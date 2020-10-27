При отключенном визуальном прогоне оптимизации и при включенном визуальном прогоне получаются различные результаты

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Добрый день. Выношу вопрос в отдельную тему так как он затерялся в лаве вопросов.

При одинаковых параметрах оптимизации, результаты полученные при визуальном тестировании и при тестировании без визуального отображения получатся различные. Что принимать как должное?

  График при включенном визуальном отображении

  график при проходе без визуализации 

Ссылка на вопрос и примеры.

 https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2882#comment_18842594

Ошибки, баги, вопросы
Ошибки, баги, вопросы
  • 2020.10.20
  • www.mql5.com
Общее обсуждение: Ошибки, баги, вопросы
 

как вариант:

советник может рисует что-то на графике, затем считывает положение этих объектов для принятия торговых решений.

без визуализации объектов не будет, поэтому и результат разный

 
Aleksandr Dziuba:

Добрый день. Выношу вопрос в отдельную тему так как он затерялся в лаве вопросов.

При одинаковых параметрах оптимизации, результаты полученные при визуальном тестировании и при тестировании без визуального отображения получатся различные. Что принимать как должное?

 

  

Ссылка на вопрос и примеры.

 https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2882#comment_18842594

Нет. Ничего не рисует. Только математика.  И еще заметил, что от подхода до подхода могут получиться совершенно разные результаты. 

 

и все же, на скринах есть линии

так же, возможно, использование каких-либо других функций в советнике, которые работают только в режиме визуализация

 
Aleksandr Dziuba:

Добрый день. Выношу вопрос в отдельную тему так как он затерялся в лаве вопросов.

При одинаковых параметрах оптимизации, результаты полученные при визуальном тестировании и при тестировании без визуального отображения получатся различные. Что принимать как должное?

Что происходит при включении визуализации? Нагружается видеокарта и дополнительная нагрузка на процессор, как следствие всё это вместе может не справляться с поставленной задачей и делает ошибки -> как вариант разницы результатов

 
VVT:

Что происходит при включении визуализации? Нагружается видеокарта и дополнительная нагрузка на процессор, как следствие всё это вместе может не справляться с поставленной задачей и делает ошибки -> как вариант разницы результатов

Вы чего? Серьезно?  Или я ничего не понимяу.

 
Denis Nikolaev:

и все же, на скринах есть линии

так же, возможно, использование каких-либо других функций в советнике, которые работают только в режиме визуализация

Ничего не используется. 

 

Это тогда катастрофа.

Нельзя верить ни одним оптимизационным данным. Это все система  с  не взвешенным результатом. В саму систему заложена ошибка, которая заранее направляет Вас на непрогнозируемый результат. 

Тогда оптимизационные параметры нужно получать другими средствами. 

 

Сделал локализацию ошибки.  При симуляции 15 минутной  свечи одновременно обработался и тейк и стоп, чего при потиковых обработчиках невозможно. 

Ошибка обработки свечи


Правильна обработка

 

Товарищи разработчики, дайте хоть какой то комментарий. Я конечно ищу возможность заплатку вкинуть но все же. Оптимизация(платная) дает не правильные результаты. 

По алгоритму советник входит по рынку на закрытии предыдущей свечи. и выставляет тейк и стоп соответственно по минимуму предыдущей свечи,  Дальше происходит обработка по событию Ontrade.

И мне приходят одновременно два события. Тейк и стоп в одном флаконе. Я понимаю если бы это был высокочастотный алгоритм в пределах минутки. Но это же 15 минутка.  

фрагмент 


  Журнал.

 

Сталкивался с таким пару лет назад. Ещё ранее проводил выборку наиболее перспективных советников. Спустя год половина перспективных на тех же местах выдало другой результат (противоположный).

С чем связано, не понятно, то ли визуал, то ли котировки с другого брокера брал. Поэтому только тот, кто владеет изначальной торговой стратегией, сможет поправить код, чтобы работало как раньше.

Думаю, что от качества кода тоже много зависит, в том числе и одинаковость прогона с включенной и выключенной визуализацией.

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