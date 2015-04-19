Советники: RSI and CCI

RSI and CCI:

Советник на 2 стандартных индикаторах RSI и CCI (Интересная и очень прибыльная стратегия).

Добиться сто процентного входа по стратегии мне не удалось. Оптимизации не проводил, тестировал с параметрами, на мой взгляд, подходящими к валютной паре.

GBRUSD 01/01/2013- 25/08/2014:

Результаты тестирования

Автор: Ramil Minniakhmetov

 
Automated-Trading:

 Это сетка с мартином?
 
 Это сетка с мартином?
Нет. Выход по стопу, тейкпрофиту или трейллинг стопу - что раньше сработает
 
на какой счет и с каким депо рассчитан данный советник??
 
на какой счет и с каким депо рассчитан данный советник??

Советую проводить глубокое тестирование, оптимизацию, потом поставить на центовик и можно будет делать выводы. 

Надо прооптимизировать под все основные пары 

 

USDJPY 01.01.2013-26.08.2014


Файлы:
USDJPY.set  2 kb
 
Я так понимаю он для 5-ти значных котировок?
 
Я так понимаю он для 5-ти значных котировок?
Нет, хоть для каких, если у вас 4 значные котировки просто в параметрах указывайте на 1 ноль меньше
 

Спосибо огромное, классно работает редко такие попадают, только добавил два отложника и убрал СЛ,

 
Спосибо огромное, классно работает редко такие попадают, только добавил два отложника и убрал СЛ,

Супер, а без стопа это как? Если отложенник сработал и цена развернулась - что тогда?
 

Поставил большой Лот и почему-то Мартин перестал умножать - так и должно быть???


