Нелепая проблема при установке Мetatrader5 в Windows10. Я в шоке. И чего делать ?

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Здравствуйте.

Торгую на Мосбирже на ФОРТС с помощью МТ5 с 2014 г. В 2020 году МТ5 стал частенько зависать при резком движении рынка. В таком случае я закрываю его через Диспетчер задач. В этом случае иногда он слетает с ноута (перестаёт запускаться) и я устанавливаю его заново (с помощью личного кабинета). До сегодняшнего дня всё было отлично.Сегодня он снова слетел и я попытался установить его заново. Скачал из личного кабинета брокера "Открытие" дистрибутив (для срочного рынка), файл open5setup и запустил его.При этом я увидел вот такую картинку.

Это нормально ? И что мне с этим делать ? Мне что, предлагают обновить Windows ? 
Чтобы я мог установить МТ5 ? (я не обновлял Windows последние пару лет, обновы просто 
пожирают дисковое пространство моего ноута). Последняя беспроблемная переустановка 
МТ5 у меня была где-то в августе-сентябре. Очень прошу помочь как можно оперативнее. 
Без МТ5 я как без рук, у меня там свои индикаторы, скрипты, для это единственный 
приемлемый для меня торговый терминал. Торгую каждый день. 

Поэтому сейчас дорога каждая минута. Всего доброго, с нетерпением жду ответа.

П.С. Это копия письма, отправленного в  техподдержку брокера.


Ордерa, позиции и сделки в MetaTrader 5
Ордерa, позиции и сделки в MetaTrader 5
  • www.mql5.com
Конечной целью трейдера является извлечение прибыли посредством торговых операций на финансовых рынках. В этой статье дается описание терминов и процессов торговой платформы MetaTarder 5, знание которых необходимо для правильного понимания работы торговых функций языка MQL5. Ордера — это принятые торговым сервером запросы на совершение торговых...
 

нелепая картинка

 
IAmLegend:

Здравствуйте.

Торгую на Мосбирже на ФОРТС с помощью МТ5 с 2014 г. В 2020 году МТ5 стал частенько зависать при резком движении рынка. В таком случае я закрываю его через Диспетчер задач. В этом случае иногда он слетает с ноута (перестаёт запускаться) и я устаналиваю его заново (с помощью личного кабинета). До сегодняшнего дня всё было отлично.Сегодня он снова слетел и я попытался установить его заново. Скачал из личного кабинета брокера "Открытие" дистрибутив (для срочного рынка), файл open5setup и запустил его.При этом я увидел вот такую картинку.

Это нормально ? И что мне с этим делать ? Мне что, предлагают обновить Windows ? 
Чтобы я мог установить МТ5 ? (я не обновлял Windows последние пару лет, обновы просто 
пожирают дисковое пространство моего ноута). Последняя беспроблемная переустановка 
МТ5 у меня была где-то в августе-сентябре. Очень прошу помочь как можно оперативнее. 
Без МТ5 я как без рук, у меня там свои индикаторы, скрипты, для это единственный 
приемлемый для меня торговый терминал. Торгую каждый день. 

Поэтому сейчас дорога каждая минута. Всего доброго, с нетерпением жду ответа.

П.С. Это копия письма, отправленного в  техподдержку брокера.


Это возможно 10ки проявления. Если Вы не запрещали через групповые политики обновления, то 10ка с недавних дней обновляется без спросу пользователя, отсрочка на 35 дней только возможна. В 10ке нет штатных способов запрета обновлений.

Правка, да это их политика. Не дает возможности поставить прогу через сетап или МСИ . Требует обновления. На 7ке поэтому сижу.

 
Valeriy Yastremskiy:

Это возможно 10ки проявления. Если Вы не запрещали через групповые политики обновления, то 10ка с недавних дней обновляется без спросу пользователя, отсрочка на 35 дней только возможна. В 10ке нет штатных способов запрета обновлений.

У меня Windows10 Home, не обновляюсь принципиально (дисковое место на ноуте важнее), обе штатные службы обновления остановлены (через раздел "Службы"), да плюс Update Orchestrator Service (UsoSvc) заблокирована через редактор реестра: 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services -> UsoSvc -> Start (значение установлено 4)

И всёёё, винда не обновляется, и всё работает отлично - инет, безопасность, скачивание, фильмы, картинки и всё прочее.

А тут вот такой бред, впервые. У кого-то такое было ????

Разработчики Метатрейдера, ау.... как их спросить ??? 


 
IAmLegend:

У меня Windows10 Home, не обновляюсь принципиально 


Сколько занимает места в ГБ ?

 
Evgeniy Chumakov:


Сколько занимает места в ГБ ?

посмотрел, папка Windows 19 Гб показывает.

А у меня SSD на ноуте 128 Гб. И всё. Больше на борту памяти нет вообще. Бюджетная модель. Хоть и экран 17".

 
IAmLegend:

У меня Windows10 Home, не обновляюсь принципиально (дисковое место на ноуте важнее), обе штатные службы обновления остановлены (через раздел "Службы"), да плюс Update Orchestrator Service (UsoSvc) заблокирована через редактор реестра: 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services -> UsoSvc -> Start (значение установлено 4)

И всёёё, винда не обновляется, и всё работает отлично - инет, безопасность, скачивание, фильмы, картинки и всё прочее.

А тут вот такой бред, впервые. У кого-то такое было ????

Разработчики Метатрейдера, ау.... как их спросить ??? 


Я бы для верности понимания попытался бы установить другую прогу, и посмотреть как установится, потом можно снести. И еще проверил бы настройки обновления.

 

Техподдержка брокера прислала ответ, что установка должна идти без проблем.

Заново скачал установочный файл МТ5, запускаю - результат тот же (нелепая картинка).

Похоже, винда упёрлась рогом, и теперь мне не установить никакую новую прогу ?

Альтернатива - обновиться по полной программе, это потребует тысячи человеко-часов и всё место на SSD (фильмы, музыка, книги - всё долой ???)

Я в трауре.

 
IAmLegend:

посмотрел, папка Windows 19 Гб показывает.

А у меня SSD на ноуте 128 Гб. И всё. Больше на борту памяти нет вообще. Бюджетная модель. Хоть и экран 17".


У меня сейчас такая

Выпуск  Windows 10 Домашняя для одного языка
Версия  20H2
Сборка ОС       19042.685

Занимает 21,7 ГБ   

 

IAmLegend:

фильмы, музыка, книги - всё долой ???


Ну можно же ставить не начисто, а поверх.  Тем более если скачать обнавлятор, то после установки будет папка windows.old где все файлы должны остаться.

[Удален]  
Evgeniy Chumakov:


Ну можно же ставить не начисто, а поверх.  Тем более если скачать обнавлятор, то после установки будет папка windows.old где все файлы должны остаться.

windows.old тоже хорошо весит 

- достала винда, со своим обновлением - да ещё настырно, пока не установишь не успокоится.

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