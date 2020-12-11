Нелепая проблема при установке Мetatrader5 в Windows10. Я в шоке. И чего делать ? - страница 4

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MakarFX:

Сначала сделайте ярлык для запуска на рабочий стол и пропишите в свойствах ярлыка /portable

а потом ярлыком запускайте

это я знаю - это Нужно ему, из папки отправить ярлык на рабочий стол terminal64

 

именно

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IAmLegend:

именно

теперь правой кнопкой мышки наведите на terminal64  - отправить ярлык на рабочий стол 

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сначала папку переместите в то место где она будет постоянно 

 
IAmLegend:

именно

Закиньте папку в корень системной, обычно диск С. С альтом перетащите файл терминал64 на рабочий стол (создать ярлык). На рабочем столе правой кнопкой мыши на ярлыке щелкнуть, выпадающее окно, нажать свойства, и наверху здесь картинка есть, дописать как там портейбл. Не ошибаться полями и направлениями слешей.

 
SanAlex:

теперь правой кнопкой мышки наведите на terminal64  - отправить ярлык на рабочий стол 

он в загрузках распаковался. не по феньшуй будет.

 
IAmLegend:

именно

Перемести папку MetaTrader 5 на диск С, затем открой папку и создай ярлык


установи свойства ярлка


и запускай

 
MakarFX:

Сначала сделайте ярлык для запуска на рабочий стол и пропишите в свойствах ярлыка /portable

а потом ярлыком запускайте

Сделано. Двигаюсь дальше (щас в личном кабинете брокера). Закончу - доложусь.

 

Пароли сделал, доступ к МТ5 есть.

Всем большущее спасибо за помощь.

Можно продолжать торговать.

 

на место terмinal, editor и tester - поставить старые версии файлов.

Windows10 в помойку, поставь win7 ксли есть возможность, или Linux.

Если это не поможет - придется переходить на QUIK!!!

 

Фуууух.... можно выдохнуть. Всё работает.

Ещё раз спасибо всем за участие.

Спасибо за сэкономленное неописуемое количество нервов и за новый опыт.

Всем пока и удачи.

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