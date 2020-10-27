При отключенном визуальном прогоне оптимизации и при включенном визуальном прогоне получаются различные результаты - страница 2

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Не вижу данных для воспроизведения.
 
У меня тоже появилась аналогичная проблема в последних билдах. Но не было времени найти причину.
 

Воткнул заплатку.  А еще это неттинг. Ну так сказать неординарное решение (перенос хеджинга в неттинг).  Что сделал. Начал проверять, если есть позиция то обязательно должны быть отложенные ордера. Если отложенных ордеров нет, то позицию  на следующем тике закрываю принудительно.  График изменился.

  Так должно было быть изначально.

 

Я ловил пару раз другой баг, когда проходишь оптимизацию, в отчетах есть к примеру результат с прибылью + 1 000$.

Запускал одиночное тестирование с этими параметрами и в итоге при прогоне теста выходило -500$.

 

А вот нашёл старые отчеты оптимизации:

Тестирую тот же советник с этими параметрами, получаю:


При оптимизации был удивлён когда получил такой результат и сразу подумал что такого не может быть.

На оптимизацию потратил 40 бачей :)

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