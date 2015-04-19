Советники: RSI and CCI - страница 3

Новый комментарий
 
chipo:
а как тут скриншот поможет -  в окно вставите - что-то вообще непонятное написали - покажите картинку с графика
Mechanic:
Да, точно, не очень понятно
Файлы:
EURUSDH1.png  37 kb
 

Идея заслуживает внимания,

и интересна!!!

Воплощение в код,

с 17 warnings требует "подчистки" и коррекции

также согласно логики, так как в коде не всё планируемое "отображено" :-)

хотя основные блоки/функции ,конечно,работают но эффективность/продуктивность(???)

 rsicci.mq4 (RSI_CCI.mq4)

может, всё-таки ещё раз проверить (техн.) код и логику и warnings есть смысл, как вы думаете (поправьте меня, если не так)

 

 'RSI_CCI.mq4' RSI_CCI.mq4 1 1
return value of 'OrderModify' should be checked RSI_CCI.mq4 
return value of 'OrderModify' should be checked RSI_CCI.mq4 
variable 'VirtualSL' not used RSI_CCI.mq4 
variable 'VirtualTP' not used RSI_CCI.mq4 
declaration of 'TrailStart' hides global declaration at line 57 RSI_CCI.mq4 
declaration of 'TrailDistance' hides global declaration at line 58 RSI_CCI.mq4 
declaration of 'TrailStep' hides global declaration at line 59 RSI_CCI.mq4 
declaration of 'Magic' hides global declaration at line 63 RSI_CCI.mq4 
return value of 'OrderDelete' should be checked RSI_CCI.mq4 
declaration of 'TrailStart' hides global declaration at line 57 RSI_CCI.mq4 
declaration of 'TrailDistance' hides global declaration at line 58 RSI_CCI.mq4 
declaration of 'TrailStep' hides global declaration at line 59 RSI_CCI.mq4 
declaration of 'Magic' hides global declaration at line 63 RSI_CCI.mq4 
possible loss of data due to type conversion RSI_CCI.mq4 
possible loss of data due to type conversion RSI_CCI.mq4 
possible use of uninitialized variable 'SLBuy' RSI_CCI.mq4 
possible use of uninitialized variable 'SLSell' RSI_CCI.mq4 
0 error(s), 17 warning(s) 

 
mobility-energy:

Идея заслуживает внимания,

и интересна!!!

Воплощение в код,

с 17 warnings требует "подчистки" и коррекции

также согласно логики, так как в коде не всё планируемое "отображено" :-)

хотя основные блоки/функции ,конечно,работают но эффективность/продуктивность(???)

 rsicci.mq4 (RSI_CCI.mq4)

может, всё-таки ещё раз проверить (техн.) код и логику и warnings есть смысл, как вы думаете (поправьте меня, если не так)

 

 'RSI_CCI.mq4' RSI_CCI.mq4 1 1
return value of 'OrderModify' should be checked RSI_CCI.mq4 
return value of 'OrderModify' should be checked RSI_CCI.mq4 
variable 'VirtualSL' not used RSI_CCI.mq4 
variable 'VirtualTP' not used RSI_CCI.mq4 
declaration of 'TrailStart' hides global declaration at line 57 RSI_CCI.mq4 
declaration of 'TrailDistance' hides global declaration at line 58 RSI_CCI.mq4 
declaration of 'TrailStep' hides global declaration at line 59 RSI_CCI.mq4 
declaration of 'Magic' hides global declaration at line 63 RSI_CCI.mq4 
return value of 'OrderDelete' should be checked RSI_CCI.mq4 
declaration of 'TrailStart' hides global declaration at line 57 RSI_CCI.mq4 
declaration of 'TrailDistance' hides global declaration at line 58 RSI_CCI.mq4 
declaration of 'TrailStep' hides global declaration at line 59 RSI_CCI.mq4 
declaration of 'Magic' hides global declaration at line 63 RSI_CCI.mq4 
possible loss of data due to type conversion RSI_CCI.mq4 
possible loss of data due to type conversion RSI_CCI.mq4 
possible use of uninitialized variable 'SLBuy' RSI_CCI.mq4 
possible use of uninitialized variable 'SLSell' RSI_CCI.mq4 
0 error(s), 17 warning(s) 

