Скриншот всего терминала - страница 4

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Nikolai Semko:

значит вы не переустановили старую версию.

У меня получается так:

выделил желтым две цифры, которые за это отвечают. Это дополнительный фиксированный размер изображения на шкалы

У вас то же самое получается, что получалось у меня. Ничего не изменилось.

Когда я добавил эти числа "в жёлтом". (Но строка у меня 90, а не 78).

Получилось значительно лучше. Действительно, появились шкалы. Ура!

Но к ним добавилась ещё парочка лишних шкал.

Лишние шкалы 

Файлы:
ScreenShot.png  49 kb
 
Evgeny Potapov:

У вас то же самое получается, что получалось у меня. Ничего не изменилось.

Когда я добавил эти числа "в жёлтом". (Но строка у меня 90, а не 78).

Получилось значительно лучше. Действительно, появились шкалы. Ура!

Но к ним добавилась ещё парочка лишних шкал.

 

Вот еще раз конечный файл, который у меня и в котором эта строка под номером 78. Я не знаю что у вас за код. Видно начальная неправильная версия. Ее нужно удалить и записать этот файл.
Две шкалы и должны быть, т.к. существует общая шкала самого окна и собственные шкалы каждого окна.

В MT5 общую шкалу можно убрать командой   ChartSetInteger(0,CHART_SHOW,0,false).  В четверке такой возможности нет, она будет всегда, поэтому я дополнительно реализовал прозрачность, чтобы был виден график этой шкалы. В некоторых случаях это может быть полезно.

Файлы:
ScreenShot.mq4  9 kb
 

Ну если делать именно такой скрин с терминала, то его надо сразу выкинуть, т.к. сути в нем ноль

ради интереса проведите вертикаль по трем графикам и проверьте на соответствие дате/времени по трем графикам свеч, через которые пройдет вертикаль

графики будут рассогласованы

поэтому Ваш рабочий вариант единственный - индикатор, и скрин с него,

но скрин вряд ли пригодится

 
Renat Akhtyamov:

Ну если делать именно такой скрин с терминала, то его надо сразу выкинуть, т.к. сути в нем ноль

ради интереса проведите вертикаль по трем графикам и проверьте на соответствие дате/времени по трем графикам

графики будут рассогласованы

поэтому Ваш рабочий вариант единственный - индикатор, и скрин с него,

но скрин вряд ли пригодится

Согласен. Как я понимаюя, Евгений специализируется на арбитраже между разными символами. Скрины здесь ни к селу, ни к городу. Гораздо проще создать индикатор, в котором котировки разных символов выводятся на один экран согласованными по времени.
Я бы ему посоветовал делать это также на секундных таймфреймах. И мой iCanvas ему в помощь, т.к. с ним очень легко добиться согласования по времени. Правда лучше это на 5-ке реализовывать, а не на 4-ке, т.к. с тиками у 4-ки проблема.

 
Nikolai Semko:

Согласен. Как я понимаюя, Евгений специализируется на арбитраже между разными символами. Скрины здесь ни к селу, ни к городу. Гораздо проще создать индикатор, в котором котировки разных символов выводятся на один экран согласованными по времени.
Я бы ему посоветовал делать это также на секундных таймфреймах. И мой iCanvas ему в помощь, т.к. с ним очень легко добиться согласования по времени. Правда лучше это на 5-ке реализовывать, а не на 4-ке, т.к. с тиками у 4-ки проблема.

тики не есть основа такой стратегии и только запутают

 
Renat Akhtyamov:

тики не есть основа такой стратегии и только запутают

У меня другое видение.
Тики не достаточная, но необходимая часть такой стратегии.
В полемику по этому нет желания вступать, так как считаю эту стратегию одной из разновидностей мартина, к чему не испытываю глубокого уважения.
Все тот же конечный итог: Временный успех на флете и полный слив на длительном тренде рассогласования.
 
Nikolai Semko:

Вот еще раз конечный файл

Cпасибо!

 
Renat Akhtyamov:

Ну если делать именно такой скрин с терминала, то его надо сразу выкинуть, т.к. сути в нем ноль

ради интереса проведите вертикаль по трем графикам и проверьте на соответствие дате/времени по трем графикам свеч, через которые пройдет вертикаль

графики будут рассогласованы

Я собираюсь сделать прокрутку графиков, прежде чем делать скриншоты.

Что-то не так с этой идеей?

 

Такой код не работает в неожиданном месте.

#include <Canvas\iCanvas.mqh> 
#include <stdlib.mqh> 
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()  {
   ObjectCreate(0, "Line"+Time[250], OBJ_VLINE, 0, Time[250], 0);
   ChartNavigate(0,CHART_END, -150);
   Sleep(1500);
   ChartScreenShot(0,WindowExpertName()+".png",W.Width+49,W.Height+24);
   return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+

Получается и прокрутка, и вертикальная линия, но скриншот получается без прокрутки.

Более того, советник, приведённый в качестве примера использования ChartScreenShot() по F1 тоже не работает правильно.

То есть он делает всё правильно за исключением того, что все его скриншоты одинаковые - без прокрутки.

Я имею в виду, советник, который начинается с:

#property description "Советник демонстрирует создание серии скриншотов текущего графика" 
#property description "с помощью функции ChartScreenShot(). Имя файла для удобства также" 
#property description "выводится на график. Высота и ширина рисунков задается макросами."

Это у меня одного так?

 
Evgeny Potapov:

Я собираюсь сделать прокрутку графиков, прежде чем делать скриншоты.

Что-то не так с этой идеей?

если сравнивать две гармошки, разжатые на разное расстояние, то чем закончится такой анализ?

по моему полной неразберихой

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