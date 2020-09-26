Скриншот всего терминала - страница 4
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У меня получается так:
выделил желтым две цифры, которые за это отвечают. Это дополнительный фиксированный размер изображения на шкалы
У вас то же самое получается, что получалось у меня. Ничего не изменилось.
Когда я добавил эти числа "в жёлтом". (Но строка у меня 90, а не 78).
Получилось значительно лучше. Действительно, появились шкалы. Ура!
Но к ним добавилась ещё парочка лишних шкал.
У вас то же самое получается, что получалось у меня. Ничего не изменилось.
Когда я добавил эти числа "в жёлтом". (Но строка у меня 90, а не 78).
Получилось значительно лучше. Действительно, появились шкалы. Ура!
Но к ним добавилась ещё парочка лишних шкал.
Вот еще раз конечный файл, который у меня и в котором эта строка под номером 78. Я не знаю что у вас за код. Видно начальная неправильная версия. Ее нужно удалить и записать этот файл.
Две шкалы и должны быть, т.к. существует общая шкала самого окна и собственные шкалы каждого окна.
В MT5 общую шкалу можно убрать командой ChartSetInteger(0,CHART_SHOW,0,false). В четверке такой возможности нет, она будет всегда, поэтому я дополнительно реализовал прозрачность, чтобы был виден график этой шкалы. В некоторых случаях это может быть полезно.
Ну если делать именно такой скрин с терминала, то его надо сразу выкинуть, т.к. сути в нем ноль
ради интереса проведите вертикаль по трем графикам и проверьте на соответствие дате/времени по трем графикам свеч, через которые пройдет вертикаль
графики будут рассогласованы
поэтому Ваш рабочий вариант единственный - индикатор, и скрин с него,
но скрин вряд ли пригодится
Ну если делать именно такой скрин с терминала, то его надо сразу выкинуть, т.к. сути в нем ноль
ради интереса проведите вертикаль по трем графикам и проверьте на соответствие дате/времени по трем графикам
графики будут рассогласованы
поэтому Ваш рабочий вариант единственный - индикатор, и скрин с него,
но скрин вряд ли пригодится
Согласен. Как я понимаюя, Евгений специализируется на арбитраже между разными символами. Скрины здесь ни к селу, ни к городу. Гораздо проще создать индикатор, в котором котировки разных символов выводятся на один экран согласованными по времени.
Я бы ему посоветовал делать это также на секундных таймфреймах. И мой iCanvas ему в помощь, т.к. с ним очень легко добиться согласования по времени. Правда лучше это на 5-ке реализовывать, а не на 4-ке, т.к. с тиками у 4-ки проблема.
Согласен. Как я понимаюя, Евгений специализируется на арбитраже между разными символами. Скрины здесь ни к селу, ни к городу. Гораздо проще создать индикатор, в котором котировки разных символов выводятся на один экран согласованными по времени.
Я бы ему посоветовал делать это также на секундных таймфреймах. И мой iCanvas ему в помощь, т.к. с ним очень легко добиться согласования по времени. Правда лучше это на 5-ке реализовывать, а не на 4-ке, т.к. с тиками у 4-ки проблема.
тики не есть основа такой стратегии и только запутают
тики не есть основа такой стратегии и только запутают
Вот еще раз конечный файл
Cпасибо!
Ну если делать именно такой скрин с терминала, то его надо сразу выкинуть, т.к. сути в нем ноль
ради интереса проведите вертикаль по трем графикам и проверьте на соответствие дате/времени по трем графикам свеч, через которые пройдет вертикаль
графики будут рассогласованы
Я собираюсь сделать прокрутку графиков, прежде чем делать скриншоты.
Что-то не так с этой идеей?
Такой код не работает в неожиданном месте.
Получается и прокрутка, и вертикальная линия, но скриншот получается без прокрутки.
Более того, советник, приведённый в качестве примера использования ChartScreenShot() по F1 тоже не работает правильно.
То есть он делает всё правильно за исключением того, что все его скриншоты одинаковые - без прокрутки.
Я имею в виду, советник, который начинается с:
Это у меня одного так?
Я собираюсь сделать прокрутку графиков, прежде чем делать скриншоты.
Что-то не так с этой идеей?
если сравнивать две гармошки, разжатые на разное расстояние, то чем закончится такой анализ?
по моему полной неразберихой