конечно требует доработки, необходимо придумать как на сто процентов заходить по стратегии и грааль наш:-)
 
slava13113:
значит видимо код не прокомпелировали - неправильно установили или скопировали не туда - вы хоть знаете основы информатики или хотя бы работы с текстом ))  и этот график какой-то не тот видимо с тестера - вообще не понятно что вы хотите получить - наверно кучу бобла ))
 
chipo:
значит видимо код не прокомпелировали - неправильно установили или скопировали не туда - вы хоть знаете основы информатики или хотя бы работы с текстом ))
нет код действительно выдает 17 предупреждений - работать советнику они не помешают
 
Mechanic:
нет код действительно выдает 17 предупреждений - работать советнику они не помешают
Я как то вообще мало обращаю внимания на предупреждения - всё тестится всё работает - в ходе моих экспериментов бывает и больше 100 предупреждений - это же не существенные замечания на повторы совпадения и не знаю еще чего 
 
chipo:
значит видимо код не прокомпелировали - неправильно установили или скопировали не туда - вы хоть знаете основы информатики или хотя бы работы с текстом ))  и этот график какой-то не тот видимо с тестера - вообще не понятно что вы хотите получить - наверно кучу бобла ))
хо-хо, кто-то шутит. График рабочий, не с тестера. Установили не туда? что? какая разницу куда устанавливать? Главное что бы метатрейдер его видел. Кто вам сказал что работа с метатрейдером и языком mql4 это основы информатики? 
 
slava13113:
хо-хо, кто-то шутит. График рабочий, не с тестера. Установили не туда? что? какая разницу куда устанавливать? Главное что бы метатрейдер его видел. Кто вам сказал что работа с метатрейдером и языком mql4 это основы информатики? 
Ну не знаю только у вас не получилось - ошибка то у вас, разница большая если не проставился - если вы так хорошо все знаете скажите конкретно по шагам как копировали куда ставили, чтобы увидеть в чем ошибка, а вам скрин подавай - лично я здесь по статьям изучал работу МТ4 и5 все вполне просто и доходчиво, но основы работы с программами изучал по школьной информатике, и че злиться - хотел помочь а он злится...
 

Карсивая идея , потестировал - вижу потенциал есть.  Советник все время в рынке.

1. Но для реального трейдинга необходимо как минимум сделать трайлинг стоп скрытый, TrailDistance, не через S/L  а через закрытие позиций по рынку. Так как в реалии брокер ближе, чем в минимум 80  пипсов (5 знаков) не разрешит его поставить.

2. Возможно, для оптимизации входы надо комбиниравать с уровнями поддержки /сопротивления или проще с ближайшими минимуми и максимуми  или вариант входа по отложенным ордерам если рыночная цена убежала далеко .

 

Вопрос, ScallngCoef - это независимый параметер ? Как его оптимизировать?

 

 Тест прогнал за 2014 год с 1 Марта по 21 Авг (68 order ,это 21 мая, примерно тогда начасля подьем капитала)

test

 

stat

 

 

 

 

 

 

Файлы:
rsici_TP_const.set  2 kb
 
SeriyGena:

Карсивая идея , потестировал - вижу потенциал есть.  Советник все время в рынке.

1. Но для реального трейдинга необходимо как минимум сделать трайлинг стоп скрытый, TrailDistance, не через S/L  а через закрытие позиций по рынку. Так как в реалии брокер ближе, чем в минимум 80  пипсов (5 знаков) не разрешит его поставить.

2. Возможно, для оптимизации входы надо комбиниравать с уровнями поддержки /сопротивления или проще с ближайшими минимуми и максимуми  или вариант входа по отложенным ордерам если рыночная цена убежала далеко .

 

Вопрос, ScallngCoef - это независимый параметер ? Как его оптимизировать?

 

 Тест прогнал за 2014 год с 1 Марта по 21 Авг (68 order ,это 21 мая, примерно тогда начасля подьем капитала)

 

 

 

 

Это коэффициент приведения рси сси к одному масштабу. при к=4 0 рси соответствует -200 сси а 100 рси +200 сси (при к=1 0 рси=-50 сси, 100 рси= 50 сси).

 

 

 

1234567
Новый комментарий