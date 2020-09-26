Скриншот всего терминала - страница 2
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Я не умею писать на С.
повод научиться :-)
там строчек 15-20..на шарпе и того меньше
повод научиться :-)
там строчек 15-20..на шарпе и того меньше
Это надо что-то устанавливать?
Это надо что-то устанавливать?
тут на сайте где-то были статьи как писать на C# или С++ в MQL.
с иллюстрациями и пояснениями, что ставить куда наживать как использовать
Поищите, или подождите - люди подскажут точную ссылку
тут на сайте где-то были статьи как писать на C# или С++ в MQL.
с иллюстрациями и пояснениями, что ставить куда наживать как использовать
Поищите, или подождите - люди подскажут точную ссылку
Статей разных в Интернете много, но мне надо то, что не устарело, что лучше подходит к моему случаю.
Я не знаю даже: C# - позволяет делать dll независимые от версии Windows?
Три OBJ_CHART не спасут отца русской демократии?
Это интересная идея!
То есть вы предлагаете создать на графике три других графика, и скриншотить их?
Но я не знаю, как в этих объектах сделать прокрутку на нужную дату, и как добавлять в них вертикальные линии.
Это интересная идея!
То есть вы предлагаете создать на графике три других графика, и скриншотить их?
Но я не знаю, как в этих объектах сделать прокрутку на нужную дату, и как добавлять в них вертикальные линии.
Да.
Не знаю, получится ли. Не работал с ними плотно. Пробуйте.
"наблуды" тоже желательны, правда, в другой ситуации, когда хочется зафиксировать в скриншоте и последние сообщения терминала. Но, в данном случае, это можно отложить.
Насколько я помню BMP форматов несколько, я даже не знаю какой используется в МТ4.
Может быть у вас есть пример кода или ещё что-то полезное?
Индикатор при нажимании клавиши "P" делает три скриншота с разными тайфреймами, склеивает их, выводит склейку на экран с заданной прозначностью и сохраняет это в новый скриншот "ScreenShot.png"( в каталоге Files)
прозрачность = 255
прозрачность = 200
Индикатор при нажимании клавиши "P" делает три скриншота с разными тайфреймами, склеивает их, выводит склейку на экран с заданной прозначностью и сохраняет это в новый скриншот "ScreenShot.png"( в каталоге Files)
прозрачность = 255
прозрачность = 200
а вот зачем такое ? альфа-каналы, тени, спецэффекты...на стену повесить вместо обоев ??
существует более практическая задача, или зачем вообще делать скриншот всего терминала:
чтобы зафиксировать состояние. Например после удачного/неудачного открытия/закрытия. Или в конце дня для балансового отчёта. Чтобы и самому посмотреть и другим показать (например в спорных моментах с DC)
на таких скриншотах должен быть заснят чарт, окно обор рынка и вкладка навигатора "торговля". То есть привычный для трейдера и причастных вид
Не, консольное мне не поможет. Мне надо прокручивать три графика с разными таймфреймами на разные даты, и делать их скриншоты (сразу троих).
Список дат - около сотни.
смотря что наблюдаем
не проще ли написать индикатор?