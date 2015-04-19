Советники: RSI and CCI - страница 6
Скачал Ваш советник (исправленную версию rcicci restyling) . Почему то советник в тестере открывает позиции наоборот - на вершинах графика buy, а во впадинах sell. В результате депозит медленно сливается. Вот картинка https://www.mql5.com/ru/charts/2830224/eurusd-h1-alpari-limited . Пробовал с настройками по умолчанию и пробовол их крутить, все равно прибыль не получилась :)
Попробовал на паре usdjpy с выложенным здесь сетом - все равно не торгует в плюс.
Господа, как вы заставили его торговать в плюс?
Может ручки у меня кривые, но в упор не хочет запускаться(((
Запустился, день поработал и все, сова ушла в глухую оборону не желая более работать ни на какой из пар(((
grabli13 , настроики советника киньте пожалуйста, ну и евродоллар очень волатильная пара, не надо на ней торговать таким советником и на таком коротком таймфрейме.
Rabbit28 , у вас сов не работает после того как поработал, соответственно проблемы с терминалом, через прокси в инете? Переход в сон есть? ну и самое главное - удалите советника и прикрутите снова.
Ух ты! Автор молодец.
Сетами кто поделится проверенными.??
И пожалуйста добавляйте про какой бот разговор - авторский (1) или обновлённый (2).