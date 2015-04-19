Советники: RSI and CCI - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а как тут скриншот поможет - в окно вставите - что-то вообще непонятное написали - покажите картинку с графика
Да, точно, не очень понятно
Идея заслуживает внимания,
и интересна!!!
Воплощение в код,
с 17 warnings требует "подчистки" и коррекции
также согласно логики, так как в коде не всё планируемое "отображено" :-)
хотя основные блоки/функции ,конечно,работают но эффективность/продуктивность(???)
rsicci.mq4 (RSI_CCI.mq4)
может, всё-таки ещё раз проверить (техн.) код и логику и warnings есть смысл, как вы думаете (поправьте меня, если не так)
'RSI_CCI.mq4' RSI_CCI.mq4 1 1
return value of 'OrderModify' should be checked RSI_CCI.mq4
return value of 'OrderModify' should be checked RSI_CCI.mq4
variable 'VirtualSL' not used RSI_CCI.mq4
variable 'VirtualTP' not used RSI_CCI.mq4
declaration of 'TrailStart' hides global declaration at line 57 RSI_CCI.mq4
declaration of 'TrailDistance' hides global declaration at line 58 RSI_CCI.mq4
declaration of 'TrailStep' hides global declaration at line 59 RSI_CCI.mq4
declaration of 'Magic' hides global declaration at line 63 RSI_CCI.mq4
return value of 'OrderDelete' should be checked RSI_CCI.mq4
declaration of 'TrailStart' hides global declaration at line 57 RSI_CCI.mq4
declaration of 'TrailDistance' hides global declaration at line 58 RSI_CCI.mq4
declaration of 'TrailStep' hides global declaration at line 59 RSI_CCI.mq4
declaration of 'Magic' hides global declaration at line 63 RSI_CCI.mq4
possible loss of data due to type conversion RSI_CCI.mq4
possible loss of data due to type conversion RSI_CCI.mq4
possible use of uninitialized variable 'SLBuy' RSI_CCI.mq4
possible use of uninitialized variable 'SLSell' RSI_CCI.mq4
0 error(s), 17 warning(s)
Идея заслуживает внимания,
и интересна!!!
Воплощение в код,
с 17 warnings требует "подчистки" и коррекции
также согласно логики, так как в коде не всё планируемое "отображено" :-)
хотя основные блоки/функции ,конечно,работают но эффективность/продуктивность(???)
rsicci.mq4 (RSI_CCI.mq4)
может, всё-таки ещё раз проверить (техн.) код и логику и warnings есть смысл, как вы думаете (поправьте меня, если не так)
'RSI_CCI.mq4' RSI_CCI.mq4 1 1
return value of 'OrderModify' should be checked RSI_CCI.mq4
return value of 'OrderModify' should be checked RSI_CCI.mq4
variable 'VirtualSL' not used RSI_CCI.mq4
variable 'VirtualTP' not used RSI_CCI.mq4
declaration of 'TrailStart' hides global declaration at line 57 RSI_CCI.mq4
declaration of 'TrailDistance' hides global declaration at line 58 RSI_CCI.mq4
declaration of 'TrailStep' hides global declaration at line 59 RSI_CCI.mq4
declaration of 'Magic' hides global declaration at line 63 RSI_CCI.mq4
return value of 'OrderDelete' should be checked RSI_CCI.mq4
declaration of 'TrailStart' hides global declaration at line 57 RSI_CCI.mq4
declaration of 'TrailDistance' hides global declaration at line 58 RSI_CCI.mq4
declaration of 'TrailStep' hides global declaration at line 59 RSI_CCI.mq4
declaration of 'Magic' hides global declaration at line 63 RSI_CCI.mq4
possible loss of data due to type conversion RSI_CCI.mq4
possible loss of data due to type conversion RSI_CCI.mq4
possible use of uninitialized variable 'SLBuy' RSI_CCI.mq4
possible use of uninitialized variable 'SLSell' RSI_CCI.mq4
0 error(s), 17 warning(s)
значит видимо код не прокомпелировали - неправильно установили или скопировали не туда - вы хоть знаете основы информатики или хотя бы работы с текстом ))
нет код действительно выдает 17 предупреждений - работать советнику они не помешают
значит видимо код не прокомпелировали - неправильно установили или скопировали не туда - вы хоть знаете основы информатики или хотя бы работы с текстом )) и этот график какой-то не тот видимо с тестера - вообще не понятно что вы хотите получить - наверно кучу бобла ))
хо-хо, кто-то шутит. График рабочий, не с тестера. Установили не туда? что? какая разницу куда устанавливать? Главное что бы метатрейдер его видел. Кто вам сказал что работа с метатрейдером и языком mql4 это основы информатики?
Карсивая идея , потестировал - вижу потенциал есть. Советник все время в рынке.
1. Но для реального трейдинга необходимо как минимум сделать трайлинг стоп скрытый, TrailDistance, не через S/L а через закрытие позиций по рынку. Так как в реалии брокер ближе, чем в минимум 80 пипсов (5 знаков) не разрешит его поставить.
2. Возможно, для оптимизации входы надо комбиниравать с уровнями поддержки /сопротивления или проще с ближайшими минимуми и максимуми или вариант входа по отложенным ордерам если рыночная цена убежала далеко .
Вопрос, ScallngCoef - это независимый параметер ? Как его оптимизировать?
Тест прогнал за 2014 год с 1 Марта по 21 Авг (68 order ,это 21 мая, примерно тогда начасля подьем капитала)
Карсивая идея , потестировал - вижу потенциал есть. Советник все время в рынке.
1. Но для реального трейдинга необходимо как минимум сделать трайлинг стоп скрытый, TrailDistance, не через S/L а через закрытие позиций по рынку. Так как в реалии брокер ближе, чем в минимум 80 пипсов (5 знаков) не разрешит его поставить.
2. Возможно, для оптимизации входы надо комбиниравать с уровнями поддержки /сопротивления или проще с ближайшими минимуми и максимуми или вариант входа по отложенным ордерам если рыночная цена убежала далеко .
Вопрос, ScallngCoef - это независимый параметер ? Как его оптимизировать?
Тест прогнал за 2014 год с 1 Марта по 21 Авг (68 order ,это 21 мая, примерно тогда начасля подьем капитала)
Это коэффициент приведения рси сси к одному масштабу. при к=4 0 рси соответствует -200 сси а 100 рси +200 сси (при к=1 0 рси=-50 сси, 100 рси= 50 сси).