Странно TP выставляет, на EURUSD 1500 стоит он 15 тысяч прибавил. EURJPY 3000 стоит, прибавляет аж до цены в 420. Настройки не менял. Версия советника обновленная.
Подскажите что не так
Спосибо огромное, классно работает редко такие попадают, только добавил два отложника и убрал СЛ,
Принцип работы советника понимаю так, как только прошел сигнал со следующей свечки с открытия идет ордер на бай или сел. Как можно добавить отложник, подскажи если не в напряг.
Самообман все эти индикаторы и их комбинации. Если мартин приготовлен правильно, то они ему не нужны.
Вот тест мартина без индикаторов с 0.5.03.2015.
Что-то подобное сам хочу замутить, но пока что-то после нескольких десятков оптимизаций на каждой неделе с мнимым выводом прибыли все поломалось напрочь и не хочет повторять - даже не знаю в чем причина... вот уже два дня бьюсь и не могу получить первоначальный результат... придется начать все сначала...по другому собирать...
Это за какой период по времени ?
А спред задаёте сами или ставите текущий?
сам задавал только расстояние меж отложками и ТР со СЛ, но говорю ж что-то поломалось и отложки перестали выставляться так как надо, это случилось после подключения к серверу - я только на это грешу. Мартина тоже хотел применить только осторожно типа арифметического. Завтра попробую другой код собрать из кода базы на Алигаторе пока что ничего хорошего -надо дорабатывать