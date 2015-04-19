Советники: RSI and CCI - страница 7

Странно TP выставляет, на EURUSD 1500 стоит он 15 тысяч прибавил. EURJPY 3000 стоит, прибавляет аж до цены в 420. Настройки не менял. Версия советника обновленная.

Подскажите что не так 

chipo:

Спосибо огромное, классно работает редко такие попадают, только добавил два отложника и убрал СЛ,

 Принцип работы советника понимаю так, как только прошел сигнал со следующей свечки с открытия идет ордер на бай или сел. Как можно добавить отложник, подскажи если не в напряг.
 
fedor_66:
 Принцип работы советника понимаю так, как только прошел сигнал со следующей свечки с открытия идет ордер на бай или сел. Как можно добавить отложник, подскажи если не в напряг.
Отказался от него из-за мало прибыльности и нестабильной работы, да добавь любую сову с отложниками или сеточный скрипт и подгоняй под канал...Уже не помню -  пытался повторить - не получилось...
 

Самообман все эти индикаторы и их комбинации. Если мартин приготовлен правильно, то они ему не нужны.

Вот тест мартина без индикаторов  с 0.5.03.2015.

 

 

 
khorosh:

Самообман все эти индикаторы и их комбинации. Если мартин приготовлен правильно, то они ему не нужны.

Вот тест мартина без индикаторов  с 0.5.03.2015.

 

 

Что-то подобное сам  хочу замутить, но пока что-то после нескольких десятков оптимизаций на каждой неделе с мнимым выводом прибыли все поломалось напрочь и не хочет повторять - даже не знаю в чем причина... вот уже два дня бьюсь и не могу получить первоначальный результат... придется начать все сначала...по другому собирать...

 

chipo:

Что-то подобное сам  хочу замутить, но пока что-то после нескольких десятков оптимизаций на каждой неделе с мнимым выводом прибыли все поломалось напрочь и не хочет повторять - даже не знаю в чем причина... вот уже два дня бьюсь и не могу получить первоначальный результат... придется начать все сначала...по другому собирать...

 

Это за какой период по времени ?
 
chipo:

Что-то подобное сам  хочу замутить, но пока что-то после нескольких десятков оптимизаций на каждой неделе с мнимым выводом прибыли все поломалось напрочь и не хочет повторять - даже не знаю в чем причина... вот уже два дня бьюсь и не могу получить первоначальный результат... придется начать все сначала...по другому собирать...

 

А спред задаёте сами или ставите текущий?
 
Kino:
Это за какой период по времени ?
один год
СимволGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период5 Минут (M5) 2014.03.12 00:00 - 2015.03.27 22:59 (2014.03.12 - 2015.03.28)
 
khorosh:
А спред задаёте сами или ставите текущий?

сам задавал только расстояние меж отложками и ТР со СЛ, но говорю ж что-то поломалось и отложки перестали  выставляться так как надо, это случилось после подключения к серверу - я только на это грешу. Мартина тоже хотел применить только осторожно типа арифметического. Завтра попробую другой код собрать из кода базы на Алигаторе пока что ничего хорошего -надо дорабатывать

Баров в истории7847Смоделировано тиков14693Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков0 
Начальный депозит5000.00СпредТекущий (26)
Чистая прибыль4787.38Общая прибыль5764.62Общий убыток-977.24
Прибыльность5.90Матожидание выигрыша199.47
Абсолютная просадка2783.86Максимальная просадка3705.62 (62.58%)Относительная просадка62.58% (3705.62)
Всего сделок24Короткие позиции (% выигравших)21 (80.95%)Длинные позиции (% выигравших)3 (100.00%)
Прибыльные сделки (% от всех)20 (83.33%)Убыточные сделки (% от всех)4 (16.67%)
Самая большаяприбыльная сделка3314.80убыточная сделка-382.38
Среднийприбыльная сделка288.23убыточная сделка-244.31
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)9 (1050.98)непрерывных проигрышей (убыток)2 (-658.92)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)3774.83 (6)непрерывный убыток (число проигрышей)-658.92 (2)
Среднийнепрерывный выигрыш7непрерывный проигрыш2


 

