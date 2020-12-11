Нелепая проблема при установке Мetatrader5 в Windows10. Я в шоке. И чего делать ? - страница 3
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да, я думал об этом, установить на флэшку или SD-карту, но у меня даже дело не доходит до выбора места установки (ProgrammFiles или ещё куда).
Кликаю на установочный файл - предлагают "обновить устройство". Без вариантов.
Нет, поищите поиском как устанавливать портейбл, где там ключ ставить, он изначально в корневую системного диска, и все папки которые в АппДата в обычном режиме, туда ставятся.
Правка. Когда нажимаете Обновить, вы суетесь в папку Программфайлс, а туда ворота закрыты.
могу скинуть папку мт5
распакуете её в любом месте и о туда запустить terminal64.exe
https://yadi.sk/d/qk6AI7l80UrbSA
У меня есть установочный файл МТ5 от моего брокера.
Мне винда не даёт его открыть.
Как и любой другой, вероятно, не даст открыть.
Как это "поверх" ? я вообще не в теме. Можно какие-нибудь ссылки или что спросить у Гугла ?
Ищи WinPE, так можно удалить старую ось и поставить новую
Я себе сделал две оси на одном диске и переключаюсь когда надо
У меня есть установочный файл МТ5 от моего брокера.
Мне винда не даёт его открыть.
Как и любой другой, вероятно, не даст открыть.
так папка с программой - это одно, а установочный это другое. Так Вам от вашего брокера дать папку или нет?????
https://yadi.sk/d/Vgk65L5e8_dt2A
это файлы от этого терминала
У меня есть установочный файл МТ5 от моего брокера.
Мне винда не даёт его открыть.
Как и любой другой, вероятно, не даст открыть.
На будущее запускайте МТ5 с ключом /portable
типа "D:\Bank Alliance MT5\terminal64.exe" /portable
и не будет проблем
Нет, поищите поиском как устанавливать портейбл, где там ключ ставить, он изначально в корневую системного диска, и все папки которые в АппДата в обычном режиме, туда ставятся.
Правка. Когда нажимаете Обновить, вы суетесь в папку Программфайлс, а туда ворота закрыты.
Логично. Займусь этим. Если получится поставить МТ5 или SD-карту (вот это вообще мечта... а можно в принципе?), отпишусь здесь.
Здесь на mql5.com может есть какая инфа на эту тема, попадалась кому ? Я-то по-любому буду искать, но всё же...
У меня есть установочный файл МТ5 от моего брокера.
Мне винда не даёт его открыть.
Как и любой другой, вероятно, не даст открыть.
Берите папку у SanAlex
сделайте ярлык для запуска на рабочий стол и пропишите в свойствах ярлыка /portable
и у Вас все заработает
так папка с программой - это одно, а установочный это другое. Так Вам от вашего брокера дать папку или нет?????
Брокер "Открытие", Московская биржа, секция ФОРТС (срочный рынок).
Если у Вас есть что-либо подходящее, приму и буду благодарен вечно.
Брокер "Открытие", Московская биржа, секция ФОРТС (срочный рынок).
Если у Вас есть что-либо подходящее, приму и буду благодарен вечно.
я скачал Дистрибутив MetaTrader 5 для срочного рынка в открытии - папку сохранил и Вы теперь от туда запустите terminal64
я скачал Дистрибутив MetaTrader 5 для срочного рынка в открытии - папку сохранил и Вы теперь от туда запустите terminal64
Сначала сделайте ярлык для запуска на рабочий стол и пропишите в свойствах ярлыка /portable
а потом ярлыком запускайте