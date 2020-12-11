Нелепая проблема при установке Мetatrader5 в Windows10. Я в шоке. И чего делать ? - страница 3

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IAmLegend:

да, я думал об этом, установить на флэшку или SD-карту, но у меня даже дело не доходит до выбора места установки (ProgrammFiles  или ещё куда).

Кликаю на установочный файл - предлагают "обновить устройство". Без вариантов.

Нет, поищите поиском как устанавливать портейбл, где там ключ ставить, он изначально в корневую системного диска, и все папки которые в АппДата в обычном режиме, туда ставятся.

Правка. Когда нажимаете Обновить, вы суетесь в папку Программфайлс, а туда ворота закрыты.

 
SanAlex:

могу скинуть папку мт5 

распакуете её в любом месте и о туда запустить    terminal64.exe

 https://yadi.sk/d/qk6AI7l80UrbSA

У меня есть установочный файл МТ5 от моего брокера.

Мне винда не даёт его открыть.

Как и любой другой, вероятно, не даст открыть.

 
IAmLegend:

Как это "поверх" ? я вообще не в теме. Можно какие-нибудь ссылки или что спросить у Гугла ?

Ищи WinPE, так можно удалить старую ось и поставить новую

Я себе сделал две оси на одном диске и переключаюсь когда надо


[Удален]  
IAmLegend:

У меня есть установочный файл МТ5 от моего брокера.

Мне винда не даёт его открыть.

Как и любой другой, вероятно, не даст открыть.

так папка с программой - это одно, а установочный это другое. Так Вам от вашего брокера дать папку или нет?????

https://yadi.sk/d/Vgk65L5e8_dt2A

это файлы от этого терминала 

Дистрибутив MetaTrader 5 для срочного рынка

MetaTrader 5.zip
MetaTrader 5.zip
  • yadi.sk
Посмотреть и скачать с Яндекс.Диска
 
IAmLegend:

У меня есть установочный файл МТ5 от моего брокера.

Мне винда не даёт его открыть.

Как и любой другой, вероятно, не даст открыть.

На будущее запускайте МТ5 с ключом /portable

типа "D:\Bank Alliance MT5\terminal64.exe" /portable

и не будет проблем

 
Valeriy Yastremskiy:

Нет, поищите поиском как устанавливать портейбл, где там ключ ставить, он изначально в корневую системного диска, и все папки которые в АппДата в обычном режиме, туда ставятся.

Правка. Когда нажимаете Обновить, вы суетесь в папку Программфайлс, а туда ворота закрыты.

Логично. Займусь этим. Если получится поставить МТ5 или SD-карту (вот это вообще мечта... а можно в принципе?), отпишусь здесь.

Здесь на mql5.com может есть какая инфа на эту тема, попадалась кому ? Я-то по-любому буду искать, но всё же...

 
IAmLegend:

У меня есть установочный файл МТ5 от моего брокера.

Мне винда не даёт его открыть.

Как и любой другой, вероятно, не даст открыть.

Берите папку у SanAlex 

сделайте ярлык для запуска на рабочий стол и пропишите в свойствах ярлыка /portable

и у Вас все заработает

 
SanAlex:

так папка с программой - это одно, а установочный это другое. Так Вам от вашего брокера дать папку или нет?????

Брокер "Открытие", Московская биржа, секция ФОРТС (срочный рынок).

Если у Вас есть что-либо подходящее, приму и буду благодарен вечно.

[Удален]  
IAmLegend:

Брокер "Открытие", Московская биржа, секция ФОРТС (срочный рынок).

Если у Вас есть что-либо подходящее, приму и буду благодарен вечно.

я скачал Дистрибутив MetaTrader 5 для срочного рынка в открытии - папку сохранил и Вы теперь от туда запустите  terminal64

 
SanAlex:

я скачал Дистрибутив MetaTrader 5 для срочного рынка в открытии - папку сохранил и Вы теперь от туда запустите  terminal64

Сначала сделайте ярлык для запуска на рабочий стол и пропишите в свойствах ярлыка /portable

а потом ярлыком запускайте

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