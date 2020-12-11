Нелепая проблема при установке Мetatrader5 в Windows10. Я в шоке. И чего делать ? - страница 2
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Ну можно же ставить не начисто, а поверх. Тем более если скачать обнавлятор, то после установки будет папка windows.old где все файлы должны остаться.
Как это "поверх" ? я вообще не в теме. Можно какие-нибудь ссылки или что спросить у Гугла ?
- достала винда, со своим обновлением - да ещё настырно, пока не установишь не успокоится.
Меня не напрягает
Как это "поверх" ? я вообще не в теме. Можно какие-нибудь ссылки или что спросить у Гугла ?
Поищи типа - установка винды с сохранением файлов и т.д.
Меня не напрягает
самое что,- важная для меня программка ( OneKey Recovery )теперь в этой версии 2004 не работает
- до этой версии всё работало.
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в выходные откатаю назад к 1909 -но они наверное опять установят 2004. как то уже пробовал.
Поищи типа - установка винды с сохранением файлов и т.д.
при обновлении она и так сохраняет все файлы
- это если с флешки устанавливаешь - тогда не получится с файлами, будет просто новая установка.
с рабочего стола - можно запустить установку, тогда с программами и файлами сохранится
могу скинуть папку мт5
распакуете её в любом месте и о туда запустить terminal64.exe
https://yadi.sk/d/qk6AI7l80UrbSA
Как это "поверх" ? я вообще не в теме. Можно какие-нибудь ссылки или что спросить у Гугла ?
портативно можно попробовать установить терминал. С ключом portable. Может удастся обмануть.
Так мне не нужна установка винды...
Теперь тупо снимаю все блокировки обновления - и вперёд...обновляюсь непрерывно.... ближайшие пару недель... или месяц...
То есть я к примеру в 2018-2019 г не обновлялся, и что теперь мне весь этот мусор будет устанавливаться? это сотни гигов !!!!
Или же будут ставиться самые актуальные обновы, за последние несколько месяцев ? Кто крепко в теме ? нужен чёткий ответ.
Я в ноябре где-то мельком видел слух про якобы анонс Майкрософта про какое-то супер-пупер обновление 5 декабря для всех юзеров на планете,
и что якобы отвертеться от него не получится, иначе типа баги-глюки и нет связи с инетом в принципе. Вот это оно, наверно, и прилетело ко мне.
портативно можно попробовать установить терминал. С ключом portable. Может удастся обмануть.
да, я думал об этом, установить на флэшку или SD-карту, но у меня даже дело не доходит до выбора места установки (ProgrammFiles или ещё куда).
Кликаю на установочный файл - предлагают "обновить устройство". Без вариантов.
да, я думал об этом, установить на флэшку или SD-карту, но у меня даже дело не доходит до выбора места установки (ProgrammFiles или ещё куда).
Кликаю на установочный файл - предлагают "обновить устройство". Без вариантов.
сейчас я установлю у себя и сохраню папку и Вы её у себя распакуете
---это она???