Добрых суток всем!
Случайно в МТ посмотрел статьи про советники и наткнулся на данную стратегию и советник по нему. Проверил код. Исправил Все ошибки.
Основные:
1. Все команды с ордерами должны проверяться на выполнение. Вот пример из строки 242:
было: OrderModify(Ticket,OrderOpenPrice(),SL,TP,OrderExpiration(),Blue);
сделал: if (OrderModify(Ticket,OrderOpenPrice(),SL,TP,OrderExpiration(),Blue)) {Print("Ордер BUY ", OrderTicket()," модифицирован");}
2. Нельзя в функции снова объявлять те переменные, которые уже объявлены Глобальными: строка 445: int TrailingAll(double TrailStart1, double TrailDistance1, double TrailStep1, int Magic1)
думаю тут должно быть все понятно, как "ясный день".
3. Функция, начинающая со строки 295: void TralingLock(int TrailStart,int TrailDistance,int TrailStep) вообще нигде не используется. Из-за нее выдается куча предупреждений. Отключил ее.
4. Нет в функции OnInit возможности автоматического пересчета переменных для счетов с 4 и 5 знаками после запятой, а также для работы советника под золото:
extern double StopLoss=400; /**/
extern double TakeProfit=1500; /**/
extern double TrailStart=700; /**/
extern double TrailDistance=300; /**/
extern double TrailStep=10; /**/
которые я сделал дробными, а не целочисленными.
добавляется перемененная int K и в функции OnInit добавляется следующий код:
K=1;
if (Digits==2 /*||Digits==3 */|| Digits==5) {K=10;}
if (Digits==3) {K=100;}
TakeProfit=TakeProfit*K;
TrailStart=TrailStart*K;
TrailDistance=TrailDistance*K;
TrailStep=TrailStep*K;
Я понимаю, что это только предупреждения, а не ошибки. Но все-таки лучше, если вообще нет ни ошибок, ни предупреждений.
Получившийся код советника здесь не выкладываю, так как уважаю авторство.
тест советника проводил на ДЦ Альпари и NordFX. Начальное депо 10000 баксов. Сет из советника
картинка плохая, так как котировки не очень
Это результат после оптимизации советника.
Мои выводы по советнику. В принципе идея хорошая. А сигналы на вход надо брать тогда когда расстояние между RSI и CCI максимально и начинается сближаться. При этом CCI больше 200 (или меньше -200).
Не по всем точкам входа можно входить. Для этого надо искать доп. фильтры по обоим индюкам (коридоры значений, наличие перекрестий индикаторов и четкая направленность одной из линий индикаторов и т.п.)
Третья точка входа в Шорт может даст лося если торговать короткими позициями.
Совершенству нет предела. Согласен с тем, что никогда не надо выставлять SL и TP в ордерах, так как брокеры могут быстро "оприходовать" Ваш ордер, особенно по Лосю. Все должно делаться на программном уровне.
Идея заслуживает внимания,
и интересна!!!
Воплощение в код,
с 17 warnings требует "подчистки" и коррекции
также согласно логики, так как в коде не всё планируемое "отображено" :-)
хотя основные блоки/функции ,конечно,работают но эффективность/продуктивность(???)
rsicci.mq4 (RSI_CCI.mq4)
может, всё-таки ещё раз проверить (техн.) код и логику и warnings есть смысл, как вы думаете (поправьте меня, если не так)
если автор советника не против, то я могу выложить здесь исправленную версию советника без ошибок и с возможностью торговли хоть на 4 хоть на 5 знаках.
Вот исправленная версия. Проверено на Alpari, NordFX и Instaforex. Можно торговать на любом счете с 4 или 5 знаками после запятой.
Только предупреждаю сразу, здесь убраны предупреждения и поставлена возможность торговать на разных счетах. То, что я предлагал выше - это просто идея!!!
Вот параметры на ену.
Вот параметры на ену.