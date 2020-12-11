Нелепая проблема при установке Мetatrader5 в Windows10. Я в шоке. И чего делать ?
нелепая картинка
Здравствуйте.
Торгую на Мосбирже на ФОРТС с помощью МТ5 с 2014 г. В 2020 году МТ5 стал частенько зависать при резком движении рынка. В таком случае я закрываю его через Диспетчер задач. В этом случае иногда он слетает с ноута (перестаёт запускаться) и я устаналиваю его заново (с помощью личного кабинета). До сегодняшнего дня всё было отлично.Сегодня он снова слетел и я попытался установить его заново. Скачал из личного кабинета брокера "Открытие" дистрибутив (для срочного рынка), файл open5setup и запустил его.При этом я увидел вот такую картинку.
Поэтому сейчас дорога каждая минута. Всего доброго, с нетерпением жду ответа.
П.С. Это копия письма, отправленного в техподдержку брокера.
Это возможно 10ки проявления. Если Вы не запрещали через групповые политики обновления, то 10ка с недавних дней обновляется без спросу пользователя, отсрочка на 35 дней только возможна. В 10ке нет штатных способов запрета обновлений.
Правка, да это их политика. Не дает возможности поставить прогу через сетап или МСИ . Требует обновления. На 7ке поэтому сижу.
Это возможно 10ки проявления. Если Вы не запрещали через групповые политики обновления, то 10ка с недавних дней обновляется без спросу пользователя, отсрочка на 35 дней только возможна. В 10ке нет штатных способов запрета обновлений.
У меня Windows10 Home, не обновляюсь принципиально (дисковое место на ноуте важнее), обе штатные службы обновления остановлены (через раздел "Службы"), да плюс Update Orchestrator Service (UsoSvc) заблокирована через редактор реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services -> UsoSvc -> Start (значение установлено 4)
И всёёё, винда не обновляется, и всё работает отлично - инет, безопасность, скачивание, фильмы, картинки и всё прочее.
А тут вот такой бред, впервые. У кого-то такое было ????
Разработчики Метатрейдера, ау.... как их спросить ???
У меня Windows10 Home, не обновляюсь принципиально
Сколько занимает места в ГБ ?
Сколько занимает места в ГБ ?
посмотрел, папка Windows 19 Гб показывает.
А у меня SSD на ноуте 128 Гб. И всё. Больше на борту памяти нет вообще. Бюджетная модель. Хоть и экран 17".
У меня Windows10 Home, не обновляюсь принципиально (дисковое место на ноуте важнее), обе штатные службы обновления остановлены (через раздел "Службы"), да плюс Update Orchestrator Service (UsoSvc) заблокирована через редактор реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services -> UsoSvc -> Start (значение установлено 4)
И всёёё, винда не обновляется, и всё работает отлично - инет, безопасность, скачивание, фильмы, картинки и всё прочее.
А тут вот такой бред, впервые. У кого-то такое было ????
Разработчики Метатрейдера, ау.... как их спросить ???
Я бы для верности понимания попытался бы установить другую прогу, и посмотреть как установится, потом можно снести. И еще проверил бы настройки обновления.
Техподдержка брокера прислала ответ, что установка должна идти без проблем.
Заново скачал установочный файл МТ5, запускаю - результат тот же (нелепая картинка).
Похоже, винда упёрлась рогом, и теперь мне не установить никакую новую прогу ?
Альтернатива - обновиться по полной программе, это потребует тысячи человеко-часов и всё место на SSD (фильмы, музыка, книги - всё долой ???)
Я в трауре.
посмотрел, папка Windows 19 Гб показывает.
А у меня SSD на ноуте 128 Гб. И всё. Больше на борту памяти нет вообще. Бюджетная модель. Хоть и экран 17".
У меня сейчас такая
Выпуск Windows 10 Домашняя для одного языка Версия 20H2 Сборка ОС 19042.685
Занимает 21,7 ГБ
IAmLegend:
фильмы, музыка, книги - всё долой ???
Ну можно же ставить не начисто, а поверх. Тем более если скачать обнавлятор, то после установки будет папка windows.old где все файлы должны остаться.
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Здравствуйте.
Торгую на Мосбирже на ФОРТС с помощью МТ5 с 2014 г. В 2020 году МТ5 стал частенько зависать при резком движении рынка. В таком случае я закрываю его через Диспетчер задач. В этом случае иногда он слетает с ноута (перестаёт запускаться) и я устанавливаю его заново (с помощью личного кабинета). До сегодняшнего дня всё было отлично.Сегодня он снова слетел и я попытался установить его заново. Скачал из личного кабинета брокера "Открытие" дистрибутив (для срочного рынка), файл open5setup и запустил его.При этом я увидел вот такую картинку.
Поэтому сейчас дорога каждая минута. Всего доброго, с нетерпением жду ответа.
П.С. Это копия письма, отправленного в техподдержку брокера.