При отключенном визуальном прогоне оптимизации и при включенном визуальном прогоне получаются различные результаты
как вариант:
советник может рисует что-то на графике, затем считывает положение этих объектов для принятия торговых решений.
без визуализации объектов не будет, поэтому и результат разный
Добрый день. Выношу вопрос в отдельную тему так как он затерялся в лаве вопросов.
При одинаковых параметрах оптимизации, результаты полученные при визуальном тестировании и при тестировании без визуального отображения получатся различные. Что принимать как должное?
Ссылка на вопрос и примеры.
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2882#comment_18842594
Нет. Ничего не рисует. Только математика. И еще заметил, что от подхода до подхода могут получиться совершенно разные результаты.
и все же, на скринах есть линии
так же, возможно, использование каких-либо других функций в советнике, которые работают только в режиме визуализация
Добрый день. Выношу вопрос в отдельную тему так как он затерялся в лаве вопросов.
При одинаковых параметрах оптимизации, результаты полученные при визуальном тестировании и при тестировании без визуального отображения получатся различные. Что принимать как должное?
Что происходит при включении визуализации? Нагружается видеокарта и дополнительная нагрузка на процессор, как следствие всё это вместе может не справляться с поставленной задачей и делает ошибки -> как вариант разницы результатов
Что происходит при включении визуализации? Нагружается видеокарта и дополнительная нагрузка на процессор, как следствие всё это вместе может не справляться с поставленной задачей и делает ошибки -> как вариант разницы результатов
Вы чего? Серьезно? Или я ничего не понимяу.
и все же, на скринах есть линии
так же, возможно, использование каких-либо других функций в советнике, которые работают только в режиме визуализация
Ничего не используется.
Это тогда катастрофа.
Нельзя верить ни одним оптимизационным данным. Это все система с не взвешенным результатом. В саму систему заложена ошибка, которая заранее направляет Вас на непрогнозируемый результат.
Тогда оптимизационные параметры нужно получать другими средствами.
Товарищи разработчики, дайте хоть какой то комментарий. Я конечно ищу возможность заплатку вкинуть но все же. Оптимизация(платная) дает не правильные результаты.
По алгоритму советник входит по рынку на закрытии предыдущей свечи. и выставляет тейк и стоп соответственно по минимуму предыдущей свечи, Дальше происходит обработка по событию Ontrade.
И мне приходят одновременно два события. Тейк и стоп в одном флаконе. Я понимаю если бы это был высокочастотный алгоритм в пределах минутки. Но это же 15 минутка.
Сталкивался с таким пару лет назад. Ещё ранее проводил выборку наиболее перспективных советников. Спустя год половина перспективных на тех же местах выдало другой результат (противоположный).
С чем связано, не понятно, то ли визуал, то ли котировки с другого брокера брал. Поэтому только тот, кто владеет изначальной торговой стратегией, сможет поправить код, чтобы работало как раньше.
Думаю, что от качества кода тоже много зависит, в том числе и одинаковость прогона с включенной и выключенной визуализацией.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Добрый день. Выношу вопрос в отдельную тему так как он затерялся в лаве вопросов.
При одинаковых параметрах оптимизации, результаты полученные при визуальном тестировании и при тестировании без визуального отображения получатся различные. Что принимать как должное?
Ссылка на вопрос и примеры.
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2882#comment_18842594