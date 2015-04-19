Советники: RSI and CCI
Automated-Trading:Это сетка с мартином?
Автор: Ramil Minniakhmetov
Sreca:Нет. Выход по стопу, тейкпрофиту или трейллинг стопу - что раньше сработает
на какой счет и с каким депо рассчитан данный советник??
turyan:
Советую проводить глубокое тестирование, оптимизацию, потом поставить на центовик и можно будет делать выводы.
Надо прооптимизировать под все основные пары
Файлы:
USDJPY.set 2 kb
Я так понимаю он для 5-ти значных котировок?
slava13113:Нет, хоть для каких, если у вас 4 значные котировки просто в параметрах указывайте на 1 ноль меньше
chipo:Супер, а без стопа это как? Если отложенник сработал и цена развернулась - что тогда?
Спосибо огромное, классно работает редко такие попадают, только добавил два отложника и убрал СЛ,
RSI and CCI:
Советник на 2 стандартных индикаторах RSI и CCI (Интересная и очень прибыльная стратегия).
Добиться сто процентного входа по стратегии мне не удалось. Оптимизации не проводил, тестировал с параметрами, на мой взгляд, подходящими к валютной паре.
GBRUSD 01/01/2013- 25/08/2014:
Автор: Ramil Minniakhmetov