Нелепая проблема при установке Мetatrader5 в Windows10. Я в шоке. И чего делать ? - страница 4
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Сначала сделайте ярлык для запуска на рабочий стол и пропишите в свойствах ярлыка /portable
а потом ярлыком запускайте
это я знаю - это Нужно ему, из папки отправить ярлык на рабочий стол terminal64
именно
именно
теперь правой кнопкой мышки наведите на terminal64 - отправить ярлык на рабочий стол
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сначала папку переместите в то место где она будет постоянно
именно
Закиньте папку в корень системной, обычно диск С. С альтом перетащите файл терминал64 на рабочий стол (создать ярлык). На рабочем столе правой кнопкой мыши на ярлыке щелкнуть, выпадающее окно, нажать свойства, и наверху здесь картинка есть, дописать как там портейбл. Не ошибаться полями и направлениями слешей.
теперь правой кнопкой мышки наведите на terminal64 - отправить ярлык на рабочий стол
он в загрузках распаковался. не по феньшуй будет.
именно
Перемести папку MetaTrader 5 на диск С, затем открой папку и создай ярлык
установи свойства ярлка
и запускай
Сначала сделайте ярлык для запуска на рабочий стол и пропишите в свойствах ярлыка /portable
а потом ярлыком запускайте
Сделано. Двигаюсь дальше (щас в личном кабинете брокера). Закончу - доложусь.
Пароли сделал, доступ к МТ5 есть.
Всем большущее спасибо за помощь.
Можно продолжать торговать.
на место terмinal, editor и tester - поставить старые версии файлов.
Windows10 в помойку, поставь win7 ксли есть возможность, или Linux.
Если это не поможет - придется переходить на QUIK!!!
Фуууух.... можно выдохнуть. Всё работает.
Ещё раз спасибо всем за участие.
Спасибо за сэкономленное неописуемое количество нервов и за новый опыт.
Всем пока и удачи.