Ошибка в тестере стратегий.
Одинаковые данные считаются по разному при визуальном прогоне и без него.
И еще полученные результаты оптимизации не совпадают с результатами тестирования.
Данные для воспроизведения?
Исходник нужен.
А может по другому? Вы сначала локализуете свою часть? Признаете что есть такая проблема. Поставите в очередь на устранение. А потом я свою сторону начну тормошить. У Вас все для локализации есть. Советник одинаковый. Данные одинаковы. Можете прям с самого начала смотреть. Сделки не совпадают. Смотрите прям по истории. Это же просто.
А может по другому? Вы сначала локализуете свою часть? Признаете что есть такая проблема. Поставите в очередь на устранение. А потом я свою сторону начну тормошить. У Вас все для локализации есть. Советник одинаковый. Данные одинаковы. Можете прям с самого начала смотреть. Сделки не совпадают. Смотрите прям по истории. Это же просто.
Элементарно написать советник, который будет показывать разные результаты. Поэтому только исходник.
Вот пример (всего 10 дней) совсем разные графики.
Исходные данные одинаковы. И я такие вещи замечаю давно. Было подозрение на задержки (между сделками) но нет. Уже заплатки поставил это не то.
Ищите у себя ошибки.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Всем добрый день.
Обнаружил ошибку в тестере стратегий.
Одинаковые данные считаются по разному при визуальном прогоне и без него.
Это не дает возможность находить ошибочные точки и анализировать ситуацию.
И еще полученные результаты оптимизации не совпадают с результатами тестирования.
Нужно исправлять.