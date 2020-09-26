Скриншот всего терминала - страница 3
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а вот зачем такое ? альфа-каналы, тени, спецэффекты...на стену повесить вместо обоев ??
существует более практическая задача, или зачем вообще делать скриншот всего терминала:
чтобы зафиксировать состояние. Например после удачного/неудачного открытия/закрытия. Или в конце дня для балансового отчёта. Чтобы и самому посмотреть и другим показать (например в спорных моментах с DC)
на таких скриншотах должен быть заснят чарт, окно обор рынка и вкладка навигатора "торговля". То есть привычный для трейдера и причастных вид
вопрос зачем не ко мне. Сам удивлялся этот задаче.
просто интересено было разобраться с форматом bmp. Поэтому и реализовал.
Так же скриншоты, например, могут помочь в решении такой невыполнимой задачи, как узнать цвет и толщину линии брошенного индикатора.
вопрос зачем не ко мне. Сам удивлялся этот задаче.
просто интересено было разобраться с форматом bmp. Поэтому и реализовал.
Так же скриншоты, например, могут помочь в решении такой невыполнимой задачи, как узнать цвет и толщину линии брошенного индикатора.
немного не по теме, но про назначение скриншотов - неплохая идея их применения это что-то типа Picture-In-Picture в TV, когда в прямоугольной области одного чарта виден другой отмасштабированный чарт со всеми его индикаторами и объектами.
Индикатор при нажимании клавиши "P" делает три скриншота с разными тайфреймами, склеивает их, выводит склейку на экран с заданной прозначностью и сохраняет это в новый скриншот "ScreenShot.png"
Спасибо! Это интересный пример кода!
Довольно близко к тому, что мне нужно.
Но не могу понять одну странность: когда на экран выводит, то выглядит нормально, но в сохранённом файле остаётся всего одна вертикальная шкала, которая, очевидно, не имеет отношения ни к одному из графиков.
По идее, должно быть так же, как выводится на экран: у каждого из склеенных графиков - своя вертикальная шкала.
Спасибо! Это интересный пример кода!
Довольно близко к тому, что мне нужно.
Но не могу понять одну странность: когда на экран выводит, то выглядит нормально, но в сохранённом файле остаётся всего одна вертикальная шкала, которая, очевидно, не имеет отношения ни к одному из графиков.
По идее, должно быть так же, как выводится на экран: у каждого из склеенных графиков - своя вертикальная шкала.
Индикатор при нажимании клавиши "P" делает три скриншота с разными тайфреймами, склеивает их, выводит склейку на экран с заданной прозначностью и сохраняет это в новый скриншот "ScreenShot.png"( в каталоге Files)
Странно, что без паузы работает. Обе функции асинхронные, вроде.
Я ожидал бы от такого кода скриншота старого ТФ )
Странно, что без паузы работает. Обе функции асинхронные, вроде.
Я ожидал бы от такого кода скриншота старого ТФ )
Да, тоже ожидал пауз и рассинхронизации. 4-ка иногда удивляет.
В 5-ке такое не прокатит. Такого результата можно добиться только со сложной организацией синхронизации,
т.к. c большой вероятностью получишь такой скрин, да еще не на тот ТФ:
что явный косяк в MT5. Зачем формировать и выводить скрин пока не расчитаны или не загружены котировки.
Скачайте заново.
А где скачать-то?
А где скачать-то?
там же
https://www.mql5.com/ru/forum/351312/page2#comment_18326419
там же
https://www.mql5.com/ru/forum/351312/page2#comment_18326419
А в чём разница? Версия та же, результат тот же.
А в чём разница? Версия та же, результат тот же.
значит вы не переустановили старую версию.
У меня получается так:
проверьте, у Вас должно быть так:
выделил желтым две цифры, которые за это отвечают. Это дополнительный фиксированный размер изображения на шкалы, а у вас просто канвас на это расстояние перекрывается этими шкалами самого окна, поэтому окно необходимо расширять на эти величины.
Вы должны перезаписать старый файл или в редакторе через буфер обмена заменить его и перекомпилировать.