За полтора месяца чисто советник на лоте 0.01 заработал 59,08$, при начальном депозите 70$, ТФ H4. Самое главное не мешать ему торговать :)
 

Скачал Ваш советник (исправленную версию rcicci restyling) . Почему то советник в тестере открывает позиции наоборот - на вершинах графика buy, а во впадинах sell. В результате депозит медленно сливается. Вот картинка https://www.mql5.com/ru/charts/2830224/eurusd-h1-alpari-limited . Пробовал с настройками по умолчанию и пробовол их крутить, все равно прибыль не получилась :)

Попробовал на паре usdjpy с выложенным здесь сетом - все равно не торгует в плюс.

Господа, как вы заставили его торговать в плюс?

График EURUSD, H1, 2015.01.03 11:57 UTC, Alpari Limited, MetaTrader 4, Real
Файлы:
TesterGraph.gif  15 kb
 

Может ручки у меня кривые, но в упор не хочет запускаться(((

Запустился, день поработал и все, сова ушла в глухую оборону не желая более работать ни на какой из пар((( 

 

grabli13 , настроики советника киньте пожалуйста, ну и евродоллар очень волатильная пара, не надо на ней торговать таким советником и на таком коротком таймфрейме.

Rabbit28 , у вас сов не работает после того как поработал, соответственно проблемы с терминалом, через прокси в инете? Переход в сон есть? ну и самое главное - удалите советника и прикрутите снова.

 

Ух ты! Автор молодец.

 

 

 
Все заработало. Работаю по EurUSD - пока что меня все устраивает. Автору спасибо.
 

Сетами кто поделится проверенными.??

И пожалуйста добавляйте про какой бот разговор - авторский (1) или обновлённый (2).

 
MIG32 , а зачем сеты? там настроек то 2 всего, на какой удалённости от 0(CCI)\50(RCI) искать пересечение, да стоплосы с профитами поставить. Соответственно чем ближе к 0 пересечение, тем сильнее сигнал, но меньше ставок, чем дальше от 0, тем больше ставок, но соответственно без гарантий.
 
Сливает как ни крути, на какой паре/таймфрейме? Дайте set
 
мартин + сетка рано или поздно полный слив! Рекомендую снимать прибыль при достижении 50% профита от депо. 
