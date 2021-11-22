Ошибка в тестере стратегий.

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Всем добрый день.

Обнаружил ошибку в тестере стратегий.

Одинаковые данные считаются по разному при визуальном прогоне и без него.

Это не дает возможность находить ошибочные точки и анализировать ситуацию.

И еще полученные результаты оптимизации не совпадают с результатами тестирования.

Нужно исправлять. 

Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии ( советники ) перед началом использования их в реальной торговле. При...
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Aleksandr Dziuba:

Одинаковые данные считаются по разному при визуальном прогоне и без него.

И еще полученные результаты оптимизации не совпадают с результатами тестирования.

Данные для воспроизведения?

 
Кому отправить и куда?
 
Aleksandr Dziuba #:
Кому отправить и куда?

Сюда выложите все шаги воспроизведения.

 
fxsaber #:

Сюда выложите все шаги воспроизведения.

Скрины двух проходов.

Советник, данные для советника.

Брокер Робофорекс ProCent Netting

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5t8.zip  365 kb
 
Aleksandr Dziuba #:

Советник

Исходник нужен.

 
fxsaber #:

Исходник нужен.

А может по другому?  Вы сначала локализуете свою часть? Признаете что есть такая проблема. Поставите в очередь на устранение. А потом я свою сторону начну тормошить.  У Вас все для локализации есть. Советник одинаковый. Данные одинаковы.  Можете прям с самого начала смотреть.  Сделки не совпадают.  Смотрите прям по истории. Это же просто. 

 
Aleksandr Dziuba #:

А может по другому?  Вы сначала локализуете свою часть? Признаете что есть такая проблема. Поставите в очередь на устранение. А потом я свою сторону начну тормошить.  У Вас все для локализации есть. Советник одинаковый. Данные одинаковы.  Можете прям с самого начала смотреть.  Сделки не совпадают.  Смотрите прям по истории. Это же просто. 

Элементарно написать советник, который будет показывать разные результаты. Поэтому только исходник.

 
fxsaber #:

Элементарно написать советник, который будет показывать разные результаты. Поэтому только исходник.


Я же Вам дал.  Он показывает разные результаты?

 

Вот пример (всего 10 дней)  совсем разные графики.

Исходные данные одинаковы. И я такие вещи замечаю давно. Было подозрение на задержки (между сделками) но нет. Уже заплатки поставил это не то.

Ищите у себя ошибки. 


Вот тест за 10 дней (визуальный) Обычный

 
Aleksandr Dziuba #:

Я же Вам дал.  Он показывает разные результаты?

Вижу CrazyMartin-v-2.15.ex5. Нужен CrazyMartin-v-2.15.mq5.

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