верю я таким картинкам.
Вот такая картинка есть))) Полную картинку с расшифровкой убрал, кто надо - те увидели.
Правда от них нет особого смысла, в реале будет слив.
я тоже тут нашёл такого эксперта - правда со 100 долларами не пробовал. а вот с 50 000 рублей и плечом 500
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правда есть одно "но" Автор Эксперта вам указывает, на какой паре тестировать и на каком периоде времени. (он не дёшево стоит)
- поэтому я не верю таким картинкам.
Уважаемый SanAlex!!! Ваша система - тестерный грааль. Таких много
Вы читать умеете? Описываемая мною система состоит, как минимум, из двух экспертов.
И работает на ДЕМО. График приведен для системы из семи взаимосвязанных экспертов
Уважаемый SanAlex!!! Ваша система - тестерный грааль. Таких много
Вы читать умеете? Описываемая мною система состоит, как минимум, из двух экспертов.
И работает на ДЕМО. График приведен для системы из семи взаимосвязанных экспертов
На ДЕМО этот Эксперт тоже работает, но только на одном брокере и именно на ДЕМО, т.к. там исполнение без проскальзываний. Прибыль только гораздо меньше. На реале за счет проскальзываний - слив.
Откройте сообщения в личку - пришлю или напишите, как вас найти в телеграме, там могу аналогичный вашему советник показать, тоже миллионами наколачивает за 2-3 дня со $100
Уважаемый Aleksandr Matveev!!! Я спрашивал про ДЕМО-грааль.
Мне на днях 80 лет исполняется. Заводить телеграму для меня поздно.
Ваш советник наколачивает в тестере? Если так, то это мало интересно. А вот если на демо - присылайте в личку.
Уважаемый Aleksandr Matveev!!! Я спрашивал про ДЕМО-грааль.
Мне на днях 80 лет исполняется. Заводить телеграму для меня поздно.
Ваш советник наколачивает в тестере? Если так, то это мало интересно. А вот если на демо - присылайте в личку.
Что присылать?? Уже сюда в общий доступ выслал результаты теста. На демо работает ТОЛЬКО У ОДНОГО БРОКЕРА, сам демо счет уже удален, там прибыль в разы меньше.
Уважаемый Aleksandr Matveev!!! Я спрашивал про ДЕМО-грааль.
Мне на днях 80 лет исполняется. Заводить телеграму для меня поздно.
Ваш советник наколачивает в тестере? Если так, то это мало интересно. А вот если на демо - присылайте в личку.
Мои поздравления с юбилеем заранее и долгих лет жизни, правда к делу это мало относится. Какие-то подробности могу обсудить только в телеграме, т.к. там хоть какая-то приватность есть.
Откройте сообщения в личку - пришлю или напишите, как вас найти в телеграме, там могу аналогичный вашему советник показать, тоже миллионами наколачивает за 2-3 дня со $100
Мне на днях 80 лет исполняется. Заводить телеграму для меня поздно.
Присоединюсь к поздравлениям) Долгих лет!!! Что б все радовали, особенно близкие!