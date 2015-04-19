Советники: RSI and CCI - страница 4

Добрых суток всем!

Случайно в МТ посмотрел статьи про советники и наткнулся на данную стратегию и советник по нему. Проверил код. Исправил Все ошибки.

Основные:

1. Все команды с ордерами должны проверяться на выполнение. Вот пример из строки 242:

  было:  OrderModify(Ticket,OrderOpenPrice(),SL,TP,OrderExpiration(),Blue);

 сделал:  if (OrderModify(Ticket,OrderOpenPrice(),SL,TP,OrderExpiration(),Blue)) {Print("Ордер BUY ", OrderTicket()," модифицирован");}

2. Нельзя в функции снова объявлять те переменные, которые уже объявлены Глобальными: строка 445: int TrailingAll(double TrailStart1, double TrailDistance1, double TrailStep1, int Magic1)

 думаю тут должно быть все понятно, как "ясный день".

3. Функция, начинающая со строки 295: void TralingLock(int TrailStart,int TrailDistance,int TrailStep) вообще нигде не используется. Из-за нее выдается куча предупреждений. Отключил ее.

4. Нет в функции OnInit возможности автоматического пересчета переменных для счетов с 4 и 5 знаками после запятой, а также для работы советника под золото: 

   extern double StopLoss=400;      /**/

   extern double TakeProfit=1500;   /**/

   extern double TrailStart=700;    /**/
   extern double TrailDistance=300; /**/

   extern double TrailStep=10;      /**/

 которые я сделал дробными, а не целочисленными.

добавляется перемененная int K и в функции OnInit добавляется следующий код:

    K=1;
   if (Digits==2 /*||Digits==3 */|| Digits==5) {K=10;}
   if (Digits==3) {K=100;}
   TakeProfit=TakeProfit*K;
   TrailStart=TrailStart*K;
   TrailDistance=TrailDistance*K;
   TrailStep=TrailStep*K;

Я понимаю, что это только предупреждения, а не ошибки. Но все-таки лучше, если вообще нет ни ошибок, ни предупреждений.

Получившийся код советника здесь не выкладываю, так как уважаю авторство. 

тест советника проводил на ДЦ Альпари и NordFX. Начальное депо 10000 баксов. Сет из советника

картинка плохая, так как котировки не очень

Результат тестирования по данным из статьи

Это результат после оптимизации советника.

Мои выводы по советнику. В принципе идея хорошая. А сигналы на вход надо брать тогда когда расстояние между RSI и CCI максимально и начинается сближаться. При этом CCI больше 200 (или меньше -200).

Преддлагаемые точки входа

Не по всем точкам входа можно входить. Для этого надо искать доп. фильтры по обоим индюкам (коридоры значений, наличие перекрестий индикаторов и четкая направленность одной из линий индикаторов и т.п.)

Третья точка входа в Шорт может даст лося если торговать короткими позициями.

Совершенству нет предела. Согласен с тем, что никогда не надо выставлять SL и TP в ордерах, так как брокеры могут быстро "оприходовать" Ваш ордер, особенно по Лосю. Все должно делаться на программном уровне.

 
mobility-energy:

Идея заслуживает внимания,

и интересна!!!

Воплощение в код,

с 17 warnings требует "подчистки" и коррекции

также согласно логики, так как в коде не всё планируемое "отображено" :-)

хотя основные блоки/функции ,конечно,работают но эффективность/продуктивность(???)

 rsicci.mq4 (RSI_CCI.mq4)

может, всё-таки ещё раз проверить (техн.) код и логику и warnings есть смысл, как вы думаете (поправьте меня, если не так)

 

если автор советника не против, то я могу выложить здесь исправленную версию советника без ошибок и с возможностью торговли хоть на 4 хоть на 5 знаках.
 
Вот исправленная версия. Проверено на Alpari, NordFX и Instaforex. Можно торговать на любом счете с 4 или 5 знаками после запятой.

Только предупреждаю сразу, здесь убраны предупреждения и поставлена возможность торговать на разных счетах. То, что я предлагал выше - это просто идея!!!

Файлы:
rsicci_restyling.mq4  23 kb
 
Пробую на CFD RTS  и акции. В этой связи просьба: нельзя ли прикрутить расписание работы, открытие-закрытие ордеров (час-мин.), дабы не нарываться на увеличение ГО перед клирингом? Заранее благодарен.
 
А параметры на ену подбирали?
 

Вот параметры на ену.

Файлы:
RCICCI_17_09_2014.set  1 kb
 
Для какого ТФ подобраны параметры? Я пока их нашел более-менее оптимальное применение на Н1
 
Подскажите пожалуйста. Тестирую сову отлично работает, но вот одна проблема: кода делаю маленький стоп лос (20п) на графике 4 часа то он много раз вылетает по стопу и снова заходит в этой же свече. Таким образом я получаю 5 сделок убытка на одной свечке, а лот растет и соответсвенно депо не хватает. Кто-то сталкивался с этим? 
