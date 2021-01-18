Ищу добровольцев для обкатки советника - страница 7

Новый комментарий
 
SanAlex:

я тоже тут нашёл такого эксперта - правда со 100 долларами не пробовал. а вот с 50 000 рублей и плечом 500 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

правда есть одно "но" Автор Эксперта вам указывает, на какой паре тестировать и на каком периоде времени. (он не дёшево стоит)

- поэтому я не верю таким картинкам.

Какой смысл продавать такого Эксперта, если он миллионы рубит, по любому есть подвох.

[Удален]  
Aleksandr Matveev:

Какой смысл продавать такого Эксперта, если он миллионы рубит, по любому есть подвох.

- ну да! какой дурак будет продавать, такое чудо эксперта!? - вот и говорю, не верю я таким картинкам.

 
anAlex:

- ну да! какой дурак будет продавать, такое чудо эксперта!? - вот и говорю, не верю я таким картинкам.


Вот такая картинка есть))) Полную картинку с расшифровкой убрал, кто надо - те увидели.

Правда от них нет особого смысла, в реале будет слив.

 
SanAlex:

я тоже тут нашёл такого эксперта - правда со 100 долларами не пробовал. а вот с 50 000 рублей и плечом 500 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

правда есть одно "но" Автор Эксперта вам указывает, на какой паре тестировать и на каком периоде времени. (он не дёшево стоит)

- поэтому я не верю таким картинкам.

Уважаемый SanAlex!!! Ваша система - тестерный грааль. Таких много

Вы читать умеете? Описываемая мною система состоит, как минимум, из двух экспертов.

И работает на ДЕМО. График приведен для системы из семи взаимосвязанных экспертов

 
Konstantin Erin:

Уважаемый SanAlex!!! Ваша система - тестерный грааль. Таких много

Вы читать умеете? Описываемая мною система состоит, как минимум, из двух экспертов.

И работает на ДЕМО. График приведен для системы из семи взаимосвязанных экспертов

На ДЕМО этот Эксперт тоже работает, но только на одном брокере и именно на ДЕМО, т.к. там исполнение без проскальзываний. Прибыль только гораздо меньше. На реале за счет проскальзываний - слив.

 
Aleksandr Matveev:

Откройте сообщения в личку - пришлю или напишите, как вас найти в телеграме, там могу аналогичный вашему советник показать, тоже миллионами наколачивает за 2-3 дня со $100

Уважаемый Aleksandr Matveev!!! Я спрашивал про ДЕМО-грааль.

Мне на днях 80 лет исполняется. Заводить телеграму для меня поздно.

Ваш советник наколачивает в тестере? Если так, то это мало интересно. А вот если на демо - присылайте в личку.

 
Konstantin Erin:

Уважаемый Aleksandr Matveev!!! Я спрашивал про ДЕМО-грааль.

Мне на днях 80 лет исполняется. Заводить телеграму для меня поздно.

Ваш советник наколачивает в тестере? Если так, то это мало интересно. А вот если на демо - присылайте в личку.

Что присылать?? Уже сюда в общий доступ выслал результаты теста. На демо работает ТОЛЬКО У ОДНОГО БРОКЕРА, сам демо счет уже удален, там прибыль в разы меньше.

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
  • www.mql5.com
Информация о счете - Состояние окружения - Константы, перечисления и структуры - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Konstantin Erin:

Уважаемый Aleksandr Matveev!!! Я спрашивал про ДЕМО-грааль.

Мне на днях 80 лет исполняется. Заводить телеграму для меня поздно.

Ваш советник наколачивает в тестере? Если так, то это мало интересно. А вот если на демо - присылайте в личку.

Мои поздравления с юбилеем заранее и долгих лет жизни, правда к делу это мало относится. Какие-то подробности могу обсудить только в телеграме, т.к. там хоть какая-то приватность есть.

 
Aleksandr Matveev:

Откройте сообщения в личку - пришлю или напишите, как вас найти в телеграме, там могу аналогичный вашему советник показать, тоже миллионами наколачивает за 2-3 дня со $100

Сообщения в личку открыты. Пришлите. Вы меня заинтриговали...
 
Konstantin Erin:


Мне на днях 80 лет исполняется. Заводить телеграму для меня поздно.


Присоединюсь к поздравлениям) Долгих лет!!! Что б все радовали, особенно близкие!

12345678
Новый комментарий