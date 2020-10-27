При отключенном визуальном прогоне оптимизации и при включенном визуальном прогоне получаются различные результаты - страница 2
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Воткнул заплатку. А еще это неттинг. Ну так сказать неординарное решение (перенос хеджинга в неттинг). Что сделал. Начал проверять, если есть позиция то обязательно должны быть отложенные ордера. Если отложенных ордеров нет, то позицию на следующем тике закрываю принудительно. График изменился.
Я ловил пару раз другой баг, когда проходишь оптимизацию, в отчетах есть к примеру результат с прибылью + 1 000$.
Запускал одиночное тестирование с этими параметрами и в итоге при прогоне теста выходило -500$.
А вот нашёл старые отчеты оптимизации:
Тестирую тот же советник с этими параметрами, получаю:
При оптимизации был удивлён когда получил такой результат и сразу подумал что такого не может быть.
На оптимизацию потратил 40 бачей :)