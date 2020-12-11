Нелепая проблема при установке Мetatrader5 в Windows10. Я в шоке. И чего делать ? - страница 2

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Evgeniy Chumakov:


Ну можно же ставить не начисто, а поверх.  Тем более если скачать обнавлятор, то после установки будет папка windows.old где все файлы должны остаться.


ОС 


Как это "поверх" ? я вообще не в теме. Можно какие-нибудь ссылки или что спросить у Гугла ?

 
SanAlex:


- достала винда, со своим обновлением - да ещё настырно, пока не установишь не успокоится.



Меня не напрягает

 
IAmLegend:

Как это "поверх" ? я вообще не в теме. Можно какие-нибудь ссылки или что спросить у Гугла ?


Поищи типа - установка винды с сохранением файлов и т.д.

[Удален]  
Evgeniy Chumakov:


Меня не напрягает

самое что,- важная для меня программка ( OneKey Recovery )теперь в этой версии 2004 не работает 

- до этой версии всё работало.

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в выходные откатаю назад к 1909 -но они наверное опять установят 2004. как то уже пробовал. 

[Удален]  
Evgeniy Chumakov:


Поищи типа - установка винды с сохранением файлов и т.д.

при обновлении она и так сохраняет все файлы 

- это если с флешки  устанавливаешь - тогда не получится с файлами, будет просто новая установка.

с рабочего стола - можно запустить установку, тогда с программами и файлами сохранится   

[Удален]  
IAmLegend:



могу скинуть папку мт5 

распакуете её в любом месте и о туда запустить    terminal64.exe

 https://yadi.sk/d/qk6AI7l80UrbSA

Roaming Alpari MT5.zip
Roaming Alpari MT5.zip
  • yadi.sk
Посмотреть и скачать с Яндекс.Диска
 
IAmLegend:

Как это "поверх" ? я вообще не в теме. Можно какие-нибудь ссылки или что спросить у Гугла ?

портативно можно попробовать установить терминал. С ключом portable. Может удастся обмануть.

 

Так мне не нужна установка винды...

Теперь тупо снимаю все блокировки обновления - и вперёд...обновляюсь непрерывно.... ближайшие пару недель... или месяц...

То есть я к примеру в 2018-2019 г не обновлялся, и что теперь мне весь этот мусор будет устанавливаться? это сотни гигов !!!!

Или же будут ставиться самые актуальные обновы, за последние несколько месяцев ? Кто крепко в теме ? нужен чёткий ответ.

Я в ноябре где-то мельком видел слух про якобы анонс Майкрософта  про какое-то супер-пупер обновление 5 декабря для всех юзеров на планете,

и что якобы отвертеться от него не получится, иначе типа баги-глюки и нет связи с инетом в принципе. Вот это оно, наверно, и прилетело ко мне.

 
Valeriy Yastremskiy:

портативно можно попробовать установить терминал. С ключом portable. Может удастся обмануть.

да, я думал об этом, установить на флэшку или SD-карту, но у меня даже дело не доходит до выбора места установки (ProgrammFiles  или ещё куда).

Кликаю на установочный файл - предлагают "обновить устройство". Без вариантов.

[Удален]  
IAmLegend:

да, я думал об этом, установить на флэшку или SD-карту, но у меня даже дело не доходит до выбора места установки (ProgrammFiles  или ещё куда).

Кликаю на установочный файл - предлагают "обновить устройство". Без вариантов.

сейчас я установлю у себя и сохраню папку и Вы её у себя распакуете 

---это она???

Дистрибутив MetaTrader 5 для срочного рынка

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